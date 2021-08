Elbil-debatt under Arendalsuka: – Slik skal vi nå 2025-målet

Politikerne er enige om målet, men virkemidlene er høyst forskjellige.

Hvordan når vi 2025-målet i neste stortingsperiode?

Det var det store spørsmålet da Elbilforeningen og Zero inviterte til debatt i Samferdselsteltet i går ettermiddag.

Elbil skal bli det naturlige valget for alle. Da må politikerne gjøre det mulig for folk å ta grønne valg slik at vi kutter utslippene.

Elbilpolitikken som blir ført i løpet av neste Stortingsperiode, blir avgjørende for om vi når målet om at alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy i 2025.

Kort tid til målet skal nås

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening og Ingvild Klien Rørholt fra ZERO innledet debatten og ga tydelige anbefalinger til kommende Storting og regjering for hvordan vi skal nå 2025-målet om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være elektriske.

– Markedsandelen for elektriske personbiler i år er 58 prosent. Men salget har bare økt svakt i forhold til ladbare hybridbiler. Og det er bare litt over tre år til vi bare skal ha nullutslippsbiler, påpekte Christina Bu i Elbilforeningen og henviste til undersøkelsen Elbilisten 2021:

– 94 prosent er veldig fornøyde med å være elbilist. Og samtidig sier 84 prosent sier at momsfritaket var avgjørende for at de kjøpte elbil.

– Vi når ikke målet uten ytterligere stimulering. Halvparten av nybilsalget i dag er nærings- og leasingmarkedet. Mens elbilandelen for privatkjøpere er 77 prosent, er det bare 37 prosent elbiler i nærings- og leasingmarkedet, sa generalsekretær Christina Bu, som kom med tre klare råd til politikerne:

Bevar momsfritaket lenge nok

Tett skattehullet i leasingmarkedet

Styrk miljøprofilen i engangsavgiften

Ingvild Klien Rørholt, fagansvarlig transport i ZERO, er klar på at dagens tiltak for elbil og transport er de viktigste vi har i Klimakur-arbeidet.

Hun utfordret politikerne på et mer tydelig mål:

– Vi må få på plass en endelig dato for når vi skal selge den siste fossilbilen, sa hun.

Politikerdebatt

Så var det klart for politisk debatt.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, stilte spørsmål til hver av debattantene.

Debattpanelet besto av stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, 1. kandidat til Stortinget Oda Sofie Pettersen fra MDG, stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og stortingsrepresentant

Jon Gunnes fra Venstre.

– Vi når målet ved å føre dagens politikk. Men hvorfor skal de som bor ute i distriktene, bli straffet med toppmoms på elbiler? spurte Gunnes fra Venstre og fikk umiddelbart svar fra Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust:

– Målet SKAL nås, og det skal alltid lønne seg å kjøre nullutslipp. Men vi mener altså at det er rom for moms på beløp over 600.000 kroner

Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen, som er glad i å holde seg på jorda både fysisk og retorisk, trakk fram at gulrota er aldri brukt mer omfattende enn i bilpolitikken.

– Men vi er klart skeptiske til å bruke enda mer pisk for dem som ikke ha mulighet til å kjøre elbil.

Oda Sofie Pettersen fra partiet MDG, som har uttalt at de også ønsker elbiler ut av bykjernene, mener vi må skru opp både tempoet og ambisjonene. De ønsker at 2025-målet – altså at alle nye personbiler skal være elektriske innen 2025 – innføres allerede i 2023. Det skal skje ved å gi støtte til kjøp for at de med lav inntekt kan bli med på omstillingen, øke prisen på kjøp og bruk av fossilbiler, etablere et sammenhengende ladenett innen 2023 og gi støtte til ladepunkter i borettslag og sameier.

Leasingdiskusjon

Moderator Unni Berge utfordret deretter debattantene på hvordan leasing-markedet skal kunne innhente privatmarkedet på det elektriske nybilsalget.

Både Aukrust fra Arbeiderpartiet og Gunnes fra Venstre påpekte at det alltid skal være en økonomisk fordel å velge elektrisk, og åpner for at skattesystemet kan justeres for å oppnå ønsket effekt.

Lundteigen lanserte da en konkret mulighet:

– Det er fullt mulig å endre systemet slik at firmaer som ikke kjøper elektrisk, heller ikke får fradrag for moms, sa Sp-veteranen.

– Det er en enkel og skattemessig endring som vil skape likhet mellom næring og private.

MDG har ingen konkrete tiltak for å endre leasingmarkedet, men er tydelige på at det skal være nulltakst i bomringen for lette varebiler, Enova-støtten må styrkes, det offentlige må stille krav til nullutslippsbiler – og vi må heller ikke være redde for å bruke pisk, sa Oda Sofie Pettersen.

Avslutningsvis innrømmet Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet at akkurat forskjellen mellom private nybilkjøpere og leasingmarkedet er en underkommunisert del av det norske bilmarkedet.

– Her må vi finne effektive virkemidler, sa han.

Du kan se hele debatten i opptak her.

Stortingsvalget 2021: Slik er partienes elbilpolitikk