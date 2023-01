Elbilforeningen utfordret stortingspolitikerne: «Opp med hånda de som tror vi når 2025-målet»

TRE AV SEKS I VÆRET: Kun tre av politikerne på Elbilforeningens debatt tror at Norge vil nå 2025-målet for personbil når små varebiler er inkludert, som faktisk er inkludert i 2025-målet. Fra venstre Geir Inge Lien (Sp), Jone Blikra (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Liv Kari Eskeland (H), André N. Skjelstad (V) og Morten Stordalen (FrP). Alle sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen, bortsett fra Haltbrekken, som er medlem av Energi- og miljøkomiteen. Alle foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

– Siste-etappen går ikke av seg selv, advarte Christina Bu på Elbilforeningens debatt om hvordan vi skal nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025.

På podiet på Youngs i Oslo fikk politikere, representanter fra bilbransjen og miljøstiftelsen ZERO snakke ut da Elbilforeningen fredag la fram sin ferske rapport «Rekker vi frem til 2025 – status etter elbilåret 2022».

I anledning rapportlanseringen arrangerte vi samtidig to paneldebatter, én med stortingspolitikere og én med representanter for bilbransjen og miljøbevegelsen.

Du kan se opptaket av hele Elbilforeningens arrangement her:

SNURR FILM: Her kan du se den til tider livlige debatten i regi av Elbilforeningen.

Anledningen: Statusrapport for elbil-Norge

I rapporten oppsummerer Elbilforeningen noen strakstiltak som er nødvendige for at Norge skal nå 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025.

Disse kan oppsummeres i følgende seks råd til myndighetene:

Gjennomfør tiltak som sikrer at elbiler vinner også i leasing-markedet

Tilpass firmabilbeskatningen en elektrisk nåtid

Styrk miljøprofilen i kjøpsavgiftene for nye biler

Styrk konkurransekraften til elektriske varebiler

Sikre en virkningsfull miljørabatt i bom

Følg opp den nasjonale ladestrategien

Under en håndsopprekning viste brorparten av de fremmøtte i salen at de trodde Norge kunne nå 2025-målet for personbil, men ikke for mindre varebiler, som også er inkludert i 2025-målsettingen.

Under håndsopprekningen her kom det færre hender i været oppe fra podiet litt senere under arrangementet.

Her kan du laste ned og lese hele Elbilforeningens foreløpige statusrapport – to år før vi skriver 2025 (PDF).

– Ingen grunn til ikke å velge elbil nå

Selv om tidenes beste norske elbilsalg endte på nesten 80 prosent i 2022, slår den nye rapporten fra Elbilforeningen fast at for å være i rute med myndighetenes mål, må salgstallene på nye elbiler havne på godt over 90 prosent i år.

For neste år må vi passere 95 prosent for å være på trygg kurs.

I HUNDRE TIL NULL: Framtiden er elektrisk for Ulf Tore Hekneby (f.v.), administrerende direktør i Harald A. Møller AS. I panelet var Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport i ZERO, Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund og Irene Solstad, administrerende direktør i KIA. Ordstyrer i denne debatten var Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

– Det er ingen grunn til ikke å velge elbil nå, sa Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Flere fra scenen etterlyste bedre virkemidler for å sikre at varebiler også blir elektriske innen 2025, deriblant Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Zero.

Hun mente at om nødvendig må man tenke litt mer pisk enn gulrot, i form av forbud eller veldig høye avgifter for forurensende biler.

Vi har dårligere tid enn noen gang for å klare å stoppe klimaendringene. Ingvild Kilen Rørholt (zero)

Rabattene som ladbare hybrider har i engangsavgiften var også et hett tema, der enkelte fra bilbransjen var mer ambisiøse enn politikerne selv.

– Det er en veldig, veldig enkel beslutning, sa Hekneby da han snakket om å fjerne disse.

I august kom meldingen om at VW-sjefen trekker seg som styreleder i Bilimportørenes Landsforening (BIL) etter strid om avgiftsfordelene til ladbare hybridbiler.

Bare 24 prosent av varebilene solgt i fjor var elbiler

På spørsmål fra debattleder Bu svarte administrerende direktør i KIA, Irene Solstad, at hun trodde Norge ville nå 2025-målet på personbil – under visse forutsetninger:

– At ikke avgiftene blir enda mer «tiltukla» og at vi får de bilene vi skal ha. Men jeg tror dessverre ikke at vi når 2025-målet på varebil.

FRA SCENE TIL SAL: På Youngs i Oslo var det også samlet flere byråkrater i tillegg til politikere og folk i bilbransjen. Administrerende direktør i KIA, Irene Solstad (t.v.), lyttet nøye til det som ble formidlet denne ettermiddagen også når hun ikke var paneldeltaker.

Kun 24 prosent av de nye varebilene som rullet ut på veien i 2022 var elektriske.

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, mente det måtte kraftige insentiver til for å nå målene på varebil om to år.

Rapporten fra Elbilforeningen slår fast at elbilers konkurransekraft er betydelig dårligere når både privatpersoner og firmaer leaser bil.

93 prosent av privatbilsalget i 2022 var elektrisk, mot kun 60 prosent for leasing- eller firmabil – noe som er langt fra tilstrekkelig for å nå nullutslippsmålet.

Hvorfor er Hordaland i tet?

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, var ordstyrer i paneldebatten med stortingspolitikerne.

Hun innledet med å nevne endringene i elbilvirkemidlere i overgangen fra i fjor til i år:

Toppmoms

Vektavgift på elbil

Svekket miljørabatt i bom

Avvikling av en rekke miljørabatter

Økt firmabilbeskatning

Fem av medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget var invitert:

Jone Blikra (Ap), Geir Inge Lien (Sp), André N. Skjelstad (V), Liv Kari Eskeland (H) og Morten Stordalen (FrP). I tillegg var Lars Haltbrekken (SV), som sitter i Energi- og miljøkomiteen, med i panelet.

Vi kommer til å jobbe videre for å skattlegge forurensende biler. Lars Haltbrekken (SV)

Hordaland toppet statistikken med 86 prosent elektrisk nybilsalg i fjor.

Høyres Liv Kari Eskeland mente at det som gjorde fylket så sterkt på elbil, var at de var tidlig ute med bompengeprosjekter, og fordi de som et fergefylke har mye pendling.

– Når en har hatt store rabatter i bomringene og på fergene, gjør det at folk ser at driftsfordelene med å kjøre elbil er såpass store. Når en nå begynner å redusere på dem, er jeg bekymret for om folk vil velge elbil i fortsettelsen, sa hun.

Bekymret for leasing-markedet

Eskeland var også urolig for at det selges så mange forurensende biler i det store leasing-markedet.

– Vi ser at her bør noe gjøres, og vi skulle ønske at vi kunne fått skrudd og gjort noe med dette allerede i årets budsjett, sa Eskeland, som la til at Høyre ville jobbe videre med dette.

VARMET OPP PUBLIKUM. – Det har seg sånn at Stortinget har satt seg et mål om at i 2025 skal nybilsalget, både på personbil og for varebil, være utslippsfritt, og jeg vil understreke av vi synes dette er et veldig godt mål, innledet Elbilforeningens fagleder Erik Lorentzen, før han fyrte løs med spørsmål til salen.

En annen som skulle ønsket at budsjettforliket hadde vært bedre for elbiler, var SVs Lars Haltbrekken.

I sitt alternative budsjett hadde SV verken vektavgiften eller åpnet for 70 prosent elbilbetaling i bomringene.

Partiet ønsket også en sterkere beskatning av fossile biler, noe de ikke fikk fullt gjennomslag for i budsjettforhandlingene i høst.

SV-politikeren sa at neste mulighet for å påvirke politikken blir i revidert nasjonalbudsjett i mai:

– Vi kommer til å jobbe videre for at vi skal beholde de elbilfordelene som er nå, og vi kommer til å jobbe videre for å skattlegge forurensende biler, sa Haltbrekken.

Venstres André Skjelstad, som også kommer fra Trøndelag fylke, sa han savnet mange av de insentivene de hadde da Venstre hadde en hånd på regjeringsrattet. Han kalte det mangelvare, og sa han håpet at Haltbrekken ville få større gjennomslag.

Vektavgiften som kom som julekvelden på kjerringa

Fremskrittspartiets Morten Stordalen tror ikke at alle nybilkjøpere vil kjøpe elbil i 2025.

Men han understreket at FrP har støttet målet, og at elbilsalget gikk opp da de satt i regjering fordi fordelene var så store.

Vestfoldingen innrømmet at han selv lenge var skeptisk til elbil, men at skepsisen hadde snudd for hans del – og han etterlyste forutsigbare rammebetingelser for elbilsatsingen.

– Det at det kom en ekstra vektavgift nå som ingen hadde hørt om, og som kom som julekvelden på kjerringa for folk, det er en klart negativ faktor, sa Stordalen, som la til at han forsto at momsen måtte fases inn før eller siden.

Hvis det er noen i vår krets som virkelig kjemper for denne saken, så er det Barth Eide. Jone blikra (Ap)

Skulle hilse fra klimaministeren

Begge regjeringspartiene var representerte i debatten.

Arbeiderpartiets Jone Blikra sa han ville ta med seg kritikken som hadde kommet, og hilste salen fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som dessverre ikke kunne komme.

– Hvis det er noen i vår krets som virkelig kjemper for denne saken så er det Barth Eide, sa Blikra, som var tydelig på at Arbeiderpartiet var med på klimalaget.

SAMMEN I KAMPEN: – Vi er oppe i en klimakrise de luxe. Det snør i Oslo og det er sommertemperaturer i vinterland nedover i Europa. At vi ikke er opptatt av det, er bare tull. Alle er opptatt av å få dette til, sa Aps Jone Blikra (t.v.) med klar adresse til SVs Lars Haltbrekken og Høyres Liv Kari Eskeland.

Geir Inge Lien fra Senterpartiet var glad for at Elbilforeningen var fornøyd med regjeringens nye ladestrategi, og var ellers den første til å innrømme at han personlig syntes et sammensurium av lade-apper er noe herk.

– Kommer vi i år til å få landet et krav om mulighet for kortbetaling på nye hurtigladere og en frist for å ettermontere på eksisterende ladere? spurte ordstyrer Unni Berge.

– Ja, i hvert fall på nye, og jeg mener også at det bør komme på gamle, sa Lien fra Senterpartiet, som fikk støtte fra både SV-Haltbrekken, Arbeiderpartiets Blikra og Venstres Skjelstad på dette spørsmålet.

Høyre og FrP varslet på sin side at de ville avvente regjeringens høring før de bestemte seg om å støtte et eventuelt krav for ettermontering på eksisterende hurtigladere.

Flaut i utstillingsvinduet?

Det er en kjent sak at resten av verden ser til Norge når de skal finne gode løsninger for å kutte klimagassutslipp, mye fordi vi er et av verdens mest ambisiøse land på elektrifisering og elektrisk mobilitet.

Det forplikter, mente flere av de inviterte.

– Hvis det enda en gang viser seg at vi ikke klarer å nå klimamålene, men snubler på målstreken, så er det ikke bare flaut internasjonalt – vi har også dårligere tid enn noen gang for å klare å stoppe klimaendringene, konkluderte Ingvild Kilen Rørholt i miljøstiftelsen ZERO.