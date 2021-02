To biler på tyske skilter kommer til snarvisitt i Norge om et par uker. Vi kommer tilbake med førsteinntrykk av bilen da.

Prisene over er bare starten, for da får du ikke engang lakk på bilen. Alle modeller kan bestilles med hjul fra 19-21 tommer. Du kan få 42 cm store karbonkeramiske bremser og luftfjæring med kjøreprogrammene Raise, Comfort, Dynamic og Efficency. Og den kan bestilles med firehjulsstyring og elektrisk torque vectoring.

Baksetene rommer til nød fem personer, men er utpreget sportslige utformet for to. Isofix for to bakseter er på plass og seteryggene kan bestilles med 40/20/40-deling, noe som kan være praktisk, da bagasjerommet bare er på 405 liter.

Vi har testet Taycan, og det er liten grunn til å tro at innvendig plass er vesentlig annerledes. Det vil si at jeg på 189 cm faktisk får plass bak meg selv, selv om det ikke føles romslig. Men det gir i hvert fall god plass dersom man er litt kortere.

Interiøret er akkurat som du forventer i en Audi, uansett om den koster en million eller mindre, men den har ikke fulgt opp trenden fra øvre prisklasse med to digitale skjermer i midten. Den har heller ikke mulighet for ekstra skjerm foren passasjeren. Derimot finner vi knappestyrt klima, slik man finner i minstemann A3.

Akkurat som Porsche og kinesiske biler, har Audi to ladeluker. Hjemmeladingen skjer fra førersiden, mens hurtigladingen skjer på høyre side, akkurat som på de ladbare hybridene deres. Lukene er ikke motoriserte, slik de er på e-tron og Porsche, men manuelt betjente. Kanskje like greit.

Finner du en av de 88 lynladerne i Norge som gir 350 kW, kan du under gode forhold mate e-tron GT med 270 kW via 800 v-systemet den er satt opp med. Og dersom du legger inn laderen i reiseruta, vil batteriet forvarmes til rett temperatur innen du kommer frem til laderen.

Audi tilbyr bare den største batterialternativet plattformen er laget for. Det har 93,4 kWt brutto og 85,7 kWt netto kapasitet. Det skal gi en rekkevidde over 488 kilometer for begge versjoner, mye takket være den lave luftmotstanden med en Cd-verdi på 0,24.

Quattro-systemet benytter seg av to elmotorer, en foran og en bak. Motoren foran yter 238 hk på begge modellene, mens det skiller 20 hester på motoren bak. 435 mot 450 hester. Motoren bak optimaliseres ytterligere med ei totrinns girkasse for å gi både rask akselerasjon OG høy toppfart.

