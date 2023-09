Parkering for elbil

Mange elbilister satte kaffen i halsen i dag: Blir det «milliardsjokk» for elbilistene?

MYE KAN SKJE INNEN 2029: Fikk du morgenkaffen i halsen av nyheten i dag om at staten forbereder et avgiftssjokk i milliardklassen for elbiler fra 2029? Her er hva vi vet om saken foreløpig.

Dagens nyhetsoppslag kan tyde på det. Men disse oppslagene dreier seg om en utredning som ble lagt fram i fjor, og som ennå ikke er politisk behandlet. Her er hva vi vet om saken.

«Elbileiere kan få milliardsjokk» var refrenget da man åpnet nettavisene i dag tidlig. Først i Bergens Tidende og Aftenposten, men saken spredte seg raskt videre til blant annet VG og NTB.

Bakgrunnen for oppslagene er faktisk en utredning som ble lagt fram i fjor av blant annet Skattedirektoratet, men anbefalingene har ikke blitt behandlet politisk ennå.

Her er for øvrig saken vi skrev om dette i fjor høst:

– Useriøst med ensidig elbilavgift

Utredningen foreslår ingen endringer for bensin- og dieselbiler, og for ladbare hybrider, men beholder dagens veibruksavgift betalt gjennom drivstoffet.

Derimot foreslår de en ensidig kilometerbasert avgift basert på innrapportert kjørelengde for elbil.

Utvalget skriver videre at de legger til grunn at miljørabatten for elbiler i bompenger fases ut.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu kritiserte utredningen hardt allerede da den ble lagt fram i november i fjor.

Hun var ikke imponert over anbefalingene, og Elbilforeningen leverte en svært kritisk høringsuttalelse på nyåret i år.

MENER EN BEDRE LØSNING MÅ TIL: – I moderne veiprising må man kunne klare å ha ulike takster ut fra om bilen forurenser eller ikke. Det har vi klart i bompengene, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det er useriøst å foreslå en egen ensidig elbilavgift, heller enn å utnytte de grunnleggende fordelene veiprising kan ha, sier Christina Bu.

Elbilforeningen har i høringen vært positive til å utrede et moderne veiprisingssystem der også elbiler er inkludert, men i stedet har utvalget foreslått en ensidig sjablong-beregnet avgift bare for elbil.

– I moderne veiprising må man kunne klare å ha ulike takster ut fra om bilen forurenser eller ikke. Det har vi klart i bompengene, fortsetter Bu.

– Og systemet må kunne klare å skille på betaling mellom kjøring i byområder og på bygda. For de reelle ulempene og kostnadene bilkjøringen påfører samfunnet, er svært ulike.

Favoriserer ladbare hybrider: – Bakvendt miljøpolitikk

I høringen skriver også Elbilforeningen at det er «svært uheldig at det foreslåtte konseptet i realiteten vil være en kraftig favorisering av ladbare hybrider.»

Grunnen til det er dette:

For det første vil de ikke få den sjablongbaserte avgiften som foreslås for elbiler.

For de andre vil de betale null og niks i vegbruksavgift gjennom flytende drivstoff så lenge de kjører på strøm.

– Å legge frem et system der ladbare hybrider fremfor elbiler er de store vinnerne, er rimelig bakvendt miljøpolitikk. Det er et godt eksempel på hvorfor utredningens konklusjoner bør skrotes, sier Christina Bu.