Giga-pickupen Ford F-150 Lightning: Bilen som kan overvinne elbil-motstanden i USA?

ENDELIG I NORGE: Ford F-150 Lightning ble nylig annonsert klar for det norske markedet. Vi tok en prat med to av de første eierne i USA, Jace Craft Miller og Joe Sholtes (begge til høyre). Her er de avbildet sammen med fra venstre Anne Sønsteby, Per Gunnar Berg og Jake Bley fra Ford Motor Norge. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Tidenes mest solgte bilmodell i USA, Ford F-150, har i et år vært tilgjengelig som elbil over there. Kan Lightning-utgaven være bilen som vinner en hel kultur over til elektrisk mobilitet?

– Pickuper er kjernen av amerikanske bilkultur. Elektrifiserer du en pickup, så …

Amerikanske Jace Craft Miller og Joe Sholtes har tatt turen til Norge i anledning norgeslanseringen av den nye Ford F-150 Lightning i Oslo.

Selv om de første bilene ikke leveres til norske kunder før til vinteren, har el-pickupen rullet på veien i over ett år i USA.

Miller og Sholtes har eid hver sin Lightning siden henholdsvis juni 2022 og november 2022.

Her deler de erfaringene sine med elbil.no. (Se også videoen øverst.)

ELBIL-FRELST: Joe Sholtes eide kun bensindrevne pickup-biler før han konverterte til eldrift. Han har ikke angret et sekund. Foto: Privat

Kurerte rekkeviddeangst

– F-150 Lightning er min første elbil. Før det eide jeg kun bensindrevne pickuper med V8-motorer, forteller Sholtes.

Overgangen var brå, og rekkeviddeangsten meldte seg fort.

– Men jeg ble fort vant til å stole på bilen og lot den ta jobben med å planlegge ladestopp. Å stole på bilen er nøkkelen til å kurere rekkeviddeangsten.

RÅSTERK: Med 1050 Newtonmeter dreiemoment går det som en lek selv med en båt på slep, ifølge eieren Jace Miller. Foto: Privat

Jace på sin side startet elbil-tilværelsen med en Ford Mustang Mach-e.

– Jeg har en fritidsbåt på henger, og var svært spent på hvordan det ville være å taue den med en elbil. Men elmotorene har så mye dreiemoment at det oppleves som tryggere med elbil enn med fossilbil. Det gikk fint med Mustangen, men med 1050 Newtonmeter dreiemoment til rådighet går det som en lek med F-150 Lightning.

22 METER LANG: Heldigvis for Joe Sholtes er alt større i USA, inkludert ladeplasser. Med en 12 meter lang campingvogn på slep kreves det «litt» plass for å kunne lade på tur. Foto: Privat

Vendepunkt for USA

I USA får Lightning trekke 4.535 kilo på kroken, noe Sholtes har testet fullt ut.

– Jeg har en 12 meter lang campingvogn som jeg drar jevnlig ut på tur med. Så klart økes strømforbruket betraktelig, men ladeinfrastrukturen er under rask utvikling i USA og en hurtiglager er alltid innen rekkevidde.

De ny-el-frelste amerikanerne innrømmer at det gjenstår mye arbeid, men mener at elektrifiseringen er godt i gang i hjemlandet deres.

– Nye ladestasjoner åpner nesten daglig. Selskaper som Subway, Chipotle og Wallmart har sett fordelene ved å tilrettelegge for destinasjonsladning. I tillegg har vi store hurtigladeaktører som Electrify America og Charge Point som satser stort. Vi er absolutt ved et vendepunkt for elektrifisering i USA, hevder Jayce.

TRUNK ELLER FRUNK? Amerikanerne får hakeslepp når de ser lagringsplassen foran, som i fossile biler rommer en motor, fylles med en ukeshandel. Foto: Privat

Starten på el-revolusjonen?

Sholtes og Miller har begge fått mye oppmerksomhet på grunn av pickupene de kjører, men ingenting slår handleturene.

– Folk tror jeg driver og pakker ukeshandelen rundt motoren og sier at alt kommer til å smelte. De får hakeslepp når de ser at det er en frunk, og får vite at bilen er helelektrisk, humrer Sholtes.

Sjokkfaktoren er kanskje det som trenges for å få selv de mest bilkonservative amerikanerne over i elbiler.

Når vi spør om en elektrisk pickup er nok til å vippe USA over på elektrisk drift, nikkes det kontant:

– Den her er uten tvil elbilen USA har ventet på. F-150 Lightning representerer alt bilkulturen i USA er. Svære, uendelig praktiske pickuper med masse hestekrefter. Nå finnes det ingen unnskyldning. Klarer de ikke det med en pickup, klarer de det aldri …