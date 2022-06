Mercedes-AMG EQE 43 4Matic: Den nye stjerna

Bilen som skal erstatte E-klasse i Norge er på plass, men den viktige stasjonsvogna mangler.

KLER RØDT: Rødfargen til 13.000 ekstra kler godt nattpakke og de dyreste 21-tommersfelgene.

Mercedes har virkelig fått opp takten på sin elektriske satsing, og nå er sisste skudd på stammen her. EQE fører designfilosofien fra EQS videre og man skal være flink til å spotte detaljer for å se forskjell på dem langs veien.

Og det er fortsatt snakk om en sværing. EQE måler tett innpå fem meter i lengde, men mangler likevel over 20 centimeter mot storebror.Akselavstandne er på voksne 3,1 meter.

FEM METER: Den nye trenden med lang akselavstand og minimale overheng krever nesten firehjulsstyring. Her har man 3,6 grader på bakhjula. Karosseriet kan dessuten heves tre centimeter.

AMG – utenom det vanlige

De som vil ha EQE fort, begynner på topp,. Ihvertfall nesten. Det er nemlig en AMG-versjon som blir tilgjengelig først, men riktignok den minste av dem.

For dem som ikke kjenner AMG, så er det kort fortalt de mer rampete og sportslige utgavene fra Mercedes. De har til nå vært kjent for håndbygde bensinmotorer med spektakulær effekt og heftig lydbilde.

Kjennetegnene er at de heter Mercedes-AMG og at nullen i «størrelsesbetegnelsen» er fjernet.

PANAMERICANA: Grillen har utspilt sin rolle, men tradisjonen lever videre.

AMG deles nå opp i 35 og 45 i A/CLA-klasse og 43, 53 og 63 i de øvrige. Det er 45 S og 63 S du må ha, hvis du virkelig vil filleristes av AMG-s virkelige DNA.

For første gang kjennetegnes alle AMG-modeller med stående riller i «grillen», eller frontplata, om du vil.

For spesielt interesserte kan det nevnes at dette designelementet er inspirert av grillen på Mercedes SL, som kjørte Carrera-Panamericana i 1952.

Den lille endringen gjør underverker for EQE, og signaliserer at det er noe utover det vanlige som kommer kjørende.

TO I NORGE: Vi gleder oss til å kjøre muskelbuntene om en ukes tid.

Muskler fra start

I Norge starter man «forsiktig» med Mercedes-AMG 43 EQE. Vi snakker fortsatt 350 kW/476 hester og solide 858 Nm i dreiemoment. Det rekker til en ferd fra stillestående til 100 på 4,2 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 210 kilometer i timen.

Senere kommer 53-versjonen med elleville 687 hestekrefter og 1000 Nm dreiemoment. Tiden vil vise om det kommer en veldig sportslig 63 S, men mye tyder på at de opplevelsene fortsatt reserveres bensinmodellene.

På den folkelige siden finner vi etter hvert Mercedes-EQ EQE 350 med 215 kW/292 hk og 565 Nm.

LANGE BEN, KORT RYGG: Flatt gulv og god avstand til folka foran er helt konge, men takhøyden passer ikke alle. Sjekk panelet for klimasonene.

Potensielt gjerrig

Med et av verdens mest aerodynamiske karosserier, finnes det muligheter for å kjøre relativt sparsomt. Sjekk denne videoen der vi kjører bakhjulstrekkeren EQS 450+ på motorveien.

Akkurat som i testen over, avhenger rekkevidde og forbruk av hva man velger av pakker. Oppgitt forbruk er mellom 1,97 og 2,25 kWt per mil. AMG-stylingen og brede hjul, stjeler rekkevidde.

Den røde bilen på bildene er skodd med 21-tommere med 265 milimeter brede fordekk og 295 bak. Da reduseres rekkevidden fra potensielt 533 til 462 kilometer.

Batteriet er på 90,6 kWt og kan lades med 11 kW på hjemmelader, eller 22 om du betaler ekstra, og 200 kW på lynlader.

STRØMTYV: Man mister 45 kilometer med rekkevidde dersom man går for 21 kontra 20 tommer store felger.

Kompakt sværing

Den største forskjellen mot EQS er at den uforklarlig nok er blitt en sedan, til tross for en formgivning som skriker etter en kombibakluke.

Sammen med en nesten latterlig høy lasteterskel og gammeldagse hengsler på bakluka, blir det forholdsvis lille bagasjerommet på 430 liter unødvendig utilgjengelig sammenlignet med det enorme lasterommet i EQS.

En rask titt i taket avslører en tverrbjelke som en bakluke fint kunne vært opphengt i. Skuffende.

LITE: Det er smått utroli gat man har valgt en trang sedanløsning når fasongen er typisk kombi. Med disse hengslene og den høye terskelen, blir det litt lite fleksibelt.

Bakseteplassen er heller ikke blant de beste. Undertegnede på 189 cm har akkurat klaring under taket, men kan ikke lene hodet ut mot sideruta uten å skalle i taktrekket.

Føtter og knær derimot har gode vilkår. Isofix-fester finnes bare i de to ytterste baksetene, ingen foran. Egne klimasoner og varme i bakseter kan bestilles, men Baksetepakke + med massasje og så videre er forbeholdt EQS.

HYPER: Blar du opp 77.000 kroner, får du tidenes skjermopplevelse.

Hyperscreen

Punger du ut 76.800 kroner får du hyperscreen, nøyaktig den samme som du finner i EQS. Den ser om mulig ennå mer enorm ut her, og får følge av et superkult fireeket ratt med to små, runde ekstraskjermer, som t er AMG-kontrollene for kjøreprogram og kjøredynamikk.

I kombinasjon med led-lys nær sagt over alt, inkludert rundt seteryggene, er wow-faktoren høy for dem som kommer rett fra gutterommet.

SPORT: Punger du kraftig ut, får du rene spa-avdelingen i EQS, der man bruker både varme, ventilasjon, massasje, duft og en orgie i lys som virkemidler.

Om det spesielle lydbildet gjør det samme, gjenstår å teste ut når vi får henda på den om en ukes tid.

Den mest påfallende følelsen er at EQE føles langt mer kompakt bak rattet. Det forsterkes av den beksvarte AMG-modellen med svart taktrekk og svarte sportsseter med røde elementer.

SPYLING: Man åpner ikke panseret, men fyller spylervæsken i lokket på siden.

Dyr moro

EQE 43 AMG koster fra 909.800 kroner, men med utstyret du mest sannsynlig vi ha, er du opp i nærmere 1,1 millioner kroner. Det inkluderer blant annet 21-tommere, Hyperscreen og Premium Plus-pakke. Da er den ikke direkte billig lenger.

Naturlige konkurrenter finnes egentlig ikke, da BMW fortsatt ikke har svart med en elektrisk bil i 5-serien. BMW i4 er klassen under og koster også en del mindre, Tesla Model 3 Performance kjører ringer rundt AMG-ene, men er en mindre bil.

SPOILER: AMG-modellene får en herlig ducktail for å sikre marktrykk. Usikkert hvor mye den har for seg siden bilen allerede veier over 2,5 tonn og toppfarten er begrenset til 210 km/t.

Den mest relevante konkurrenten er Model S, men den er i praksis mye større og selges ikke i Norge for øyeblikket.

Men trolig kommer den største konkurrenten internt i form av EQE SUV. Det er nok den de fleste vil ønske seg i vinterlandet Norge.

Tekniske data:

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Maksimal effekt (uten / med AMG DYNAMIC PLUS) 476 hk 626 hk / 687 hk Maksimalt dreiemoment (uten / med AMG DYNAMIC PLUS) 858 Nm 950 Nm / 1000 Nm Akselerasjon 0-100 km/t (uten / med AMG DYNAMIC PLUS) 4,2 s (min 50% SoC) 3,5 s / 3,3 s (min 70% SoC) Toppfart (uten / med AMG DYNAMIC PLUS) 210 km/t 220 km/t / 240 km/t Motor To permanent synkrone motorer (PSM) To permanent synkrone motorer (PSM) Drivlinje Fullt variabel AMG Performance 4MATIC firehjulstrekk Fullt variabel AMG Performance 4MATIC+ firehjulstrekk Batterikapasitet 90,6 kWh 90,6 kWh Ombordlader (standard / tilleggsutstyr) 11 / 22 kW 11 / 22 kW Hurtiglader 170 kW 170 kW Blandet forbruk (WLTP) 19,7 – 22,5 kWh/100 km 20,3 – 23,2 kWh/100 km CO 2 -utslipp (WLTP) 0 g/km 0 g/km Rekkevidde (WLTP) 462 – 533 km 444 – 518 (provisorisk) Vekt 2525 kg 2525 kg Bagasjeromsvolum 430 l 430 l

