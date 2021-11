Helt ny Range Rover kommer neste år: Denne luksus-SUVen blir elektrisk i 2024

ULTRALUKSUS: Neste år kommer nye Range Rover. Den får oppsiktvekkende hekk og etter hvert full eldrift … om tre år.

Range Rover har elektrisk samarbeid med BMW, men foreløpig har det bare resultert i hybrider med store bensinmotorer. Først i 2024 kommer den i helelektrisk versjon.

I mer enn 50 år har Range Rover eksistert, men faktisk har det kun vært fire generasjoner. Til neste år kommer femte generasjon: Glattere, mer strømlinjeformet og mer elegant enn noen sinne, uten å få forrige generasjon til å se håpløst gammeldags ut. For her er det snakk om evolusjon, ikke revolusjon.

Bilen blir første modell på deres helt nye MLA-Flex-platorm som er – som navnet antyder – svært fleksibel. Den skal brukes både på rene forbrenningsmotorer, plug-in varianter og full-elektriske drivlinjer.

Vi som venter på det siste, må holde pusten i eksosrøyken frem til 2024.

RENERE LINJER: Alt er blitt glattere, men mer definert og man har brukt nye løsninger for å få glatte overflater rundt vinduene.

Ladbart med 100 kilometer på strøm

Forhåpentligvis blir lufta vi puster i enn så lenge litt renere, selv om de har kastet ut den firesylindrede versjonen som finnes i dag.

Nye Range Rover kommer nemlig med en tre-liters turbomatet sekssylindret bensinmotor som minste motoralternativ. Den kommer imidlertid i følge med et batteri på 38,2 kWt (31,8 netto).

Hybriden kommer med to effektuttak, 440 og 510 hk. De gjør 150 km/t på strøm og skal klare 100 kilometer på ren strøm, altså innenfor det foreslåtte regelverket til den nye regjeringen. Like oppsiktsvekkende er at de kan ta opp plassen på hurtigladerne. Den kan nemlig ta imot opp til 50 kW.

Toppmodellen med 4,4-liters turbomatet V8 med 530 hk og 750 Nm, drar som de andre, på alle fire via en 8 trinns automat med lavgir.

Det finnes også en mildhybrid 3-liters bensin og to dieselalternativ på 300 og 350 hk.

LITEN SKJER;: Man har ikke gått for fristelsen å lage vegg til vegg skjermer. Her finner man en frittstående 13,1 tommer.

Helelektrisk i 2024

Modellen betyr et nødvendig skifte for Range Rover. De har ingen elbiler i parken i dag og dagens ladbare hybrider er halvhjertede forsøk.

De forteller ingenting om batterikapasitet eller rekkevidde på sin kommende toppmodell. Men Jaguar Land Rover har inngått et samarbeid med BMW på utvikling av elektrisk drivlinje, som ironisk nok foreløpig bare er materialisert i en V8 motor fra BMW.

Det vil ikke være unaturlig å tro at motorer og drivverk vil bli tilsvarende det man finner i BMW iX, det vil i så fall si samlet systemeffekt på 385 kW eller 523 hester og 765 Nm. Det er lite trolig at vi får se en bakhjulsdrevet versjon, for ekte Range Rovere har alltid hatt drift på alle fire.

FORTSATT ANALOGT: Dagens eiere vil kjenne seg igjen.

Enda mer luksus

Designen oser av reduksjon. Man har beholdt de tre horisontale grunnlinjene, men gjort lamper og elementer skarpere, skjult dørhåndtak – og til og med emblemene som forteller motorstørrelse på bakluka er fjernet. Den største forskjellen er i hekken, der baklykter og de to listene rammer inn bakluka, som fortsatt er delt. De stående baklyktene er blitt stadig mindre, mens felgene måler 23 tommer på det meste, 20 på det minste.

Luftmotstanden er på 0.30 Cd, noe som skal gjøre den til verdens mest aerodynamiske luksus-SUV.

Range Rover er blitt lenger enn forgjengeren og er for første gang tilgjengelig med sju seter. Og skal vi tro bildene, er det god plass også bakerst. Den kan også fås som luksuriøs fireseters SV Signature Suite-konfigurasjon, med fantastiske stresslesser baki. Fem seter er også tilgjengelig. Selvsagt er alt dekket med skinn av høy kvalitet, men man får også andre alternativer, blant annet et nytt premium-tekstil i ull, noe de også har vist tidligere.

LUKSUS BAKI: Få velger firesetersversjonen. For første gang får man også sju seter.

Elektriske dører, firehjulssving og Alexa

Siste trend er automatisk åpning av dørene, det er selvfølgelig på plass, inkludert behagelig soft close-funksjon.

Man har ikke gått amok på skjerm, men satser på klassisk eleganse. Den buede skjermen er så uvanlig liten som 13,1 tommer. Men den nye nyeste elektriske arkitekturen (EVA 2.0) inkluderer trådløse programvareoppdateringer (SOTA) for mer enn 70 elektroniske moduler og inneholder sømløst integrert Amazon Alexa2.

Intuitive, naturlige stemmekommandoer skal forhåpentligvis tas ett skritt videre fra berøringsskjerm eller knapper for å redusere kognitiv belastning. Alexa lar kundene styre alt fra favorittfunksjoner i infotainment-systemet og musikk til navigasjon eller telefonkontakter, samtidig som de har hendene på rattet og øynene på veien.

LADBAR: Du får den med to ladbare alternativer fra start, men vi er så klart mest spent på den elektriske.

Alexa gjør det også mulig for kundene å sjekke nyheter, været og planlagte møter ved hjelp av enkle stemmekommandoer. Systemet kan også slå på lyset hjemme og koble til andre Alexa-aktiverte enheter.

Alexa fungerer i tillegg sammen med trådløs Apple CarPlay og trådløs Android Auto. Den trenger ingen telefon eller ekstern enhet for å fungere – bare detaljer om kundens Amazon-konto og en internettforbindelse – mens trådløs lading for Qi-kompatible smarttelefoner holder enhetene ladet.

Bilen får aktiv støydemping og takket være bedre aerodynamikk, og mindre vindstøy på grunn av glattere flater, tynne karosseriskjøter, små åpninger i hjulhus og et svært aktivt luftunderstell som leser av veibanen og senker karosseriet når farten øker. I byen kan du svinge rundt på 11 meter, takket være bakakselstyring.

Prisen starter på 1.889.900 kroner. Da snakker vi om SE-utgaven med normal akselavstand og 3-liters dieselmotor på 250 hk.

Så får vi smøre oss med en solid dose tålmodighet inntil den elektriske utgaven kommer…