Styremedlem Barbara Frenkel i Porsche AG: – Porsche 911 er åpenbart et sensitivt tema

NORGESVENN: Barbara Frenkel i Porsche stilte nylig opp til et intervju med elbil.no. Hun var i Norge for å signere en kontrakt med Hydro om å levere lavkarbon-aluminium til sportsbil-produsenten. Alle foto: Gro Matland Nevstad /elbil.no

Først kom Taycan i to varianter. Snart kommer Macan. Men når kan vi forvente Boxster som elektrisk? For ikke å snakke om klassikeren 911?

I april signerte Hydro en intensjonsavtale med Porsche. Den kan du lese mer om i denne saken:

Da møtte elbil.no også Barbara Frenkel, hovedstyremedlem for anskaffelser i Porsche AG. Frenkel har vært i Norge en rekke ganger tidligere da hun var ansvarlig for salg. Nå sitter hun i den andre enden og jobber med kjøp.

– Det er fint å se hva og hvor materialene til bilene jeg tidligere har solgt kommer fra, sier hun.

I Norges-suksessen Taycan er 30 prosent av bilen laget i dette materialet, ifølge Frenkel.

Porsche jobber mot en karbonnøytral verdikjede for sine kjøretøyer innen 2030, og her er hovedingrediensen elektrisk mobilitet. For de lover at 80 prosent av porteføljen vil bestå av elbiler om sju år.

Uventet kurs

Frenkel sier at ingen forventet at Porsche ville lage en elektrisk bil:

– I 2015, da vi for første gang viste vår konseptstudie Mission E, var alle skikkelig forundret. De lurte på om en sportsbil-fabrikant virkelig kunne lage elektriske biler

E FOR ELEKTRISK: Slik så konseptbilen Mission E ut da Porsches presenterte den for snart åtte år siden. Fire år senere lanserte de Taycan.

Den tyske topplederen sier at elektrisk mobilitet går godt sammen med en sportsbil når det gjelder ytelse, dynamikk og design.

– Med Taycan, vår første elektriske sportsbil som kom i 2019, viste vi at elektrisk mobilitet kan bli gøy å kjøre samtidig som det gjøres på en bærekraftig måte.

Frenkel forteller at da Taycan Cross Turismo ble lansert ikke så lenge etter, så var denne Porsches første CO2-nøytrale modell fordi selskapet her også var opptatt av brukerfasen.

– Uansett hvor våre kunder lader denne elbilen – verden over – så sørger Porsche for at dette blir gjort med bærekraftig elektrisitet.

Hva kommer nå?

At Norge er et spesielt viktig marked for Porsche, i likhet med mange andre bilprodusenter, er det ingen tvil om.

– Norske kunder er veldig tech-savvy, de vet hva de vil ha og de stiller høye krav. Vi i Porsche er stolte over at vi har så mange fornøyde kunder her.

Frenkel sier at selskapets ambisjon er å snart gi deres to Taycan-typer elektrisk selskap.

– Det kommer flere modeller, og i 2025 vil vi at halvparten av modellene våre skal være helelektriske.

Neste elektriske bil fra Porsche heter Macan. Denne SUV-en, som skal bygges på Volkswagen-gruppens luksusplattform PPE (Premium Platform Electric), har vært utsatt flere ganger.

– Macan kommer på markedet neste år, sier Frenkel.

– Hva med Boxster?

– Boxster er neste bil som skal elektrifiseres. Denne bilen kommer etter Macan.

FLERE ELBILER I KJØMDA: – Macan blir vår neste elektriske modell, sier Barbara Frenkel, som bekrefter at den kommer neste år.

Mer vil hun ikke røpe. Men det er særlig én bil det sitter langt inne å gjøre noe med for Porsche.

Vil ikke røre 911

– Porsche 911 et åpenbart et sensitivt tema fordi dette er hjertet vårt. Dette er vår tradisjon. Dette er bilen som er ikonisk for Porsche. Og vi vil bygge den som fossilbil så lenge kundene våre ber om det.

KVINNE I TOPPEN: I 2021 ble Barbara Frenkel den aller første kvinnen i Porsches styre.

– Er dette grunnen til at Porsches portefølje ikke blir hundre prosent elektrisk innen 2030?

– Som du sikkert kan forestille deg så vil de siste 20 prosentene åpenbart være 911. Dette vil være det aller siste produktet vi rører.

Håper på flere kvinner

Frenkel får ofte spørsmål om hvordan det er å være kvinne i bilbransjen. Hun håper hun kan inspirere sine medsøstre til å velge å jobbe innenfor bilindustrien.

– I all min tid har jeg jobbet mest blant menn, og derfor liker jeg så godt å se flere og flere kvinner dukke opp i bransjen.

I forretningslivet tenker hun det uansett kjønn handler om å sette seg i respekt.

– Uansett om du snakker med kvinner eller med menn så handler det om at du blir respektert for din profesjonalitet, for din kunnskap, for din erfaring, for din holdning og for hvordan du gjør forretninger.