Ioniq 6: Tidenes sportsbil fra Hyundai!

Den enorme skjermen under frontruta, kan muligens henge med videre, sammen med den vendbare som kommer nærmere. Men vi vil nok heller se et mer ordinært dashbord.

Bilen på messa må tas med en klype salt. For alt vi vet, blir utvendig design ganske lik. Vi ser også her de herlig pixlete lysene både foran og bak. Men innvendig vil den bli langt mer konvensjonell.

Samtidig vil man kunne tilby rene bakhjulstrekkere, slik Porsche gjør med Taycan og for så vidt også Hyundai allerede gjør med Ioniq 5. Dagens Ioniq 5 har for ordens skyld 217 hk i bakhjulstrukket versjon og 305 med firehjulstrekk.

Og potensielt vil Ioniq 6 bli like rask som den ser ut. E-GMP er et ledd i Hyundai Motor Group sine planer om å presentere totalt 23 elbilmodeller, inkludert 11 dedikerte elbiler, og selge flere enn én million elbiler over hele verden innen 2025.

Bilen settes oppå Hyundais nye elektriske plattform E-GMP, som Ioniq 5 bygges på. Her ser man den største fordelen med dagens nye plattformtenkning; med fleksibel batteripakke og komplett forstilling og bakhjulsoppheng som begge enten kan ha motor eller ikke. Da kan man nærmest sette hva som helst slags karosseri oppå. Her en slank firedørs sportsbil.

Ifølge SangYup Lee, leder for Hyundais Globale Design Center, er designen basert på Hyundais nyeste designfilosofi, «Sensual Sportiness». Den følger ikke trender, men elegansen vil stå seg over tid, mener han. Undres hva han mener om Ioniq 5 i så måte.

Skal vi tro dem, og det bør vi gjøre etter at de faktisk satte Ioniq 5 i produksjon, så kommer denne herligheten på markedet i 2022, da under navnet Ioniq 6.

Bilen er vist før. Enkelte medier har til og med trillet sakte rundt i konseptbilen. Men det spennende nå, er at Hyundai sier at den sendes i produksjon og blir tilgjengelig til neste år.

Hva sier du til 0-100 km/t på under 3,5 sekunder og 600 hestekrefter? Best av alt: Denne heftige sportsbilen fra Hyundai skal komme allerede til neste år.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.