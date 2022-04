Test: Volvo XC40 Recharge FWD: Billigere, men er den billig nok?

Forhjulstrekk og mindre batteri gir deg en rimeligere inngangsbilett til Volvos verden.

Baby-Volvoen XC40 kom allerede i 2018, men da bare i bensin- og dieselvarianter. Spesielt billige var de heller ikke.

Nordmenn ventet i spenning helt til 2021 før de fikk lagt vantene på den elektriske versjonen. Den deler veldig mye av teknikken med Polestar 2, som kom året før.

EGEN DESIGN: Volvo XC40 har mange av de samme designtrekkene som Polestar 2, og skiller seg klart fra mengden.

De som trodde prisen skulle ned fordi de slapp både moms og avgift, måtte tro om igjen. Til gjengjeld fikk man svært sportslige ytelser. 300 kW/408 hester er jo nesten uhørt mye i en relativt kompakt suv, selv om den har en dødvekt på solide 2113 kilo.

GODE STOLER: De fleste vil sitte godt i Volvos stoler. Komforten er høy.

Billigversjonen

Nå er versjonen mange har ventet på, endelig på plass. Den har kun motor på forhjulene, som yter 170 kW/231 hestekrefter.

Det holder i massevis. Bilen spinner av gårde på de myke dekkene og 0-100 gjøres unna på 7,4 sekunder. Komforten er som vi er vant med.

De fleste vil oppleve den som komfortabel og støysvak, men målt mot for eksempel VW ID.4 og Skoda Enyaq, merkes det at Volvo har endel å gå på når det gjelder understell.

Når den kjøres på dårlig underlag, føles den stiv og stumpete, det forplantes noe lyd opp i karosseriet og hekken hopper og spretter. Under vanlig kjøring føles den litt fast, men når den presses, er den for myk og en smule ustabil.

OVERSIKTLIG: Interiørdesignet ble introdusert med XC90 i 2015, så det ser ikke revolusjonerende nytt ut. Spesielt føles 9-tommeren i midten liten ut. Menyene er forbilledlige, stemmestyringen er fra Google og 12-tommeren foran deg har flott design, så sammen med gode materialvalg, er følelsen fortsatt god.

Sobert, ikke jålete

Volvo har klart å overføre kvalitetsfølelsen fra de større modellene, takket være tildels spennende materialvalg. Svenskene har riktignok valgt matte plastflater på rattkontroller og på dashbordet, men uten at det lukter billig av den grunn.

Man setter seg rett inn i bilen og trekker i girveksleren. Her trenger man ikke å trykke på noen startknapp.

AKKURAT NOK: Testfører på 189 cm får akkurat plass bak seg selv, men dørene er smale og høye, så de minste ser nesten ikke ut av vinduet. Og det kan være knotete å få barn inn og ut av barnesetene.

Som vanlig sitter man knallgodt i Volvo. Vi kjører toppmodellen Ultimate med tiveis elektriske stoler foran med rikelige justeringsmuligheter og uttrekkbar setepute.

Faktisk kan undertegnede på 189 akkurat sitte bak seg selv. Ikke dårlig. Det er egne ventilasjonsdyser og varme i baksetene.

Smale bakdører gjør passasjen for inn- og utsteg noe trang og høye dørsider gir dårlig sikt for de minste, men to Isofix-fester er på plass i baksetene.

FORENKLET: Volvo gir deg ikke all kartinfoen i verden, men det du trenger. Du har forskjellige visninger.

Skjermene føles fortsatt moderne og har fantastisk layout. Ikke minst er de brukervennlige og enkle og forstå.

Det beste av alt og nesten verdt bilen alene, er Googles operativsystem. Alt annet er kort og godt elendig i forhold. Det meste går sømløst med talekommandoer dersom du er lei av den trafikkfarlige knotingen på skjermen.

Det eneste vi kan sette fingeren på, er at nitommeren i midten skulle vært mye større.

MATT: Kontrollene er de samme som før, men har ikke blanke overflater.

Praktisk

Bagasjerommet er på 413 liter. Gulvplaten kan settes i loddrett stilling og brukes som bæreposeholder. Her er det også skiluke, som faktisk gir plass til fire par slalåmski, riktignok uten staver.

Rommet under gulvet har en merkelig fasong og er litt lite lastevennelig, men det er nå der. Foran har den en frunk på 31 liter, som de fleste vil bruke til ladekabler.

Forhjulstrekkeren har beholdt både hengervekta på 1500 kilo og taklasten på 75. Det gjør den blant de mer praktiske i klassen.

LITEN: Ni tommer var stort i 2015, men lite i dag. Men oppsettet er blant de bedre og enkleste å navigere i.

Rekkevidde

Noe har man spart på. Batteriet er nå på 69 kWt brutto/66 kWt netto med varmepumpe, ned fra 78 brutto/75 netto på firehjulstrekkeren. Rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer, og det er bare 17 kilometer mindre enn firehjulstrekkeren.

På vår faste testrunde ender vi opp med et snittforbruk på 18,2 kWt per 100 kilometer. Det er mellom to og seks grader på turen og tørre veier.

På motorveitesten i 100 km/t med åtte sekundmeter vind (vi kjører begge veier) ender forbruket på 21,8 kWt/100 km. Der ser man ulempene med en klumpete og høy bil.

Bakkeklaringen er faktisk på 17,5 centimeter. Det er bra dersom du skal på tur utenfor asfalten, men ikke spesielt effektivt på motorveien.

LITE KNAPPER: Det er et minimum av fysiske knapper, men selv på skjermen ligger de mest brukte funksjonene fremme til en hver tid.

XC40 skal kunne ta imot opp mot 150 kW under hurtiglading. Det gjør den ikke. Derimot legger den seg umiddelbart på fortsatt hyggelige 112 kW, og ligger der ganske lenge. Vi bruker 40 minutter fra åtte til 90 prosent og 26 minutter på anbefalte 20 til 80 prosent.

Ombordladeren skal ta imot 11 kW. De færreste får ladeboks som gir mer enn 7,4 kW hjemme.

PRAKTISK: Flere rom, koppholdere og induksjonslader er på plass.

Starter på 450.000 kroner

Det skal være utrolig lett å bestille XC40 på nett og du kan både kjøpe og leie. Derfor får du den i tre ferdigutsyrte modeller: Core, Plus og Ultimate.

Core starter på 450.000 kroner og har det du trenger. Da får du fortsatt nøkkelfri adgang, elektrisk bakluke, oppvarming av bil via fjernkontroll, tosoners klimaanlegg, oppvarmet ratt, fire oppvarmede seter, ryggekamera mm.

Plus starter på 475.000,- Da får du blant annet tiveis elektrisk førerstol, adaptiv cruisecontrol med pilotassis og nødstopp ved kryssende trafikk bakfra i tillegg.

STORT NOK? Bagasjerommet er på 413 liter og man har en liten skiluke.

Ultimate koster 500.000 kroner. Da får passasjeren også elektrisk justerbart sete, og du får 360 graders kamera og parkeringshjelp.

Sistnevnte kan saktens trengs, for man ser ikke bakhjulene selv om du stiller ned speilene. Men ellers er det lite som motiverer summen.

POSEHOLDER: Volvo har videreutviklet poseholderen sin. Har har du lett plass til tre og kanskje opp til seks bæreposer på knaggene som blir stående opp når du setter gulvplaten på høykant.

Alle modeller har 19 tommers hjul som standard. Testbilen ruller på 20-tommere og har noe ekstrautstyr, så prisen havner på 552.000 kroner. Det er ganske saftig, men inkluderer tre års service, tre års full kaskoforsikring med veihjelp, bytte av vindusviskere, bremseskiver og bremseklosser.

De to øverste utstyrsnivåene kan også bestilles med firehjulsdrift. Det man i bunn og grunn sparer i forhold til før, er i så fall 60.000 kroner. Det er kanskje nok for å ofre firehjulsdrift og 177 hk.

FRUNK: Man har 31 liter lagring under et lokk under lokket i fronten.

