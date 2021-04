Nye Mercedes-Benz EQS er et teknologisk elbil-vidunder!

Den kjører selv, kan gå hele 77 mil og er fullstappet av ny teknologi. Les alt om den nye luksusbilen her.

Mercedes-Benz er en av få bilprodusenter som gir full gass på alle drivlinjer. De har så å si full modellrekke på bensin, diesel, ladbar bensin, ladbar diesel og helt egne modeller for sin elektriske satsning, som heter EQ.

Foreløpig er det bare SUV-en EQC og flerbrukeren EQV som ruller på veiene, mens den noe mindre SUV-en EQA er rett rundt hjørnet. Felles for alle er at de er bygd på plattformen til sine fossile søsken.

Luksus på første klasse

Den neste elbilen ut er ultra-luksusbilen EQS. Det er den elektriske motsatsen til verdens mestselgende luksusbil, Mercedes-Benz S-klasse. Og her har de ikke tatt noen snarveier.

EQS er nemlig en helt egen bil, og bygges parallelt med S-klasse, som ankom Norge bare for en måned siden. Her har altså Mercedes investert store summer i to modeller, som i prinsipp skal gjøre samme sak, nemlig frakte rike mennesker på en mest mulig behagelig måte.

Den har nesten like stor plass baki som en lang S-klasse og bagasjerommet rommer hele 610 liter. Slår du ned setene, har du hele 1770 liter.

Helt ny karosseridesign

På grunn av den elektriske drivlinjen har Mercedes tenkt helt nytt med EQS. Den har fått lang akselavstand, korte overheng og en ekstremt «Cab Forward»-design. Det vil si at frontrute og interiør er trukket langt fremover for å maksimalisere innvendig plass.

Her er det ingen stor motor i front som står i lengderetningen. Det er ikke en gang et panser. Spylervæska fylles fra lokket foran døren på førersiden. Hvorfor gjør ikke alle biler det nå for tiden?

522 cm lang med kombiluke

For første gang droppes også sedankarosseriet. Dette er en kombi som åpner bakruta og åpenbarer et stort og lettlastet bagasjerom.

Den får ekstremt lav luftmotstand. Cv-verdien er på utrolig lave 0,20. Det finnes ikke noe som gjør større underverk for rekkevidde, særlig i land som Tyskland – der farten er høy.

Men det betinger at du velger riktig modell. Den fås i utstyrsvariantene Standard, AMG eller Electric Art. Hjulene er enten på 19, 20 eller 21 tommer. På pressevisningen nevnte de også 22 tommere.

Den 522 cm lange bilen får dørhåndtak som kommer ut, førerdør som åpnes automatisk når du kommer og lukker seg automatisk når du trykker inn bremsepedalen. Hørt det før? Tesla har hatt det i årevis.

Stor skjerm er målestokken for luksus

Siden Tesla Model S kom på markedet, har det foregått en «hvem kan tisse lengst»-konkurranse. Mercedes har like godt valgt en vegg til vegg-skjerm, altså en heldekkende glassflate i hele bilens bredde over hele dashbordet med bak-belysning, så den virker svevende over dashbordet.

De kaller den Hyperscreen og er ekstrautstyr. Under det sotede glasset skjuler det seg tre skjermer: En 12,3 tommer som funker som instrumentpanel, en svær multimediaskjerm på 17,7 tommer i midten og i tillegg en rett foran passasjeren på 12,3. Ganske likt det man finner hos Porsche, bare mye større.

Her kan han styre navigasjon, radio eller musikk, eller se TV for den saks skyld. Selvsagt finnes det to store skjermer i baksetet, også. Grunnoppsettet er helt likt hva du finner i dagens Mercedeser, men skal lære deg å kjenne, slik at du skal slippe å gå inn i menyer. Berøring blir kvittert av et haptisk slag fra en av 12 aktivatorer.

Alt er ultraraskt og styres av en 8-kjerners prosessor med 24 GB RAM. Selvsagt oppdateres alt over nettet.

3D-visning

Det er ikke bare det 77 tommer store Head up-displayet som leveres med utvidet virkelighet. Også skjermene i bilen benytter seg av scanningen av øynene dine for å gi en 3D-virkelighet. Og dersom passasjeren morer seg med film på sin skjerm, slår denne seg av dersom bilen oppdager at føreren ser for lenge på skjermen.

Knappene er forsvunnet som dugg for solen. Ifølge Mercedes skal sikkerheten rundt betjening være tatt hånd om ved at smartskjermen tilpasser seg dine vanligste vaner og at symbolene er store og enkle å treffe. Alt skal stort sett være et klikk unna kommandoene du ønsker utført.

LES OGSÅ: Test av familiefrakteren Mercedes EQV

De viktigste funksjonene tilbys alltid på det første nivået. Basert på situasjon og kontekst. Dessuten blir endelig Mercedes sitt avanserte MBUX-operativsystem, som også inneholder avanserte talefunksjoner på 27 språk, endelig bli tilgjengelig på norsk. Det øker brukervennligheten mye.

Midtkonsollen er «flytende» i to høyder med oppbevaring. Interiørkvaliteten er slik som vi er vant med fra Mercedes og Maybach, og vi må forvente veganske materialer, selv om Mercedes ikke sa noe om dette på sin presentasjon.

Burmester har i en årrekke vært hoffleverandør av lyd i Mercedes. 15 høyttalere og 710 watt sørger for godlyd, både i form av underholdning, men det er også lagt stor vekt på kjørelyd. Foreløpig velger du mellom tre stemninger.

To batteripakker

Batteriproduksjonen på deres nye 16.500 kvadratmeter store batterifabrikk i Hedelfingen utenfor Stuttgart settes i gang 15. april.

Den er en del av Mercedes-Benz sin karbon-nøytrale produksjon som blant annet innebærer et samarbeid med norske Statkraft, 200 vindmøller fordelt på 24 vindmølleparker, solcellepaneler tilsvarende 60 fotballbaner og vannkraft.

Den største batteripakka er på 115 kWh brutto og 107,8 netto. Senere vil det komme et mindre batteri på 90 kWt brutto.

LES OGSÅ: Vi har testet Mercedes EQC 400 – leverer over all forventning

To versjoner

EQS 450+ har bakhjulstrekk, 333 hk og 568 Nm. Den veier 2.480 kilo og akser fra 0-100 km/t på 6,2 sek og har en toppfart på 210 km/t.

EQS 580 4Matic har firehjulstrekk, 184 hester på forhjulene, 347 på bakhjulene og samlet effekt på 524 hk og 855 Nm. Bilen veier 2585 kilo. Den klarer 0-100 km/t på komfortable 4,3 sekunder og har en begrenset toppfart på 210 km/t.

Det er annonsert en sprekere versjon senere med over 762 hester. Ikke vær overrasket over om den har en AMG 63-logo. Ingenting er hellig, lenger.

77 mil

Mercedes 770 km i rekkevidde for bakhjulstrekkeren. Rekkevidde for den kraftigere firehjulstrekkeren er ikke oppgitt ennå, men forbruk er oppgitt på begge: 1,57-2,04 kWh/mil og 1,74-2,18 kWh.

Begge bilene leveres med ombordlader på 11 kW og den kan bestilles med 22, det samme som Renault Zoe, uten sammenligning for øvrig.

450+ regenererer opp til 186 kW, 580 hele 290 kW. Dette gjøres automatisk når du tar igjen biler, eller om den vet om det er kø rundt svingen, før kryss etc., eller ved egen justering i tre nivå på padler bak rattet.

Overraskende nok har ikke Mercedes valgt 800 volt og superrask lading opp mot 350 kWh, men 200 kW er ikke sakte, det heller.

LES OGSÅ: Geely skal ta opp luksuskampen med Tesla og Mercedes

Rå på veien

Den nye EVA-plattformen bruker signaler fra over 200 parametere for å bestemme hvilke hjul som trekker bilen fremover, avhengig av kjøreprogram og forhold.

Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet og gir gir langt større muligheter enn tidligere til å gi god turn-in i svingene og spesielt sikre egenskaper når det er vått eller glatt.

Den har firehjulsstyring som standard. Den styrer i mot hele 15 grader dersom du betaler ekstra. Standard er 10 grader. Med maksimal styring, har den en svingradius på bare 10,9 meter. Ellers er den på 11,9.

Mercedes ligger allerede fremst på selvkjøringsteknologi, noe som kan prøves helt ned i topputstyrte A-klasse. EQS får selvfølgelig alle systemer som er tilgjengelig og kommer med selvkjøring nivå 3 til neste år i markeder som tillater det. Det vil i at bilen er selvkjørende, men at fører må være beredt til å ta over i markeder som tillater det.

Men selv om du ikke trenger å kjøre selv, skal du se som om det var lyse dagen. De digitale lysene gjør det mulig å projisere markeringer og advarselsymboler på veien. En lysmodul med tre ekstremt kraftige lysdioder, skal visstnok styres av 1,3 millioner mikrospeil i hver lykt.

Ved veiarbeid vil for eksempel et gravemaskinsymbol projiseres på veien. Fotgjengere får det direkte flomlys på seg (hyggelig for dem) og Trafikklys, stoppskilt eller innkjøring forbudt pekes ut ved å projisere et varsel på veien. Trange veier får ledelinjer på asfalten.

Prisene er foreløpig ikke klare, men EQS 450+ kommer allerede i september-oktober. EQS 580 4Matic kommer neste år.

EQS er bare første bil ut på denne plattformen. EQE vil bli en kombi på størrelse med dagens E-klasse, og det vil komme en SUV i størrelse med GLS.