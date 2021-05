Skal utvikle energilagringssystem for raskere elbillading

Batteriteknologibedriften Beyonder i Sandnes skal lede et stort elbilrelatert samarbeidsprosjekt. Med 40 millioner i EU-støtte er målet å skape et nytt hurtigladesystem i kombinasjon med energilagring.

Konseptet som skal utvikles, kombinerer hurtiglading av elbiler med energilagring ved hjelp av batterier og kondensatorer. Det skal avlaste belastningen på kraftnettet og gjøre det mulig å lade med høy effekt uten at det kreves store investeringer i kraftnettet.

Prosjektet kalles HEROES, som står for Hybrid EneRgy stOragE Stations, og mottar et ikke ubetydelig antall millioner i EU-støtte over den tre år lange utviklingsperioden.

– For å lade elbiler raskt trenger en mye strøm tilført for en kort periode. Dette er en utfordring i mange europeiske land. Med HEROES-ladesystemet vil man kunne lade elbiler raskt, og uten at man skal måtte investere mye i eksisterende kraftnett, sier Turi Kvame Lorentzen, prosjektleder i Beyonder.

– Stor energimengde på kort tid

Og det er altså batteriprodusenten Beyonder i Sandnes som skal koordinere og lede arbeidet. Men de har også en rolle utover det.

– Beyonder skal utvikle og levere batterier til ladesystemet og har en viktig rolle for utvikling av ladesystemet. Det unike med batteriene Beyonder skal utvikle er at de kan gi stor mengde energi på kort tid og har evnen til å kunne lades raskt, sier Lorentzen.

– Gitt den veldige økningen i elektriske kjøretøy, er den potensielle effekten av dette prosjektet enorm. Prosjektet vil dra nytte av lagringsteknologier som er egnet for både applikasjoner med høy effekt og høy energi på en måte som ikke ville vært mulig om teknologiene ble brukt hver for seg, fortsetter Lorentzen.

Vidt spenn

De samarbeidende aktørene spenner fra industrigiganten Siemens til det ærverdige Aalborg-universitetet.

Her er de ni deltakerne i HEROES-konsortiet, som Sandnes-bedriften skal koordinere:

Institute for Energy Technology

Siemens AG

ElringKlinger

Lithium Balance

Bestoraged

ENSO

Sustainable Innovations

European Association for Storage of Energy

Universitetet i Aalborg

Tanken er at disse samarbeidende aktørene skal dekke hele verdikjeden – fra teknologileverandører til systemintegratorer og sluttbrukere.

– Dette samarbeidet gir muligheter for et nytt marked og nye forretningsmuligheter. Prosjektet bekrefter at batteriteknologien til Beyonder – batterier som kan gi mye energi på kort tid og som vil kunne lades raskt – er konkurransedyktig i Europa. Vi ser frem til dette prosjektet, med parter som dekker hele verdikjeden fra avansert forskning til pilotering og real life-testing, sier Lorentzen.

Bygger også battericellefabrikk

Til sammen er HEROES-prosjektet tildelt fire millioner euro, altså rundt 40 millioner kroner, via EU-programmet Horizon 2020. Tanken bak EU-programmet er å koble forskning og innovasjon, og Horizon 2020 omtales som EUs verktøy for å skape nye arbeidsplasser, samt sikre Europas konkurranseevne globalt.

Beyonder mottar alene rundt åtte millioner for å koordinere og lede HEROES-arbeidet.

Sandnes-bedriften ble for øvrig etablert i 2016 og utvikler og produserer battericeller blant annet ved hjelp av superaktivt karbon laget av norsk sagflis.

En stor battericellefabrikk er allerede på trappene, og COO Kristin Skofteland i Beyonder fortalte elbil.no for et par uker siden at de allerede har startet opp pilotproduksjon, og at de jobber med å få på plass fullskalaproduksjon i løpet av 2024.

På tampen av fjoråret ble det kjent at selskapet hadde hentet inn 125 millioner kroner til battericellesatsingen. Med på investeringslaget har de fått Equinor, Must Invest, Arendals Fossekompani og DSD.

Og det er ikke et lite batteriproduksjonsanlegg det ligger an til å bli: Fabrikken vil trenge et par hundre dekar, og kan komme til å bestå av fem bygg på til sammen 40 000kvadratmeter, skrev E24 i februar.

Advarsel: Tekniske ubegripeligheter følger

For dem som er interessert i teknologien de samarbeidende partene skal utvikle, beskriver Beyonder battericelleutviklingen og HEROES-prosjektet slik:

«HEROES vil utvikle og bevise et hybrid høyeffekt / høyenergi stasjonært lagringssystem for hurtiglading av elektriske kjøretøy som skal brukes i mellomstore ladestasjoner koblet til lavspenningsnettene, uten behov for å investere i å forbedre nettkraft.

Beyonder vil utvikle en toppmoderne Li-ion-kondensator (LiC) for hybridsystemet, med en optimalisert balanse mellom kraft og energi for rask lading av elektriske biler (energitetthet på 40 Wh / kg og effekttetthet på 5 kW / kg). LiC vil bli kombinert med Li-ion-batterier (LiB) for å lagre store mengder energi som vil fungere som en reserve når ladebehovet overstiger LiC-kapasiteten.

Begge lagringsteknologiene vil være egnet for applikasjoner med høy effekt og høy energi. Kombinasjonen av LiC-kondensator og LiB-batterier vil gi høyere effektivitet og bedre systemytelse, og vil også gi forlenget batterilevetid, mer energi fra battericeller, enklere og redusert administrasjon og totale systemkostnader.»

Falt du litt av? Det er du neppe alene om. Prosjektleder Lorentzen i Beyonder oppsummerer det hele slik:

– HEROES vil være en viktig faktor for å møte behovet for hurtiglading av elektriske kjøretøy på en kostnadseffektiv måte uten for store investeringer i det lokale kraftnettet.