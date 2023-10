Lanserer ny leiebiltjeneste med elbiler i Stavanger: Bildelings-tjeneste samarbeider med kollektiv-selskap

NYTT SAMARBEID: Bildelingsselskapet Getaround, som mange husker som Nabobil, samarbeider nå med Stavanger-baserte Kolumbus og har så langt 13 elbiler i stallen som alle kan leie. Alle foto: Getaround

I samarbeid med Stavanger kommune har bildelingstjenesten Getaround nå lansert en ny leiebiltjeneste i Stavanger sentrum.

Det skjer i samarbeid med Kolumbus, som for mange er synonymt med kollektivselskapet i Rogaland – men i 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolumbus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør.

13 elbiler nå, og flere skal det bli

Det innebærer at selskapet har ansvaret for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland (Kolumbus disponerer for tiden 450 busser, ti hurtigbåter og tre ferjer) – men at de i tillegg skal jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss- og båt-transport.

Målet er at flest mulig skal kunne komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil – noe som samarbeidet med Getaround er et resultat av.

For nå skal 13 elbiler og like mange øremerkede parkeringsplasser bidra med sitt til å lette mobiliteten i sentrum.

Planen er å utvide tjenesten i løpet av høsten.

De 13 merkede bilene som nå leies ut i Stavanger sentrum er plassert på egne p-plasser med ladestasjoner, og bilene kan leies gjennom en egen app-løsning.

Fra småbiler til elvarebiler og SUV-er

Den nye leiebiltjenesten er rettet mot både lokalbefolkning og turister, og håpet er at tiltaket skal bidra litt til å redusere biltrafikken i sentrum.

Prosjektleder for kommunale samarbeid i Getaround, Thea Samer, mener bildeling har potensial i Stavanger:

– Samarbeidet med kommunen er et stort pluss fordi det blant annet gir tilgang til sentrumsnære, dedikerte p-plasser med lademulighet. I et tilsvarende samarbeid med Oslo kommune ser vi at bilene som er plassert på parkeringsplasser dedikert til bildeling i gjennomsnitt er utleid hele seks ganger mer enn resten av bilene på Getaround, sier Samer.

POTENSIAL: Thea Samer i bildelingstjenesten Getaround har tro på samarbeidet med Kolumbus.

– Derfor har vi stor tro på at den nye leiebiltjenesten i Stavanger kan utgjøre en forskjell for mobiliteten i sentrum.

Bilene som leies ut er i første omgang mindre personbiler av typen Volkswagen e-UP til elektriske varebiler og SUV-er.

– Dette er foreløpig den største, elektriske lanseringen Getaround har rullet ut i Norge. Vi har tro på at tjenesten vil ha nytteverdi framover, og at den over tid kan bidra til å redusere trafikken i sentrum, avslutter prosjektlederen.

Fakta: Fra Nabobil til Getaround Getaround er en av verdens største bildelingsplattformer, og tilbyr privateide biler for leie i lengre eller kortere perioder.

Foruten Norge er tjenesten tilgjengelig i USA, Frankrike, Tyskland, Spania, Østerrike, Belgia og Storbritannia.

Bilene på plattformen leies ut både av privatpersoner og profesjonelle aktører.

I 2019 kjøpte Getaround den norske bildelingsplattformen Nabobil, og høsten 2021 byttet Nabobil navn til Getaround.