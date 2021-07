Nytt batterisamarbeid: Volvo + Northvolt = sant

For Polestar betyr dette et ytterligere løft for merkets vekstambisjoner i Europa, og bekrefter selskapets forpliktelse til Polestar 0-prosjektet, som tar sikte på å skape et reelt klimanøytralt kjøretøy innen 2030.

– Volvo Cars og Polestar er bransjeledere i overgangen til elektrifisering og perfekte partnere på reisen fremover når vi nå tar sikte på å utvikle og produsere verdens mest bærekraftige battericeller. Vi er stolte over å bli deres eksklusive partner for produksjon av battericeller i Europa, sier Peter Carlsson, medgrunnlegger og administrerende direktør i Northvolt.

Som et ledd i planene, vil Volvo Car Group også hente 15 GWh med battericeller per år fra det eksisterende Northvolt-anlegget i Skellefteå i Sverige fra 2024.

Det planlagte joint venture-selskapet vil også etablere en ny gigafabrikk i Europa med en potensiell kapasitet på opptil 50 gigawatt timer (GWh) per år. Produksjonen her har planlagt oppstart i 2026.

Som et første skritt for 50/50-samarbeidet (joint venture), har Volvo Car Group og Northvolt som mål å etablere et forsknings- og utviklingssenter i Sverige, som skal ha oppstart i 2022.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.