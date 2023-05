Parkering for elbil

Konsern-kameratene Porsche og VW uenige: Bråk om e-fuel i Volkswagen-gruppen

GLEM E-DRIVSTOFF: Toppsjefen for Volkswagen, Thomas Schäfer, synes veien om e-drivstoff roter til elbilsatsningen. Foto: Volkswagen

Mens Porsche jobber hardt for e-drivstoff, mener toppsjefen i Volkswagen at det er unødvendig støy mot en elektrisk fremtid. Utfordringen er at begge er i samme konsern, Volkswagen-gruppen.

– E-drivstoff er unødvendig støy.

Uttalelsen fra Schäfer kom da han snakket med Automotive News Europe og dets søsterpublikasjon Automobilwoche under en presentasjon av ID.2.

Samtidig adresserte han EU-diskusjonene om å tillate salg av e-drivstoffdrevne biler i EU etter 2035 som «unødvendig støy».

Lobbyvirksomhet i EU

EU planla å forby salg av nye karbonutslippskjøretøy fra 2035, men da den endelige avstemningen nærmet seg, protesterte Tyskland og Italia mot forslaget og sa at e-drivstoffdrevne kjøretøyer også burde være tillatt på veiene sammen med elbiler fra midten av neste tiår.

En av de viktigste aktørene i utviklingen av e-drivstoff er Porsche, som er en del av Volkswagen-gruppen.

Både Porsche og Volkswagen-gruppen er ledet av samme mann, administrerende direktør Oliver Blume.

Derfor kom Thomas Schäfers kommentarer angående drivstoffet som en overraskelse.

Regnestykket går ikke opp

Schäfer hadde mer på hjertet:

– Diskusjonen rundt e-drivstoff er mye misforstått. E-drivstoff kan bety noe for dagens fossilbiler på veien, men kan aldri erstatte elbiler. Se på fysikken i å lage e-drivstoff. Vi har ikke nok energi som det er, så hvorfor kaste den bort på e-drivstoff?

E-drivstoff lages ved å syntetisere fanget karbondioksidutslipp og hydrogen produsert ved bruk av fornybar energi, noe som gjør det karbonnøytralt.

Biler som kjører på dette drivstoffet avgir imidlertid også andre skadelige gasser, for eksempel nitrogenoksider.

Så selv om det ser ut som et levedyktig alternativ for fossilbiler, er det langt mindre miljøvennlig enn elbiler – og man bruker samtidig mer energi til å fremstille e-drivstoff enn om samme energi ville vært brukt til å drive en elbil.

911 vil leve lengst på bensin

Porsche har som mål at halvparten av bilene som selges i 2025 er elbiler, og over 80 prosent i 2030.

– Som du sikkert kan forestille deg, så vil de siste 20 prosentene åpenbart være Porsche 911. Dette vil være det aller siste produktet vi rører, sa styremedlem Barbera Frenkel i Porsche AG til elbil.no under et besøk i Norge for å signere en kontrakt med Hydro om å levere lavkaron-aluminium til Porsche.

– Porsche 911 et åpenbart et sensitivt tema fordi dette er hjertet vårt. Dette er vår tradisjon. Dette er bilen som er ikonisk for Porsche. Og vi vil bygge den som fossilbil så lenge kundene våre ber om det.