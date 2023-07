Disse selskapene har signert brevet til EU:

A. P. Moller – Maersk A/S, APL logistics, Asstra Forwarding AG, Avere, Boekestijn Transport, Brightmerge, ChargePoint, Council for Sustainable Logistics (CNL), Colruyt, Contargo, Currys, Danfoss, DFDS, DPDHL, European Shippers Council, EV Box, Fixemer Logistics GmbH, Forto, Heineken, HMM Co Ltd, Integre Trans, Knauf Insulation, Kuehne and Nagel, Meyer & Meyer, Nestlé, Nike, Oatly Group, PepsiCo, Polish Chamber of E-mobility Development (PIRE), REE Automotive USA Inc., Samskip Multimodal, Schachinger Logistik, SEA Electric, Stolt Tank Containers BV, University Gustave Eiffel, VAI Capital, van der Wal, Vattenfall, Volta Trucks, Zeus Labs og Zilch Forwarding.