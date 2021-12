Nye regler: Dette endrer seg for norske elbilister i 2022

LITT DYRERE: Moms- og avgiftsfritt ved kjøp fortsatt, men det kommer noen avgiftsøkninger.

Innstrammingene i elbilfordelene fortsetter. Her ser du hva som skjer neste år.

Norsk elbilforening jobber hver dag for å beholde elbilfordelene i størst mulig grad – så lenge det er behov for dem. Her er det som endrer seg i 2022.

Fortsatt momsfritak

Momsfritaket beholdes for elbil også i 2022. Elbiler har heller ikke engangsavgift ved kjøp. Samtidig blir det økte avgifter på nye, forurensende personbiler, særlig på ladbare hybrider fra 2022. Til sammen vil denne politikken trolig gi rekordhøyt elbilsalg.

Dyrere med firmabil

I 2022 skal elbil som firmabil som hovedregel fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av bilens listepris. Det er opp 20 prosentpoeng i forhold til i 2021. Sjekk hvor mye skatt din elbil som firmabil gir i denne kalkulatoren.

Innfører omregistreringavgift

Det blir dyrere å kjøpe brukt elbil. Nå skal man betale 25 prosent av full omregistreringsavgift. Se satsene her.

Fjerner miljørabatten i trafikkforsikringsavgiften

Fra 1. mars 2021 innførte man en lav trafikkforsikringsavgift for elbiler med sats på kr. 5,85 per døgn, noe som utgjorde kr. 2135 per år.

I 2022 fjerner man miljørabatten i denne avgiften fullstendig og elbiler skal fra 1. mars 2022 betale det samme som forurensende biler; 8,15 kroner per døgn, noe som utgjør 3974 kroner per år.