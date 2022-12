Elbilforeningen med gjennomslag: Dette blir prisene på kommunale ladere i Oslo

OSLO VARSLER PRISREDUKSJON: Den tredoblede prisen for gatelading i Oslo ser ut til å bli en kortvarig affære. På nyåret blir det igjen nye priser.

Etter massivt press fra Elbilforeningen og byens elbilister har byrådet vedtatt nye priser for kommunal gatelading i Oslo. Prisene er foreløpig ikke innført.

Elbilforeningen har de siste dagene hatt omfattende dialog og møter – både med byrådet og samtlige partier i bystyret – om ladeprisene i Oslo:

– Vi har formidlet hvordan mange medlemmer som er avhengig av gatelading har tatt kontakt med medlemsservice i Elbilforeningen og uttrykt fortvilelse over prissjokket, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I går vedtok bystyret i Oslo å snu om ny prismodell for kommunal gatelading i Oslo.

Og i dag har byrådet offentliggjort nye takster, som er mer moderate enn takstene som ble vedtatt uka i forveien.

FORNØYD MED RETRETT: – Bystyret erkjent forrige ukes ladeblemme. De stått opp for egne klimamål og kommet elbilistene i møte, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dette er de nye prisene

De nye prisene innebærer fortsatt en økning fra den opprinnelige prisen, men prisøkningen er altså markant lavere enn det bystyret vedtok 7. desember.

Dette er prisene som trer i kraft over nyttår (eksemplene er for takstsone 3052 eller 3054):

På ladestolper der det nå koster 35 kroner timen nattestid vil det etter nyttår koste 19 kroner per time. Gammel takst var 13 kroner.

På ladestolper der det nå koster 49 kroner timen dagtid, vil det etter nyttår koste 27 kroner per time. Gammel takst var 18 kroner.

Nederst i saken ser du prisene for alle takstsoner.

Prisen skal tre i kraft «så raskt som mulig»». Aftenposten melder at det blir på nyåret. Elbilforeningen har bedt om at prisene trer i kraft før jul.

Vi har tidligere vist hvor mye det ville koste å lade en Volkswagen e-Golf over natten med dagens priser. Med dagens sjokkpriser koster det 518 kroner å stå parkert fra 18.00 til 08.00 morgenen etter.

På nyåret vil samme ladeøkt koste 282 kroner. Det betyr at kWt-prisen i eksempelet går ned fra omtrent 20 til 11 kroner per kilowattime (kWt).

Prisene vil variere – skal følge strømprisen

Bystyret vedtok også at ladeprisene heretter skal følge strømprisen i større grad. Ladeprisene vil bli beregnet ut fra hva som er prognosen for strømpris framover.

Prisendringer vil derfor skje en gang i måneden.

Se faktaboksen nederst i artikkelen for detaljer.

Bystyret vedtok også at ladestolpene innen 1. mars skal være merket med hvilken ladeeffekt som leveres, og prissettingen tar hensyn til at lading ofte foregår på lavere effekt enn det som er teoretisk mulig fra ladestolpen.

Arbeidet for kWt-prising fortsetter

Elbilforeningen har lenge jobbet for at Oslo kommune går over til prising per kWt, framfor timeprisen som de har i dag.

Ved timepris tas det nemlig ikke hensyn til hvor mye strøm man faktisk får på batteriet.

Bystyret vedtok også 14. desember at de så fort som mulig skal gå over til «forbruksbasert betaling for strøm», og at dette skal skje senest innen utgangen av 2023.

– Det er bra at bystyret er enig om en mer framtidsrettet framtidig prismodell trengs. Det får vi først når du betaler basert på hvor mye strøm du faktisk får på batteriet, sier leder i Oslo og Akershus elbilforening Per Maltun,

Han fortsetter:

– Bystyret sier at dette skal skje innen utgangen av 2023, noe Elbilforeningen mener er fullt mulig å få til raskere. Vi kommer ikke til å gi oss før kilowattime-prising er på plass.

Dessuten planlegger lokalforeningslederen neste år en kampanje der alle elbilister i Oslo kan komme med innspill til hvor i byen man trenger flere gateladepunkter.

JOBBER FOR LETTERE PRISMODELL: – Det er bra at bystyret ønsker en mer forbrukervennlig prismodell, men det bør skje tidligere enn det bystyret legger opp til, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

Avgjørende for de som må gatelade

Elbilforeningen har helt siden bystyrets vedtak 7. desember understreket hvor avgjørende dette ladetilbudet er for byens elbilister:

Mange som kjører elbil bor i gamle bygårder uten parkeringsplass. Oslo kommunes tilbud er altså deres «hjemmelading».

– Mange har vært fortvilet, fordi deres «hjemmeladetilbud» har blitt mye dyrere over natten. Dette har vi formidlet i møter og kontakt med alle politiske partier. Takket være oslopolitikere som evner å lytte, blir ikke det ikke så ille som mange fryktet i forrige uke, sier Christina Bu.

Hun mener denne saken illustrerer hvorfor det er så viktig at byens og landets elbilister er organisert i sin egen interesseorganisasjon.

Her er prisene som ble vedtatt av byrådet:

Takst Type lading Maks tid Avgifts-tid Priser vedtatt 7.12.22 Nye priser som snart kommer 3051 Semi-hurtig korttid 3 t 09 – 20 62 54 3051 Semi-hurtig korttid 3 t 20 – 09 35 38 3052 Normal korttid 3 t 09 – 20 49 27 3052 Normal korttid 3 t 20 – 09 35 19 3053 Semi-hurtig langtid 24 t 09 – 20 62 54 3053 Semi-hurtig langtid 24 t 20 – 09 35 38 3054 Normal langtid 24 t 09 – 20 49 27 3054 Normal langtid 24 t 20 – 09 35 19

Slik skal timeprisen beregnes framover: Modellen som brukes inntil videre, og med oppstart så raskt som mulig, er ladekapasitet (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, – 20 % nattestid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag).

Justering basert på strømprisprognose skal skje en gang i måneden.

I tillegg vil byrådet operere med en minstesats som vil varierer fra 13 til 23 kroner. Med dagens strømpris vil ladeprisene sjelden ligge på minstesatsen.