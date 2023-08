Stian har store stjerner på sin Nissan ARIYA: Kjører hardt på med kino­reklame

PÅ LERRETET: Filmen «Gran Turismo» har førpremiere i Oslo fredag 11. august. Da kommer denne mannen til å sitte i salen. Det skal sies at Stian Thrane er kommunikasjonssjef i Nissan Nordic. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Hørt historien om den britiske gameren som ble racerbil­sjåfør? Spillet «Gran Turismo» er grunnen til at Stian Thrane har foliert bilen med film­plakaten.

Ikke alle kan skryte av at de har skuespillere som Orlando Bloom, David Harbour og Archie Madekwe på bildøra. Ja, eller panseret.

Og selv om Stian ikke vokste opp med å spille «Gran Turismo» på Playstation, har han fått rast godt ifra seg bak rattet i den virkelige liv.

I over 20 år jobbet han nemlig for Mercedes-Benz, Porsche, Hyundai og Subaru. For et par år siden gjorde han comeback i bilbransjen da han begynte i Nissan Nordic. Nå reklamerer han for en amerikansk storfilm.

– Jeg har bare hatt reklamen på i noen dager så det er veldig ferskt. Folk kikker fælt. Til og med sønnen min på 18, som ikke er så veldig bilinteressert, synes at den var kul. Og det er jo sjelden vare å få cred fra den kanten.

EN RACER: – Jann Mardenborough gjorde noen av stuntene i filmen selv, og er med litt i rulletekstene på slutten, sier Stian Thrane om mannen filmen dreier seg om. Bakhodet på døra til hans Nissan ARIYA e-4ORCE tilhører skuespiller Archie Madekwe.

– Hvor lenge tenker du å ha på denne folien?

– Noen uker framover i alle fall. «Gran Turismo» har førpremiere den 11. august, og så kommer filmen på kino for det store publikum et par uker senere. Fra den 25. august.

– Hva er koblingen mellom Hollywood-filmen og Nissan?

– En av bilene i spillet «Gran Turismo» er Nissan GT-R, et ikon innenfor motorsporten. I 2011 hadde Nissan en online konkurranse for gamere, GT Academy Europe, hvor premien inkluderte en plass på et ekte racerbillag.

– På Nissan sitt da vil jeg anta?

– Ja. Det er en ganske morsom film, fordi dette er basert på en sann historie. Og sanne historier skal man jo ikke kimse av.

– Finnes det en elbil blant alle fossilbilene i filmen?

OFFISIELL TRAILER: «Gran Turismo» er den usannsynlige historien om Jann Mardenborough som slo 90.000 andre i en konkurranse om å ta bilkjøringen ut av den virtuelle og inn i den virkelige verden. Archie Madekwe (bildet) spiller sin gamende landsmann.

– Nissan ARIYA er med i filmen – den blir brukt for å kjøre Orlando Bloom fra flyplassen og inn til Nissans hovedkontor i Japan.

– Hadde du elbil før du fikk denne her?

– Nei, det er den aller første. Og det er jo sånn hos oss at når du jobber med biler som PR-sjef, så har du jo på en måte biler i flertall. Det er jo et luksusproblem. Eller det er ikke et problem. Det er en luksus. Punktum. Så jeg kjører litt forskjellig.

– Liker du å kjøre elbil?

– Ja, jeg trives med det altså. Det er litt nytt, selvfølgelig, men selve kjøringa er jo fin og den går veldig stille.

– Hvor stille da?

– ARIYA-en har doble sideruter som er sånn som det var på fine, dyrere biler for noen år tilbake. Men det har til og med en japansk bil til under en halv million. Når du kjører i 80-90 kilometer i timen, så er den helt stille inni. Det er ganske nytt.

– Savner du for eksempel girspake?

– Noen ganger savner jeg å gire. Siden jeg har jobba med litt bilmerker så har jeg vært så heldig at jeg har kjørt mye på bane og har fått sittet på med de flinkeste.

– Og hvem er det?

– Petter Solberg, Andreas Mikkelsen, Mads Østberg, John Haugland, Anders Grøndal og Walter Röhrl (Porsche- og Audi-legende). Flinke sjåfører som har prestert i den store verden. Så jeg har vært heldig å få sitte på og lært litt av dem. En kul tid!

SELVE INNSALGET: – ARIYA er en fin familiebil med firehjulstrekk og god rekkevidde til en ganske riktig pris, sier Stian Thrane. Som en vassekte PR-mann, foreslo han å plassere Nissans nyeste elbil i vakre omgivelser helt i vannkanten på Ulvøystranda i Oslo.

– Hvordan går det med Nissans «moroavdeling» nå for tiden da?

– Nismo henger med i tiden og har de siste årene utviklet Formel E-biler. Disse har veldig mye til felles med Formel 1, men bensinmotoren er byttet ut med eldrift og batteri. Nissan har vært med de siste fem sesongene og Formel E-sirkuset har holdt på i ni sesonger.

– Hvor fort kjører disse elektriske racerbilene da?

– I starten var det batteribytte som gjorde det hele litt klønete, men nå er det mer action. Det går unna med toppfart på 320 km/t og 0 til 100 på ca. 3 sekunder.

– Har du fått med deg et løp selv?

– Jeg var på et Formel E-løp i Monaco i mai. Det var en artig opplevelse. Bilene går fort. Det pipes i dekk og bremser, men det kommer ingen eksoslyd.





