Cupra-model omdøpt: Rebellen blir bydel

RAVAL: Her er skissene til Cupras nye småbil. Regn med mindre hjul, andre speil og kanskje dørhåndtak?

Neste elbil ut fra sportslige Cupra har til nå blitt kalt UrbanRebel. Nå har den blitt omdøpt.

Alle skjønte at det opprinnelige UrbanRebel-navnet ikke kunne bli stående.

Seat, som det nye bilmerket Cupra stammer fra, har alltid brukt spanske byer som navn. Arosa, Arona, Ibiza, Leon osv.

Det eneste unntaket til nå har vært Born. Det er ikke en by, bare en bydel i Barcelona, byen som huser hovedkvarteret for både Seat og Cupra.

Barcelona-nostalgi

Nå har Born fått en ny bølle i nabolaget.

Den kompakte elbilen i B-segmentet har fått navnet Raval. Det er navnet på den pulserende bydelen helt nede ved havna i Barcelona og oppover. Midt i turistfella.

KOMPAKT: Cupra utvikler plattformen som også skal brukes av VW ID.2.

«Raval er en av de mest overraskende delene av Barcelona. Og vi er stolte av at vår fremtidige urbane elektriske bil vil bære nabolagets navn», meldes det fra Cupra-hold nå.

Vil og vil, fru Blom. Bilen har vel ikke rare valget. Men ordet de leter etter er kanskje «skal».

«Akkurat som vi gjorde med Cupra Born, ønsker vi nå å uttrykke essensen av Raval og fortsette å inspirere verden fra Barcelona,» fortsetter sjefen for Cupra, Wayne Griffiths, i pressemeldingen.

Du får vite mer om den urbane Ravalen i filmen under:

Vi vet fortsatt ikke om bildene vi har fått servert nå er den endelige designen, men den ser ganske ferdig ut.

Og vi må gjøre oppmerksom på at det vi ser her, bare er skisser. Men de ligner veldig på modellen vi så under lanseringen av Tavascan.

I korte trekk skal den appellere til ungdommen med frekke linjer, artige kjøreegenskaper, lyd- og lysshow.

Noe av det vi kan forvente ser man på illustrasjonen av interiøret. Dette er jo nesten en gaming-konsoll.

WOW: Sjekk multifunksjonsknappene på rattet. Gjett om gamerne vil føle seg hjemme i denne bilen. Vi tipper Cupra tør å gå for designen.

Les mer om Raval og Cupra ved å klikke på lenka under.

Går så det suser

Når de først er i gang, passer Cupra på å melde fra om tidenes beste første kvartal noensinne.

SPRELSKE LINJER: Folk som er unge til sinns skal treffes av Cupra.

Driftsresultatet var på 144 millioner euro, en forbedring på solide 139 millioner, sammenlignet med første kvartal i koronaåret 2021. Omsetningen økte med 48 prosent i samme periode.