Parkering for elbil

Bompenger for elbil

Overraskende mange elbilister er usikre på denne funksjonen: Derfor bør du forvarme batteriet om vinteren

HURTIGLADING GÅR ENDA HURTIGERE: Den norske vinteren kan være kald. Med forvarming av batteriet går hurtiglading mye raskere. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

Det må ikke være så kaldt før forvarming av batteriet gjør hurtigladingen raskere. Likevel vet mange ikke om elbilen deres har denne muligheten.

I Elbilforeningens siste spørreundersøkelse, «Elbilisten 2024», svarer 16 prosent at de ikke vet om elbilen kan forvarme batteriet. 12 prosent svarer at bilen har funksjonen, men at de ikke bruker den.

– I vinterlandet Norge er det litt overraskende at såpass mange ikke bruker forvarmingsmuligheten som ligger i bilen. For dem som kjører langt om vinteren og hurtiglader ofte, er forvarming en minst like viktig egenskap som bilens rekkevidde, sier Ståle Frydenlund.

Frydenlund er testansvarlig i Elbilforeningen og også ansvarlig for Elbilforeningens vintertester.

Forvarming av batteriet var en viktig del av fjorårets vintertest. Det kan du lese om her:

Forvarming handler om å varme opp batteriet ved hjelp av bilens egen energi – når du er underveis til en hurtiglader. Forvarmingen styres enten manuelt via skjermen i bilen, app eller navigasjon.

Men hvorfor mener noen det er så viktig?

Kan ta dobbelt så lang tid

Om vinteren kan det ta dobbelt så lang tid å hurtiglade om batteriet er kaldt.

– Med forvarming av batteriet vinterstid, kan man nærme seg like rask hurtiglading som på sommeren, selv ned mot 20 minusgrader. Det kan fort bety halvert ladetid sammenlignet med lading med et iskaldt batteri, sier Frydenlund.

KAN HALVERE LADETIDEN: – Med forvarming av batteriet kan ladingen gå betydelig raskere, sier Ståle Frydenlund i Elbilforeningen. Foto: Jamieson Pothecary.

Å varme opp batteriet ved ordinær kjøring er sjelden tilstrekkelig for å få varmt nok batteri om vinteren:

– Det optimale er om batteriet holder rundt 25 grader når du starter hurtigladingen. Elbilforeningens vintertester har vist at ordinær kjøring på landevei i forkant ikke er i nærheten av å gi den temperaturen, sier Frydenlund.

– Og det betyr at funksjonen er smart å bruke uansett om du kjører i mild vestlandsvinter eller i kalde områder i Innlandet og nordpå, fortsetter han.

Mange elbiler har ikke funksjonen

En lang rekke moderne elbiler har denne smarte funksjonen, men ikke langt fra alle.

I undersøkelsen svarer 28 prosent at deres elbil ikke har forvarming. Så selv om det er en hendig funksjon på vinterføre, er det mange som klarer seg fint uten.

Men vurderer du ny elbil og hurtiglader mye om vinteren, er Ståle Frydenlund tydelig i sitt råd:

– Etter min mening er forvarming det smarteste tekniske tilskuddet til moderne elbiler i senere år. Personlig ville jeg ikke kjøpt en helt ny elbil uten denne funksjonen, i hvert fall ikke hvis du hurtiglader mye om vinteren. Bruker du elbilen primært på korte avstander, har det mindre betydning, sier han.

PS: Er du usikker på om bilen din har forvarming? Infotainment-systemet i bilen og/eller brukermanualen kan gi deg svaret. Du kan også sjekke om du finner svaret i informasjonen vi har lagret om bilen din her:

Bruker litt av rekkevidden – men ikke mye

Ifølge Frydenlund er det også mye som tyder på at denne funksjonen virker positivt inn på batteriets levetid, og han understreker samtidig at forvarming av batteriet spiser litt av batterikapasiteten, altså når du har bruker forvarmingsfunksjonen under kjøring:

– Typisk går det med 3-4 kilowattimer i løpet av en time til forvarming. Det tilsvarer typisk 1,5-2 mil rekkevidde. Det henter du fort inn ved at du lader mye raskere.