Kia EV6 ble "The Car of the Year" 2022: Dette er årets bil i Europa

«CAR OF THE YEAR»: Kia EV6 ble hedret med den prestisjetunge prisen av 61 motorjournalister fra 23 europeiske land. Foto: Jamieson Pothecary

Vant knepent foran Renault Mégane E-Tech og konserntvillingen Hyundai Ioniq 5.

Kia EV6 ble kåret til årets bil i Europa mandag kveld.

Seks av syv finalister i kåringen var fullelektriske biler. Kun peugeot 308 snek seg inn fra fossilsiden.

De endelige resultatene i «The Car of the Year» 2022 ble slik:

Kia EV6 – 279 poeng Renault Mégane E-Tech Electric – 265 poeng Hyundai Ioniq 5 – 261 poeng Peugeot 308 – 191 poeng Skoda Enyaq iV – 185 poeng Ford Mustang Mach-E – 150 poeng Cupra Born – 144 poeng

– For oss i Kia og Bertel O.Steen er dette veldig gøy. Og det er historisk, ikke bare fordi det er første gang vi i Kia vinner, men det er også historisk at hele seks av sju biler i finalen var 100 prosent elektriske. Dette sier alt om hvor vi er på vei ikke bare i Norge, men i Europa også, sier komnmunikasjonssjef Christian Lagaard i Kia Norge.

EV6 har fått mye positiv oppmerksomet siden lanseringen i ifjor høst. Den falt heller ikke gjennom da vi testet bilen, som du kan lese og se i artikkelen under:

EV6 var også blant deltagerne i Elbilforeningens store vintertest, som ble gjennomført i traktene rundt Gol i januar.

Prissermonien fant sted i Genève mandag kveld og vinneren ble kåret av en jury bestående av 61 biljournalister fra 23 europeiske land.

I bildekarusellen under kan du se alle de seks elbilene som kom til finalen:

Cupra Born Ford Mustang Mach-E Renault Megane E-Tech Kia EV6 Hyundai Ioniq 5 Skoda Enyaq iV

– EV6 er den første av flere biler som kommer på vår nye E-GMP plattform i løpet av de neste årene. Plattformen gir helt nye muligheter både med tanke på design, ytelser og ikke minst plass. Vi ser denne utmerkelsen som en bekreftelse på at vi er på vei i riktig retning, sier Lagaard.

President Jason Jeong i Kia Europa var selvfølgelig også fornøyd:

– Det er en stor ære å ha vunnet «The Car of the Year» med EV6, den første Kia noensinne til å vinne den prestisjetunge prisen, sa han.

I likhet med de foregående to årene ble seremonien streamet ut til publikum. Normalt skjer kåringen under den internasjonale bilmessen i Genève, men denne er ikke blitt avholdt siden 2020 på grunn av covid-pandemien.

Hele seremonien kan ses i videoen under:

I likhet med mange andre sliter også Kia med å levere biler innenfor normale tidsrammer.

– Det går saktere med levering enn både vi og kundene ønsker oss som følge av pandemien. Vi har hele tiden sagt til kundene at vi er lei oss for dette, men at EV6 er en bil det er verdt å vente på. Og de som venter, ja de venter jo nå faktisk på årets bil i Europa, sier Christian Lagaard.