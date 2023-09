Snart kommer de rimelige bilene – sjekk hva du kan vente deg her: Disse elbilene havner under 300.000 kroner

SMÅBILENE KOMMER: Alle vil neppe gå så langt som «spillekonsollen» Cupra Raval, her vist som konseptet Urban Rebel.

Den nye målestokken i bilbransjen er 25.000 euro eller 25.000 dollar. Det betyr mange nybiler under 300.000 kroner i Norge. Og de er ikke bitte små heller.

Ny bilteknologi starter gjerne med luksussegmentet, så dukker teknologien opp i de rimeligste bilene til slutt.

Slik er det med elbilene også, fordi teknologien, spesielt batteriene, var svimlende dyre. Nå har familiesegmentet fått sitt, eksempelvis i form av romslige SUV-er, i hvert fall for dem som har god råd.

Men nå skal massene nås, og da må prisene ned.

Småbilene fortsatt dyre

Fortsatt må elbilene bli betraktelig billigere enn de er i dag – før massene vil bytte ut fossilbilen i land der det ikke finnes avgiftsfritak på elbilkjøp som i Norge.

Sjekk priseksemplene under som vi har hentet fra Tyskland.

Der har vi sammenlignet en del populære fossilmodeller med direkte sammenlignbare elbilmodeller. I kolonnen til høyre ser du prisdifferansen mellom el- og fossil, regnet om fra euro til kroner:

Særlig i Sør-Europa kjøper man små biler. De er rimelige og ikke tilgjengelig med el-drift. Og selv når de kommer, blir de trolig langt dyrere enn de bensindrevne, for de koster jo allerede langt under 25.000 euro.

Konkurranse fra Kina er også en grunn til at europeerne nå vil satse på billigere biler. For de kinesiske alternativene er heller ikke langt unna.

Under har vi laget en oversikt over hva vi har å vente av småbiler i nær fremtid. Flere av dem blir såpass romslige at de vil fungere for mange som bil nummer én.

Eksemplene ovenfor på prisforskjellene mellom el- og fossildrevne biler i Tyskland, viser hvor viktig det er å få ned prisen på elbiler.

BYD Seagull

BYDs lille Seagull er 4,1 meter lang, 1,8 bred og 1,6 meter høy med hele 2,7 meter akselavstand.

Den skal selges for 78.000 kinesiske yen, noe som tilsvarer 119.000 norske kroner.

Det er nesten prisen av den til nå billigste elbilen, Dacia Spring. Ikke nok med det, Seagull har faktisk akseptabel rekkevidde også, og den skal være tilgjengelig med to forskjellige batteripakker:

30,7 kWt med rekkevidde på 305 kilometer og 44,9 kWt med rekkevidde på 405 kilometer. Det store batteriet lader fra 30-50 på 30 min.

Men: Rekkevidden er målt etter den kinesiske standarden CLTC, og den er noe mer optimistisk enn WLTP-standarden som vi bruker i Europa.

WLTP-rekkevidden blir neppe kjent før bilen er klar for det europeiske markedet.

Forhjulstrekkeren vil få to motoralternativ. En på 70 kW (95 hk) og 180 Nm og en på 130 kW (177 hk) og 290 Nm.

Citroën ë-C3:

Citroën vil lansere sin billige elbil allerede tidlig neste år.

Den blir hetende ë-C3, og blir bygget på STLAs minste plattform.

DAGENS: C3 er fortsatt stilig. Det finnes ikke bilder av den elektriske modellen ennå, men regn med at bobleplasten på siden blir borte.

Da kan den få opp til 500 kilometers rekkevidde, men den blir trolig heller rundt 40.

Det er som kjent batteriene som driver prisene i været på elbiler. Det er usikkert om denne modellen kommer til Norge, men Frankrike Tyskland og England skal selge den.

Cupra Raval

Denne er basert på VW ID.2 – og vil få omtrent identiske mål og samme motor og batteri (les mer om ID.2 lenger ned i denne artikkelen).

GÆRNING: Først vist som Urban Rebel, men modellen fikk etter hvert navnet Raval, etter en bydel i Barcelona.

Fokuset blir på design og opplevelser både inni og utenpå. Det er ekstremt viktig for spanjolen å kunne levere en rimelig bil på hjemmemarkedet, som selger en stor andel småbiler.

Dacia Spring

Dagens modell koster allerede langt under 25.000 euro, men selges ikke i Norge på grunn av fraværende kollisjonssikkerhet.

LITEN: Dagens Spring finnes i Europa. Neste generasjon bli ganske lik dersom disse skissene blir gjeldende

Men denne lille crossoveren skal komme i en ny generasjon, kanskje allerede i løpet av 2024.

Vi har foreløpig ikke sett bilder av bilen. Ryktene sier den skal bygges på Renault-Nissans minste elektriske plattform CMF-AEV.

Fiat Panda

Det er mye som tyder på at ideene fra konseptet Fiat Centoventi, som ble vist i 2019, fortsatt er gjeldende.

Dette er en enkel design å produsere og det kommer bare én utgave.

JA: Panda har kommet ti tre generasjoner, alle billige og morsomme. Konseptet kan fint føre arven videre.

Men selv om produksjonen tydeligvis skal gjøres enklere, får man langt flere valgmuligheter her enn for eksempel hos Tesla, som virkelig har strømlinjeformet produksjonen.

Hos Fiat skal man kunne velge fire forskjellige farger på tak, fangere, hjul og karosseri, og dermed allikevel kunne bygge sin egen noenlunde unike bil.

Interiøret skal være superenkelt, med bare det mest nødvendige av info på skjermen foran deg på billigste modell – men med mulighet til å koble til din egen mobil eller nettbrett for musikk, radio, karttjenester, parkeringsapper osv.

Fisker Pear

Pear (Personal Electric Automotive Revolution) er Fiskers visjon om en bærekraftig elbil. Denne skal bygges på en plattform kalt SVL-1.

Prinsippet Steel++ skal visstnok bruke 35 prosent færre deler enn alle andre elbiler i samme klasse.

All elektronikk styres av Fisker Blade Central Computing Platform. Ifølge produsenten skal den være grensesprengende.

NYE TANKER: Bakluke som forsvinner ned i gulvet, 6 seter osv. Denne kan bli gøyal.

Bakluka kalles houdini-trunk fordi bagasjeromslokket forsvinner ned i støtfangeren.

Den kompakte bilen vil ha store muligheter for konfigurering av interiøret og vil både kunne leveres som lounge med to seter, tradisjonell femseter eller to benker og dermed seks sitteplasser.

Rekkeviddemålet er opp mot 500 kilometer.

Målet er å produsere én million per år, takket være prisen som skal ligge under 30.000 dollar. Den skal i likhet med Fisker-modellen Ronin lanseres i løpet av 2025.

Nissan Micra

Micra skal baseres på den nye CMF-BEV-plattformen som er felles for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen.

Den skal også brukes på kommende Renault 4, 5 og Zoe, og sistnevnte skal bli 30 prosent billigere å produsere på den nye plattformen.

Alpine R5 og en minibil fra Mitsubishi vil også komme på samme plattform.

GRUMSETE: De dårlige bildene Nissan sendte i fjor er likevel gode nok til å se hva slags bil dette blir.

Designen, som vi så vidt kan antyde på den digitale presentasjonen, er garantert ikke i mål ennå, men føres i pennen av Nissan. Den skal blir rund i formene og være romslig.

Plattformen vil kunne gi rekkevidde opp mot 40 mil fra et 50 kWt batteri, og ha en motoreffekt på rundt 100 kW /136 hk).

Regn med å se lansering i første halvdel av 2025, og at den vil havne under 25.000 euro.

Renault 5

Denne blir bygget på samme plattform som Nissan Micra og får samme 400 km rekkevidde og 50 kWt batteri. Designen blir sterkt retro med klare hint til tidligere generasjoner.

RETRO: Renault satser på mange modeller i kompaktsegmentet.

Det snakkes om lansering tidlig 2024, noe som virker urealistisk.

Renault vil få flere elbiler i dette segmentet, både Renault 4, muligens retro-look her også, samt en ny Zoe.

«Baby»-Tesla / Model 2

Tesla har vært prispressere helt siden start, og har virkelig styrt elbilprisene det siste halvåret.

Baby-Tesla/Model 2 (den har blitt omtalt som begge deler, men ingenting er bekreftet), har det vært snakk om lenge.

Men den har latt vente på seg, mye på grunn av ønsket om svært effektiv produksjon, noe som spesielt Model Y har nytt godt av.

MINI-Y: Det forventes en liten kombi i ID.3 størrelse.

Vi må forvente nærmest en revolusjon rundt måten å pakke sammen en bil på.

Tesla har allerede lovet at drivverket skal være billigere å produsere enn i en fossildrevet bil, grunnet at deres nye battericelle og batteriproduksjon skal redusere kostnadene med over 50 prosent.

Det er ikke lekket detaljer om bilen ennå, men man tror det blir en kombi, at den blir mindre enn dagens Model 3 og at den får mer enn 400 kilometer rekkevidde (Elon Musk har uttalt at alt under dette er uakseptabelt lavt).

Man tror videre at ladehastigheten blir på 250 kW, at det blir en bakhjulstrekker og at den får samme programvare som dagens modeller. Musk har sagt den blir fullt autonom.

Volkswagen ID.1

Volkswagen har konkrete planer om å lansere en bil i e-Up-størrelse til 17.000 euro i 2027. Den skal få en rekkevidde på drøyt 45 mil.

Den blir bygget på en helt ny plattform, ikke MEB. Skoda og Cupra vil bygge tilsvarende små biler på samme plattform.

FREKK: ID.1 blir trolig noe større enn gårsdagens e-Up!.

Modellen skal fortsatt være superbillig. Vi vet ingenting om batteristørrelse og rekkevidde ennå.

Prisen forventes å ligge på rundt 20.000 euro når den lanseres.

Volkswagen ID.2

Volkswagen-gruppen har allerede vist sin svært så lekre billige elbil i prisklassen vi tar for oss i denne artikkelen.

Konseptet heter ID.2All, eller ID for alle, på norsk.

HISTORISK: Ser ut som en Polo.

Og vi har noen konkrete fakta allerede:

Målene er på 4,01×1,81×1,53 og den får en 226 hesters motor som trekker forhjulene.

0-100 skal gjøres under sju sekunder og vil få toppfart på 160 km/t. Akselavstanden skal være 2,6 meter.

Hele 490 liter bagasje skal det være plass til, det er i så fall mye. 440 liter i det dype bagasjerommet og 50 liter under setet.

Baksetene skal kunne slås ned 40/60 og når du legger ned forsetet kan du laste 2,2 meter.

Du skal kunne velge mellom to batteripakker, en på 38 og en på 56 kWt. Den største vil gi rundt 450 km rekkevidde.

Vi ser en knapp for tilhengerfeste på konseptet også. Produksjonen starter i 2025.

Skoda

Både Skoda, Volkswagen og Seat har tradisjoner for billig elbil med «trillingene» Citigo-e, e-Up! og Mii Electric.

De har også staket ut en kurs med kompaktbil basert på plattformen til Volkswagen ID.2. Den vil erstatte dagens Fabia.

ANNONSERT: Regn med god plass og typisk Skoda-design.

Tradisjonelt har Skoda valgt å være klasseledende på plass og praktiske detaljer, så regn med at den får noe større utvendige mål enn Volkswagen ID.2 og Cupra Raval.

Skoda har allerede annonsert at den vil få høyere sittehøyde, altså en crossover, og et bagasjerom på over 450 liter.

Skoda har også annonsert produksjonsstart i løpet av 2025.