Elbilforeningen med myteknuser-videoer: Her bedriver han elbil-«mythbusting» rettet mot utlandet

MYTHBUSTER: Fagsjef Erik Lorentzen i Elbilforeningen bedriver brannslukking og myteknusing i skjønn forening – i en håndfull YouTube-videoer på engelsk.

Mange elbilmyter lever fremdeles sitt eget – til dels vanvittige – liv. Og Elbilforeningen forsøker å knuse dem. Denne gangen med videoer på engelsk.

Som myter flest er også elbilmyter rimelig seiglivede.

Enda mer seiglivede later de dessverre til å være i land der elbiler ennå ikke er særlig utbredt.

Derfor har Elbilforeningen nå gått løs på noen av dem med engelskspråklige videosnutter – i håp om at de kan parkere noen feilaktige forestillinger hos mottakelige seere rundt om i verden.

Du kan se videoene vi har laget så langt nedenfor. Og er du ikke så sterk i engelsk, kan vi berolige deg med at de også er tekstet på norsk.

Myten om elbiler som tikkende brannbomber

For eksempel er ikke myten om at elbiler er mer brannfarlige enn fossilbiler like sterk i Norge i dag som den var for noen år siden.

En viktig del av årsaken er naturligvis at langt flere nordmenn nå enn tidligere selv har elbil eller kjenner noen som har det – og med såpass mange elbiler på veiene har de fleste av oss selv etter hvert erfart at myten er nettopp det: En myte.

Men for folk i andre land der elbiler fortsatt er relativt sjelden vare, kan det være nyttig å ta en kikk på hvordan Elbilforeningens fagsjef Erik Lorentzen bedriver kombinert brannslukking og myteknusing i denne videoen:

«Men kamuflerte utslippsbomber, det er de vel?»

En annen myte som fortsatt lever godt i mange land, er at overgangen til elbiler ikke er et godt klimatiltak.

Da hevdes det gjerne at en fossilbil har lavere samlede utslipp enn en elbil når man sammenligner bilenes samlede livsløp, fra produksjonsstart til skroting.

Det finnes mange varianter av denne myten, her går vi gjennom og punkterer noen av de vanligste argumentene:

«Hva med råstoff-mangelen, da?»

Elbiler krever mineraler, og har vi egentlig nok av disse? Når vi skal bygge mange elbiler, trenger vi litt andre og litt mer mineraler enn til en fossildrevet bil.

Men hvor mye utgjør egentlig dette når vi sammenligner både produksjon og bruk av bilen? Og har vi i det hele tatt nok materialene vi trenger for å kunne produsere elbiler fremover?

Denne problemstillingen tar vi opp i denne videosnutten: