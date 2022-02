Ny elektrisk superbil fra Lexus: Det råeste og vakreste vi har sett fra Japan i nyere tid

Skal symbolisere fremtiden for Lexus.

I fjor høst sjokkavslørte presidenten i Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, planene om 30 nye helektriske biler fra Toyota og Lexus. Flåten var futuristisk, og signaliserte en helt ny designretning for Toyota og Lexus.

Modellene dekket hele spekteret av bilsegmenter – fra familiebiler til pickup. Og spesielt én av disse fikk nakkehårene til å reise seg: En helelektrisk arvtager etter superbilen Lexus LFA.

Nå har Lexus sluppet nye bilder og video av den kommende superbilen.

Det er bare å konkludere med en gang at den kommer til å bli den råeste og vakreste bilen fra Japan i nyere tid.

BANEBIL: Lexus sier de vil fokusere mer på dynamiske kjøreegenskaper framover. Ingen tvil om hvor den nye superbilen hører hjemme.

Fokus på kjøreegenskaper

– Fremtidens elektriske biler må være unike og spesielle, uttalte senior designsjef ​​Simon Humphreys da bilen ble avduket.

Med den nye superbilen ser vi allerede at han får ha sine ord i behold.

Lexus beskriver konseptversjonen som en elektrisk superbil som arver kjøredynamikken og “X-faktoren” fra Lexus LFA med ekstreme ytelser.

Samtidig hinter luksusbilprodusenten om en mer sportslig retning for Lexus-flåten i fremtiden.

EN NY RETNING: Merkevaresjef, Koji Sato foran 16 nye elektriske bilmodeller fra Lexus og Toyota som ble avduket i fjor høst. Både bilene og design indikerer en ny retning fra japanerne. Foto: Noriaki Mitsuhashi/N-RAK Photo Agency

– Denne superbilen skal symbolisere fremtiden for Lexus, forteller Lexus’s merkevaresjef, Koji Sato i en pressemelding.

Og selv om du ikke ser for deg at en superbil er helt det du trenger, er det gode nyheter for alle som er glad i å kjøre aktivt.

Videre fortalte Sato at erfaringene de har høstet i forbindelse med utviklingen av superbilen vil brukt på andre modeller, som en del av økt oppmerksomhet på kjøredynamikk.

Superbilen vil sannsynligvis også få faststoffbatterier i stedet for dagens litium ion-teknologi. De viktigste fordelene med faststoff er høyere energitetthet og raskere hurtiglading.

FUTURISTISK: Deler av designet hinter til superbilen LFA, men bilen totalt sett er helt utenom noe vi har sett tidligere fra Lexus.

En ny designretning?

Det er foreløpig dårlig med spesifikasjoner rundt superbilen, men Lexus har avslørt et mål om 0-100 km/t på ned mot to sekunder og en rekkevidde på opp mot 700 kilometer.

Konseptbilen har enkelte designelementer som er gjenkjennbare fra Lexus LFA, som to enorme triangulært formede luftinntak foran. Ellers ligner bilen lite på none vi har sett tidligere fra Lexus.

Uten å måtte ta hensyn til en midtmontert motor, har Lexus hatt større designfrihet med tanke på plassering av kupeen. Karosseriutformingen gir faktisk litt retrovibber – med utstrakt panser, høye hofter over bakhjulene og en “ducktail” bakende, ser vi klare referanser til det som regnes som japanernes første superbil, Toyota 2000GT fra 1967.

Det er bare å holde på hatten. Vi mistenker at Lexus sikter på å bryte noen banerekorder rundt Nürburgring med denne.

ORIGINALEN: Toyota 2000GT omtales som Toyotas første superbil. Karosseri-formene er gjenkjennbar i den kommende superbilen fra Lexus

Full stopp for fossilmotor

Toyota og Lexus planlegger å selge 3,5 millioner helelektriske biler innen 2030 og skal investere rundt 156 milliarder kroner på batteriutvikling fremover.

Fra og med 2030 vil begge merkene selge kun helelektriske biler i Kina, Europa og Nord Amerika, og planlegger å avslutte global produksjon av fossilbiler innen 2035. Toyota og Lexus har satt et mål om å bli karbonnøytrale innen 2035.