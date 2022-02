Skal lage batteriene til Polestar og Volvo: Bygger giga-fabrikk i Göteborg

I DRIFT FRA 2025: Den kommende batterifabrikken skal bygges i Torslunda i Göteborg til neste år, og skal supplere neste generasjons elbiler fra Polestar og Volvo med batterier.

Det vil si neste den neste generasjonen elbiler fra Volvo og Polestar. Fabrikken skal være i drift i 2025.

Produksjon av batterier skal ifølge enkelte være det vi skal leve av her på berget etter oljen.

Men det er ikke bare i Norge man bygger batterifabrikker.

Nå er det kjent at samarbeidet mellom Volvo og den svenske batteriprodusenten Northvolt konkretiserer seg stadig mer, og at de skal bygge batterifabrikk sammen allerede til neste år, melder det svenske nettstedet Alltomelbil.se.

Vil gi batterier til en halv million elbiler årlig

Fabrikken skal bygges i Torslanda i Göteborg kommune. Torslanda er et tettbebygget området på øya Hisingen – for øvrig Sveriges fjerde største øy – som ligger like utenfor Göteborg by.

Fabrikken skal tilføre regionen rundt 3000 arbeidsplasser, ifølge nettsiden.

Byggingen av fabrikken tar til i 2023, og skal etter planen være i drift i 2025.

Når det skjer skal den produsere batterier til neste generasjons Polestar- og Volvo-modeller.

Fabrikken skal kunne produsere batterier til om lag en halv million elbiler årlig, noe som tilsvarer en produksjonskapasitet på 50 gigawattimer hvert år.

Satser på bærekraft

Elbil.no har tidligere fortalt om samarbeidet mellom Volvo og Northvolt, der målet er å produsere mer bærekraftige batterier:

– Samarbeidet med Northvolt er viktige for ambisjonene våre om elektrifisering. Vi står fast på at vi skal bli ledende i premium elbil-segmentet og på at vi bare skal selge helelektriske biler fra senest 2030, sier Volvo-sjef Håkan Samuelsson i dag, ifølge den svenske elbilsiden.

Ikke direkte uventet har også Northvolt-gründer Peter Carlsson positive ting å si om fabrikkplanene som nå er ett steg nærmere konkretisering.

– Byggingen av gigafabrikken i Göteborg er et avgjørende skritt, både for en fortsatt forvandling av en av de mest dynamiske bilregionene i verden, og for å bli en ledende global leverandør av holdbare batterier.