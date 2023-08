Parkering for elbil

Klimaindeksen 2023 – bare 9 av 100 norske bedrifter kutter utslipp i tråd med klimamålene: Bilimportør blant de beste i klassen

ENSETE GRØNNE: Møller Mobility Group, som selger Audi, Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen i Norge, er den eneste blant bilimportørene som klarer målene som FNs klimapanel har satt.

Blant Norges 100 største selskaper er det bare ni som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen.

Den årlige klimaindeksen gjennomført av PwC, og i år altså for 2023, viser at flertallet av bedriftene som deltar i undersøkelsen ikke tror at vi når 2030-målene.

Næringslivet skylder ifølge PwCpå feige politikere, og du kan lese rapporten for årets klimaindeks her.

Selv om overskriftene i hele sommer har vært preget av hetebølger, skogbrann, flom, ekstremvær og tørke, viser klimaindeksen at det ikke skjer all verden i Norge for å gjøre noe med situasjonen.

Skjer lite i praksis

Rapporten peker på at klimakrisen blir stadig mer alvorlig, og på at vi bare har seks år igjen for å nå målet om en utslippsreduksjon på 55 prosent.

– Det går for sakte. 22 av 100 selskaper kan vise til utslippskutt i egen virksomhet og verdikjede, men kun ni av disse kutter i tråd med Parisavtalen, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i PwC.

I årets utgave av Klimaindeksen har 64 av selskapene besvart en kvalitativ spørreundersøkelse.

Her svarer rundt 80 prosent at de mener politikerne ikke er modige nok i klimapolitikken.

Flertallet, nesten 70 prosent, har ikke troen på at Norge vil nå vårt 2030-mål.

Bedriftene vil ha strengere politikk

– Flere av selskapene etterspør økonomiske insentiver, som mer aktiv bruk av skatte- og avgiftssystemet. Mange savner også mer støtte til rapportering og bedre tilrettelegging for sirkulære forretningsmodeller, sier Løvstad.

Bilimportør blant de flinkeste

Det er bare ni selskap i Norge som kan vise til utslippskutt i tråd med Parisavtalen.

Disse er Lerøy Seafood Group, Posten Norge, NG Group, Salmar, Storebrand, Mowi, Møller Mobility Group, Veidekke og Skretting.

– Blant de viktigste tiltakene vi har gjort er energioppgradering av 12 forhandleranlegg i samarbeid med Møller Eiendom. Målet var å redusere energibruken med 15 prosent, sier Ida Pernille Hatlebrekke i Møller Mobility Group.

Hun er leder for klima- og miljø-satsingen i selskapet.

GJORT TILTAK: Ida Pernille Hatlebrekke er leder for klima- og miljø-arbeidet i Møller Mobility Group.

Selskapet har også hatt økt fokus på energiledelse og smart strømstyring, fossilfri transport av biler og deler, en ansatt-policy som prioriterer helelektriske firmabiler, en ny og grønnere reise-policy, samt forsterket arbeid med bærekraft i hele innkjøpsleddet.

Slik utføres klimaindeksen Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser, deres mål om klimagassutslipp fremover i tid, hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger – og hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene.

Du kan se videoer fra Møller Mobility Group nederst i denne artikkelen der selskapet presenterer tiltakene de jobber med.

Møllers klimastrategi: Redusere bruk av naturgass og fossile brensler på alle anlegg.

Dreie firma- og demobiler over på elektrisk drivlinje. Jobbe for elektrifisering av Hyres bilflåte.

Skille ut ladeforbruk til elbil og lade biler på solstrøm der dette er mulig.

Redusere energirelatert forbruk på alle anlegg og energi-oppgradere anleggene.

100 prosent elektrisk nybilsalg. Bærekraftkriterier og klimakrav i innkjøp.

Kjøre fossilfritt på alle ruter der det er mulig (bil + dele-logistikk).

Redusere avfallsmengde og opprettholde høy sorteringsgrad.

Redusere antallet flyreiser på tvers av organisasjonen gjennom ny reisepolicy.

Sørge for at bilens fotavtrykk blir så bærekraftig som mulig gjennom hele levetiden.

Noe går riktig vei Tall fra PwC rapport viser at trenden er positiv. 91 prosent har rapportert et klimaregnskap i 2021. Det er en oppgang fra i fjor, da tallet var 83 prosent.

66 prosent har tallfestet mål for reduksjon av absolutte utslipp. I 2022 lå tallet på 62 prosent.

86 prosent inkluderer indirekte klimagassutslipp i sitt regnskap, opp fra 74 prosent i fjor.

61 prosent inkluderer alle indirekte klimagassutslipp i sitt regnskap, som nesten er en dobling fra 33 prosent i fjor.