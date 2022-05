Toårig prøveprosjekt med autonom elbuss i Stavanger: Nå er Norges første store selvkjørende elbuss i rute

ELEKTRISK OG SELVKJØRENDE: Likevel vil Norges første selvkjørende (og elektriske) rutebuss ha en sjåfør på førerplassen i den to år lange testperioden bussen nå skal gjennom som en del av rutetilbudet i Stavanger. Men målet er naturlig nok at sjåføren skal gjøre minst mulig. Alle foto: Tore Bjørback Amblie/Vy

Om den er i rute akkurat nå vet ikke vi, men Norges første selvkjørende fullskalabuss i ordinær rute er ihvertfall et faktum. Og den er elektrisk.

For første gang blir en stor selvkjørende buss en del av et ordinært rutetilbud i Norge. Etter flere måneder med testing er det endelig klart for at den selvkjørende elbussen går ut i rutetrafikk i Stavanger.

Den høytidelige åpningen skjedde mandag med blant andre samferdselsministeren på plass, men som en del av den ordinære rutetrafikken i vestlandsbyen gikk startskuddet tirsdag 10. mai.

Verdensledende?

Selv om det ikke er første gang selvkjørende passasjertransport prøves i skytteltrafikk på utvalgte strekninger (både i Kongsberg og i Oslo har man testet ut selvkjørende små shuttle-busser på enkelte ruter), er det første gang en selvkjørende buss i normal busstørrelse settes i rutetrafikk i Norge.

Uten at vi skal påberope oss totaloversikt over hele kloden, er det muligens til og med første gang at en selvkjørende, stor buss settes i rutetrafikk også globalt.

Flere aktører i Europa og USA holder på med lignende prosjekter, men kollektiv-/mobilitetsselskapet Kolumbus i Rogaland, i samarbeid med Vy, later til å ha kommet lengst når den selvkjørende bussen nå er i gang – og det er i hvert fall ingen tvil om at vi er blant de fremste i verden når det gjelder utprøving av autonom kollektivtransport.

Kjører gjennom sentrum

Doningen går i rute midt i Stavanger sentrum, og kjører mellom Breiavatnet, Konserthuset og Finansparken.

Og selv om vi skrev at vi ikke aner om bussen er i rute, kunne vi faktisk sjekket det. Ved å bruke appen til Kolombus kan du søke på buss nummer 18 og i sanntid sjekke om den er forsinket eller ei.

Kanskje du vil hoppe på og bli med på en selvkjørende elektrisk tur selv når du er i Stavanger? Her er traseen:

Bussen skal kjøre i sentrum i to år fra og med mai, og vil i denne perioden være en del av Kolumbus’ ordinære rutetilbud, mens Vy sørger for selve bussen, trafikkavviklingen og sikkerhetsverter om bord.

Fakta Bussen er elektrisk og produsert av tyrkiske Karsan.

Den er 8,3 meter lang og er registrert for over 21 sitteplasser, i tillegg til ståplasser.

Total kapasitet er opptil 52 passasjerer.

Rekkevidde: Opptil 300 kilometer.

Sensorsystemer: LiDAR (detekterer objekter nær bussen), kamera, IMU (fartssensor), GNSS (posisjonering), radar og ultrasonisk sensor.

Samarbeidspartneren Vy vil sørge for selve bussen, trafikkavvikling og verter om bord.

Det tyrkisk/amerikanske teknologiselskapet Adastec står for den selvkjørende teknologien.

Det norske gründerselskapet Applied Autonomy leverer kontrollsenterløsningen til prosjektet, som brukes til å overvåke bussen i drift.

Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune er vegeiere for strekningen bussen kjører på, og har godkjent at traseen brukes til dette pilotprosjektet. I tillegg er de aktivt med for å tilrettelegge for best mulig drift gjennom forbedringer på infrastrukturen.

Vegdirektoratet og Statens Vegvesen har godkjent bruk av bussen, og gitt tillatelse til bussen kjøre bussen i autonom modus i den valgte traseen.

Hvilken rolle har bussjåføren?

Kolumbus og Vy ser på selvkjøring som et supplement og en støtte til kollektivtrafikken i sentrum, og ikke noe som skal erstatte bussjåførene. Derfor samarbeider de i dette prosjektet tett med både Yrkestrafikkforbundet og Vernetjenesten.

Og profesjonelle bussjåfører benyttes altså som sikkerhetssjåfører ombord i bussen i hele prosjektperioden, men på lengre sikt vil også sikkerhetssjåføren flyttes fra bussen til driftssentralen, med ansvar for overvåkning av flere busser samtidig.

I dag er det mangel på bussjåfører over hele landet, og prosjekter som dette vil, kanskje en smule paradoksalt, kunne gjøre det mer attraktivt for unge mennesker å velge bussjåføryrket, ved å vise frem at også dette yrket er fremtidsrettet, mener Vy.

Bidrar til forskning

Hittil har det som nevnt vært gjennomført flere pilotprosjekter med mindre, selvkjørende shuttlebusser og biler her til lands.

Dette har bidratt til at Norge er blant de fremste i verden når det kommer til å ta i bruk selvkjørende løsninger. I en rangering fra konsulentselskapet KPMG er Norge plassert på tredjeplass, foran USA og Tyskland.

Denne undersøkelsen har vi skrevet om her:

Men det er ikke nok å ha teknisk gode løsninger på plass dersom publikum ikke føler det er trygt å bruke dem. Derfor skal det nå i Stavanger jobbes tett med å kartlegge hva som skal til for å skape tillit til selvkjørende, kollektive løsninger.

For å avdekke dette vil man underveis i prosjektet gjennomføre spørreundersøkelser og fokusgrupper blant brukerne. Dette skjer i samarbeid med TrustMe-prosjektet, som sammenligner og bygger kunnskap fra andre selvkjørende piloterprosjekter i Norge.

Resultatene brukes videre inn i forskning, og skal bidra til å sikre at utviklingen av selvkjørende løsninger skjer i tett samarbeid med akademia, myndigheter, forsikringsselskaper og operatører.

Også dette skal bidra til å styrke Norges posisjon som et fremtredende land innen bruk av selvkjørende løsninger.