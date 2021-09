Cupra UrbanRebel: Slik skal Seat fri til ungdommen

Sjekk denne råtøffe elbilen fra Cupra og VW-gruppen.

Volkswagen viser fram sin til nå minste elbil på MEB-plattformen, en forhjulstrukket billigbil i B-segmentet – en bilklasse som de dekker med VW Polo, Seat Arosa og Skoda Fabia i dag. Den bilen bærer foreløpig det klingende navnet ID.Life, men alt tyder på at den skal hete ID.2.

Under den store bilmessa i München kom det også fram at denne plattformen fint kan utstyres med både bakhjulstrekk og firehjulstrekk, noe denne rakkeren kommer til å gjøre nytte av.

Ellevill rebell

For basert på den samme plattformen viser Cupra, det nye sportsbilmerket til Seat, fram et hakeslepp av en racerbil, med et gap med frontsplitter som ser ut til å kunne spise hva som helst. Det blir fulgt opp av tidenes drøyeste felger, skjermbreddere og en hekkvinge som får tenna til å løpe i vann blant framtidige Gatebil-entusiaster.

Herligheten har fått det kledelige navnet UrbanRebel og er midt i blinken for alle unge med ekstra lopper i blodet.

Cupra-sjefen Wayne Griffiths sier at bilen er et statement, og han mener definitivt at det er et marked som må mettes for neste generasjon bilentusiaster. Det er der Cupra skal være.

– Vi skal lage biler folk vil elske, men ikke nødvendigvis det alle liker. Vi liker å provosere. Cupra UrbanRebel er en provokasjon, sier han.

Fra 200.000 kroner

Om den blir like provoserende som konseptbilen, gjenstår å se. Det blir den neppe. Men proporsjonene og størrelsen skal bli omtrent det samme. Det vil si 5 cm kortere enn Arosa og langt lavere taklinje over baksetene, og la oss håpe de lar den forbli en sportslig tredørsbil, selv om vi tviler.

Den skal bygges på Seats Martorell-fabrikk utenfor Barcelona, sammen med VW ID.Life (ID.2).

Også Griffiths er opptatt av at prisen ikke bør være mye høyere enn 20.000 euro, selv om den trolig blir dyrere enn ID.Life.

Bilen på utstillingen vil definitivt ikke havne i den prisklassen. Denne ville rebellen har nemlig 340 hk og boost på 435 hk i korte perioder, i typisk 20-30 sekunder. Og 0-100, ja det det er unnagjort i løpet av 3,2 sekunder.

Dette blir selvfølgelig kun tilgengelig i en dual motor-utgave. En tohjulstrekker vil trolig ha rundt 200 hester.

For en ungdomsbil!

