Arendalsuka: Snart må hele Norge lade – hvordan fikser vi det?

Noen av svarene fikk vi kanskje under Elbilforeningens debatt på Arendalsuka i dag.

Hvordan kan vi sikre lademuligheter for alle – når «hele» Norge om bare noen få år kjører elbil? Og hvordan sikrer vi egentlig at lademulighetene faktisk er brukervennlige?

Og ikke minst: Hvordan kan myndighetene spille bedre på lag for å sikre fremtidens ladeinfrastruktur for en helelektrisk veitransport?

Alt dette og mer til diskuterte sentrale nøkkelpersoner i lade-, bil-, vei- og energibransjen under Arendalsuka i dag på Elbilforeningens arrangement «Hele Norge må lade – hvordan sikrer vi lademuligheter for alle?».

NB: Du kan se hele arrangementet i opptak her

– App-jungel

Foran en fullsatt sal innledet Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu, seansen med å adressere det betente temaet kortbetaling på ladestasjonene.

– EU har bestemt at fra 2027 at det skal være mulig å betale med kort, så det er ikke bare Norge som tenker i den retningen, slo hun fast, med henvisning til at Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading.

Deretter pekte hun på utfordringer som ladekø, feil på ladestasjonene og app-jungelen i lademarkedet, og kom med tre grep som må tas:

Det må bli enklere å lade

Det må bygges nok ladere

Tungtransport må med i planene

– En umoden bransje

Og med det overlot hun ordet og scenen til Erik Lorentzen, fagsjef i Elbilforeningen, i rollen som debattleder.

Han fulgte opp med å invitere to sentrale representanter fra ladebransjen opp på scenen, Ole Henrik Hannisdahl fra Mer Norge og Elise Thorvaldsen fra Recharge.

De ble spurt om alt fra hvorfor det tilsynelatende aldri blir mulig i Norge å betale for ladingen med kort, til hvorfor de ulike ladeoperatørene tvinger forbrukerne til å laste ned et titalls apper – samtidig som 88 prosent av de spurte i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2021» viser at forbrukerne ønsker seg én løsning som fungerer på tvers.

– Det at vi sitter her og diskuterer dette betyr at det ikke er godt nok. Vi som bransje har blitt bedre, men vi har en vei å gå, konstaterte Thorvaldsen i Recharge.

– Vi er en umoden bransje som hele tiden jobber med å forbedre oss. Lading er noe du egentlig ikke har lyst til å drive med, og når det i tillegg ikke funker, da blir du sur, supplerte Hannisdahl i Mer, som likevel konkluderte med at norsk ladebransje langt fra er noe «katastrofeområde».

Dermed var tonen satt, og de neste tjue minuttene fikk vi en fargerik, lærerik og faktisk ganske morsom diskusjon mellom de tre som du både kan og bør se i opptak her.

– Ikke i nærheten av å elektrifisere tungtransporten

Etter den muntre grillingen av ladebransjen, var det tid for å få flere debattanter opp på scenen i Arendal:

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen, Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund og Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE, kom opp – og da ble det straks trangere om både plassen og ordet, selv om Thorvaldsen i Recharge forlot scenen.

Debattleder Lorentzen innledet med å peke på at Stortinget har bestilt en nasjonal ladestrategi der vegmyndighetene og energimyndighetene må samarbeide tettere.

– Er det en god idé? lurte Lorentzen.

– Ja, det er en veldig god idé, konstaterte både vegdirektør Hovland og NVE-direktør Lund etter tur.

Debattleder Lorentzen fortsatte i den muntre tonen. Men da samtalen snart gikk over på elektrifiseringen av tungtransporten, etterlyste Mo i Lastebileier-forbundet en realitetsorientering i debatten.

– Her er det utallige utfordringer, både på ladefronten og på lastebilfronten. Vi er ikke i nærheten av å kunne elektrifisere tungtransporten i dag, for den teknologien har vi ikke ennå, fastslo Mo.

– Jeg har vært med på elbilreisen siden 2009, og da hadde vi akkurat den samme diskusjonen om elektriske personbiler. I løpet av disse årene har jeg lært én ting om elektrifisering: Alt er veldig vanskelig helt til det plutselig skjer, kontret Hannisdahl i Mer.

Hvor denne diskusjonen endte, kan du selv finne ut ved å se debatten selv, men vi kan røpe at den sluttet ikke her …

Disse deltok i debatten:

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund

Ole Henrik Hannisdahl, CEO i Mer Norge

Elise Thorvaldsen, Head of Communication and Customer Experience i Recharge

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE

Moderator: Erik Lorentzen, faglig leder i Norsk elbilforening Innleder: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

