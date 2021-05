Arendal sier ja til tomt: Her kan Morrow Batteries skape 2.500 nye arbeidsplasser

Et enstemmig bystyre i Arendal sikrer Morrow Batteries en tomt på 940 mål. Dermed er første steg for fabrikken klart - og et nytt batterieventyr.

– Vi er veldig glade for at den endelige avtalen nå er signert. Den kommer som et resultat av godt samarbeid og solid politisk støtte, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries.

– Tomten i Eyde Energipark er perfekt for oss og oppfyller alle de behovene en stor battericellefabrikk krever, som tilgang til energi, infrastruktur og sentral beliggenhet i forhold til råvarer og markeder. Vi ser frem til å etablere oss i Arendal og til videre samarbeid, sier han.

Sammen med eierne Agder Energi og Gjelsten-eide Noah, lanserte de planene om batterifabrikken sommeren 2020. Da blinket det seg ut totalt 19 mulige tomter i Agder. I desember falt valget på Eyde Energipark utenfor Arendal. Tomta ligger ved Longumkrysset – rett inntil E18.

Et nytt industrieventyr

– Etableringen av Morrow Batteries er begynnelsen på en av de viktigste begivenhetene for Arendal kommune i moderne tid og vår 300 år lange historie. Derfor er vi godt fornøyd med at den endelige avtalen nå er godkjent av begge parter. Eyde Energipark er regulert til industrielle formål, så alt ligger godt til rette for Morrows battericellefabrikk, sier ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal, som torsdag kveld fikk med seg et enstemmig bystyre i å sikre Morrow Batteries en stor tomt på Eyde.

Store arealer og mange arbeidsplasser

Utbyggingen av battericellefabrikken vil skje etappevis, med byggestart av første byggetrinn i 2023. Fabrikken skal etter planen være ferdig utbygd i 2026 og vil kreve minimum 315 MW strøm.

– Tomten gjør at vi kan bygge anleggene med minimalt CO2-fotavtrykk og med minimal innvirkning på miljøet. Vi vil bruke et gammelt deponi som parkeringsplass, og området for den første fabrikkmodulen er allerede klar for bygging, sier Andersen.

Anslag viser at batterisatsingen til Morrow Batteries vil kunne bidra til å skape 2500 arbeidsplasser i regionen. På samme tomt vil Morrow etablere en pilotfabrikk. Denne har planlagt byggestart senere i år.

Planlagt og designet av internasjonale eksperter

Det er det anerkjente konsulentselskapet Excyte som har utarbeidet konseptet for fabrikken.

Selskapet har tidligere deltatt i over 15 batteriprosjekter rundt i verden, blant annet for Tesla, Northvolt og LG.

