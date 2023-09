Sjekk ut Mini eMastered: Bygger om Mini til elbil

KOMPAKT KRAFTPAKKE: Mini eMastered er en helelektrisk ombygging av den ikoniske Minien fra 1959. Her foran den velkjente nedlagte kraftstasjonen Battersea Power Station i London.

På jakt etter en unik veteranbil med elektrisk drivkraft? Mini eMastered kan være løsningen – så lenge lommeboken er tykk og du ikke skal så langt.

David Brown Automotive er en britisk bilprodusent kjent for håndlagde luksusbiler skreddersydd for kunder – med retrodesign inspirert av klassiske engelske biler.

Nå har den relativt ukjente luksusbilprodusenten avduket sin første helt elektrisk ombygde klassiker: Mini eMastered.

IKONISK BYBIL: Minien ble til på grunn av en drivstoffmangel forårsaket av Suez-krisen i 1956. Da ble bensin igjen rasjonert i Storbritannia, og salget av store biler gikk ned.

Lett og leken

Basert på den originale Minien fra 1959, lover David Brown Automotive en ny standard for eleganse og nullutslippskjøring i byen.

Med en relativt beskjeden rekkevidde på 177 kilometer fra et 18,8 kWt batteri, er Mini eMastered neppe en langtur-bil.

Kombinasjonen av lav vekt, kort akselavstand og en sprek motor gjorde at den 63 år gamle Minien fikk rykte på seg for å være en sprek liten tass med gøyale kjøreegenskaper.

Totalvekten på Mini eMastered er fortsatt kun 640 kilo.

0-100 km/t går på 8,5 sekunder takket være en kompakt Zonic 70-motor som produserer 72 kW (97 hk) og 175 Nm dreiemoment.

Mini eMastered er dermed like rask og beholder den samme match-vekten som originalen. Da er det lov å tro at kjøreegenskapene er like underholdende som før.

Klassisk design gjenfødt

Mini eMastered forutsetter en donorbil for å bli ombygget til elektrisk for hånd.

På den måten kan mange av de opprinnelige detaljene bevares. Ladeporten, for eksempel, er plassert på samme sted som den opprinnelige bensinfyllingsluka.

BEHOLDER ORIGINALDETALJENE: På Mini eMastered er mange av originaldetaljene ivaretatt. Bensinlokket brukes for å åpne ladeporten.

Mini eMastered kan lades med opptil 6,6 kW vekselstrøm via en hjemmeladestasjon. Da lades den opp på under tre timer.

Eierne har også muligheten til å tilpasse materialene i bilen etter sine egne ønsker og preferanser.

Men det koster. Mini eMastered har en svimlende høy startpris på 125.000 britiske pund – det tilsvarer omtrent 1,65 millioner kroner etter dagens kurs.

Bestillingen har allerede åpnet, med et depositum på 1000 pund for å reservere en plass i produksjonsplanen.

David Brown Automotive kunngjør at dette markerer begynnelsen på en grønnere fremtid for selskapet, og at flere klassiske veteranbiler vil få samme mulighet for elektrifisering i fremtiden.