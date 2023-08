Parkering for elbil

Høyskole-rektor Krogh gikk for en 3-er: – Den er verken hobby, smykke eller sosial markør

AKADEMIKER: Som mange akademikere, er ikke rektor Christen Krogh ved OsloMet spesielt opptatt av bil. Men av og til skal han frem, han òg. Foto: Privat

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, går gjerne i gule Adidas. Men Teslaen hans er mer av den anonyme sorten.

Det er atter liv på campus i Pilestredet i hovedstaden. Studenter har returnert fra hele landet, og nye er kommet til.

Sjefen sjøl har bare et par kilometer til jobben og lar familiens første nullutslippsbil stå i garasjen, en blå Tesla Model 3.

– Da vi bodde i Asker for noen år siden ble det etter hvert populært å kjøpe seg elbil. Vi hadde ikke elbil, men «en bil», uttalt «énbil». På den tiden hadde de fleste som kjøpte elbil flere biler …

– Men nå har du jo kjøpt den nye folkebilen, Tesla Model 3 …

– Er Tesla Model 3 en folkebil? I prosessen prøvekjørte vi både Volvo, Ford og Audi. Men det ble som sagt en Tesla. Jeg synes bil er innmari kjedelig. Ideelt skulle jeg gjerne sett at vi klarte oss uten.

– Du trenger den ikke?

– Jeg bor rett ved universitetet OsloMet og sykler eller går hele året. Skal jeg noe i byen pleier jeg å sykle. Jeg er veldig glad for at Oslo har blitt en mer sykkelvennlig by. Miljøvennlig er det jo også.

– Men kjører du litt lengre turer innimellom?

– Ja. Med familie i Arendal og hytte er det jo ganske praktisk med bil. Det går buss og tog til Arendal, men det ville vært et slit å gå trekvart mil i oppoverbakke fra nærmeste busstopp for å komme til hytta.

– Hadde du noen kriterier før kjøpet?

– Hovedkriteriet var så mye ny bil for så lite penger som mulig. På grunn av hytta ville vi ha firehjulstrekk. På grunn av familien i Arendal var rekkevidde viktig. Det var rent funksjonelle kriterier.



– Hva med fargen?





– Vi synes ikke standardfargen var så fin, og rød kostet mye mer enn blå. Valg av farge var som med valg av bil. Blå var så mye fin farge vi fikk for så lite penger som mulig. Jeg er som du skjønner ingen entusiastisk bileier. Den er verken hobby, smykke eller sosial markør. Teslaen er for transport.

– Har du noen gang vært interessert i bil, da?

– Store deler av sommerferien i år kjørte kona og jeg en fiat 500 kabriolet på kryss og tvers i Frankrike. I fjor var vi i Skottland. Da hadde vi en liten BMW kabriolet. Det var en varmere opplevelse å kjøre med taket nede i Provence enn på Hebridene. Det regnet mindre også.

BOR I BYKJERNEN: Christen Krogh slipper å lete gatelangs etter ledige ladepunkter, for familien har garasjeplass i nærheten av der de bor. Der får den blå Tesla Model 3-en svært mye alenetid. – Jeg bruker ikke bilen særlig mye, medgir rektoren ved OsloMet. Foto: privat

– Blir det diskutert elbil i lunsjen på OsloMet?

– Det er et veldig stort universitet og det snakkes sikkert mye bil mange steder. Men ikke så mye der jeg spiser lunsj.

– Kan du si tre pene ting om din Model 3?

– Lett å kjøre. Akselererer raskt. God stemmestyring, som jeg stort sett bruker for navigasjon.

– Har du din egen «kjøremusikk»?

– Er ikke all musikk kjøremusikk? Da vi solgte gamlehytta hørte jeg på Lars Winnerbäck, og spesielt låta «Köpt en bil» da jeg reiste til og fra visninger. Det er en bra kjørelåt!

