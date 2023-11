Parkering for elbil

Her er fire av ti biler elektriske: Nå er det 50.000 elbiler i Bergen

ELBILBYEN FREMFOR NOEN: Nå er elbilandelen i Bergen hele førti prosent, noe som utgjør 50.000 elbiler i byen mellom de syv fjell. Foto: Markus Rotevatn / elbil.no

For bare åtte år siden kunne vi feire at det var 50.000 elbiler i Norge. Nå er det faktisk 50.000 elbiler bare i Bergen.

Bergensere har virkelig omfavnet elbilene, og nå kan byen mellom de syv fjell huke av for nok en elektrisk milepæl:

50.000 elbiler som erstatter fossile biler betyr mindre støy, bedre luftkvalitet og er generelt gode nyheter for klimagassutslippene.

Bergen befester med dette sin posisjon som elbilhovedstad og leder foran andre storbyer som Oslo og Trondheim.

Men Bergen er kun foran når man snakker om andel. I totale tall er Bergen langt bak Oslo. Oslo har nesten dobbelt så mange elbiler med sine bortimot 95 000. Da har vi ikke telt med varebilene i byene.

Utgjør solide utslippskutt

Anslagsvis 100.000 tonn CO2-kutt årlig fra de 50.000 elbilene er nok også viktig for byens klimamål.

Til sammenlikning var totale utslipp fra veitrafikken i byen om lag 300.000 tonn, ifølge Miljødirektoratets siste tall for 2021.

– Bergen viser med all tydelighet at elbilpolitikken fungerer og at vi kutter klimagassutslipp. Det er ekstra viktig i en tid hvor gode klimanyheter ikke akkurat står i kø, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Miljørabatt i bomringen gir resultater

– Den høye elbilandelen i Bergen har ikke kommet av seg selv, sier Bu.

Hun mener dette viser at elbilpolitikken ikke bare handler om nasjonale tiltak. Det er også viktig med offensive lokalpolitikere.

– I Bergen har de hatt fokus på elbilpolitikken lenge. For eksempel har de solid miljørabatt for elbil i bomringen, sier hun.

Hun mener miljørabatt i bommen er et av de mest kraftfulle virkemidlene i elbilpolitikken lokalt:

– Byområder med høyest elbilandel har også betydelig miljørabatt i bommen, sier Bu.

Nabokommunene til Bergen ligger også merkbart over landsgjennomsnittet, der Askøy troner på toppen med 44 prosent elbilandel.

Det er for øvrig høyest i hele landet.

Oslo ligger hakk i hæl

Selv om Bergen lenge har titulert seg som Europas elbilhovedstad, er Oslo nær å overta tronen, i alle fall om kriteriet er andelen elbiler i bykommunene.

Bærum har en elbilandel på 38,7 prosent og havner på andreplass på lista over elbilandel i de 10 største kommunene. Oslo er nummer tre med 37,3 prosent.

Alle tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV.

Elbilforeningen heier på klimakonkurranse mellom kommunene:

– Oslo og Bærum ligger ikke langt bak. Skal kommunene nå sine mål om utslippskutt bør de kaste seg inn i kampen for å komme på pallen og knive om topplasseringen, fastslår Christina Bu.

Tabellen nedenfor viser elbilandel i de ti største kommunene i Norge. Det finnes som nevnt mindre enkeltkommuner utenfor de store byene, for eksempel Askøy, med enda høyere elbilandel.

Bergen 40,2 Bærum 38,7 Oslo 37,3 Trondheim 31,9 Asker 30,9 Lillestrøm 30,9 Kristiansand 30,1 Stavanger 29,5 Fredrikstad 28,3 Drammen 21,6 Tabell. Elbilandel i de ti største kommunene i Norge, per 31. oktober 2023. (OFV)