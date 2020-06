Eksplosiv økning i bruk av hjemmeladeboks

Hele 69 prosent av dem som lader elbilen hjemme, benytter seg av hjemmeladeboks, ifølge ny undersøkelse.

I fjorårets utgave av Norsk elbilforenings årlige undersøkelse, «Elbilisten 2019», oppga 55 prosent av dem som ladet elbilen hjemmefra, at de fikk strømmen rett fra stikkontakten, mens 39 prosent brukte hjemmeladeboks.

Nå er resultatene fra årets undersøkelse klar, og den indikerer at noe har skjedd, og det på veldig kort tid.

– På bare ett år er bildet nærmest snudd på hodet, konstaterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Overrasket

I «Elbilisten 2020» svarer nemlig bare 27 prosent av dem som lader hjemme at de lader fra vanlig stikkontakt, mens hele 69 prosent oppgir at de benytter seg av hjemmeladeboks.

Hva kan være årsaken til denne dramatiske økningen? Christina Bu mener at flere faktorer spiller inn:

– For det første har stadig flere elbilister blitt klar over at en ladeboks gir deg enklere, sikrere og raskere lading hjemme. Dessuten har hjemmeladeboksene blitt både merkbart billigere og mer tilgjengelige i markedet i det siste, påpeker hun.

Bu er likevel forbauset over den voldsomme økningen.

– Dette er overraskende, men gledelige resultater, sier Bu.

Undersøkelsen viser også at 95 prosent av dem som lader bilen hjemme sin egen parkeringsplass.

Økt sikkerhetsfokus

Dessuten peker Bu på at mange aktører på ulikt hold har snakket både varmt og lenge for hjemmeladeboksene – både vi i Elbilforeningen, men også bilbransjen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), elektrikere og flere andre.

Årsaken er til det handler primært om sikkerhet.

– Det er nok nettopp på grunn av økt oppmerksomhet rundt sikkerhet at ulike tilbud på hjemmeladebokser er blant Elbilforeningens mest populære medlemsfordeler, forteller hun.

X-faktor på Sola?

Bu mener at også at en viss brann på Sola kan være en x-faktor til den voldsomme økningen på hjemmeladeboksfronten.

Hun sikter til at debatten rundt brannsikkerhet og elbil nærmest tok fyr på nyåret i kjølvannet av storbrannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn.

– Riktignok startet brannen i en dieselbil, men debatten som fulgte handlet like fullt mest om elbil, absurd nok. Så da er det vel heller ikke utenkelig at alt dette kan ha satt ekstra fart på salget av hjemmeladebokser.

55 prosent planlegger kjøp

Uansett håper Norsk elbilforening at trenden fortsetter. Og det kan den meget vel gjøre, det indikerer i hvert fall svarene på et annet spørsmål i årets utgave av spørreundersøkelsen: «Planlegger du å kjøpe hjemmeladeboks?»

– Her svarte 55 prosent av dem som oppga at de lader hjemmefra uten hjemmeladeboks at de planlegger å bytte ut stikkontaktladingen og heller kjøpe en slik boks. Så denne trenden er nok kommet for å bli en stund til.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»