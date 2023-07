Parkering for elbil

Disse elbil-modellene kan gjøre noe fossilbilene ikke kan: Elbil-funksjonen som kan redde liv

«SNART TILBAKE»: Ronja venter på eieren som er en snartur innom butikken. Men Teslas såkalte «Pet Mode» holdes kupeen stabilt på 20 grader og eieren kan følge med via Tesla-appen. Flere elbilmodeller har liknende funksjoner. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Parkert bil om sommeren kan bety glohet kabin. Heldigvis har stadig flere elbiler funksjoner som kjøler ned bilen – og som kan redde liv. Les mer og se hvilke biler som har det her.

Forrige måned var fryktelig varm i store deler av landet – med hetebølger over mye av Sør-Norge.

Da kan det bli brennende varmt i parkerte biler.

Ekstreme temperaturer på kort tid

Det er farlig å etterlate kjæledyr og mennesker i en lukket bil i varmt vær – det kan føre til heteslag, organsvikt eller til og med død.

– Det blir raskt veldig varmt i en parkert bil. Forlat derfor aldri hunden i bilen på en varm dag. Selv om bilen står i skyggen og det er 18 grader utendørs, stiger temperaturen fort til 38 grader inne i bilen, sier Ann Margaret Grøndahl.

Hun er seksjonssjef i Mattilsynet, som i sommer har sendt ut en pressemelding som advarer mot å etterlate dyr i bilen i varmen.

Temperaturen i en lukket bil øker raskt når det er varmt. Hvor fort temperaturen stiger avhenger av flere faktorer: Utetemperatur, eksponering for sollys, isolasjonen i bilen og ventilasjon.

Nedenfor ser du et eksempel på hvor fort en bil varmes opp i skyggen, selv med lufting via vinduer:

Tid Temperatur ute Skygge/sol Temperatur i bil 08.30 14°C Skygge 19°C 09.30 18°C Skygge 38°C 10.30 20°C Blandet 47°C 11.30 20°C Sol 58°C 12.00 23°C Sol 62°C 13.30 22°C Sol 85°C KIlde: The Animal Protection Institute via Mattilsynets pressemelding.

Elbiler har en stor fordel i varmen

Men når det gjelder klimaregulering, har elbilene helt andre muligheter for klimakontroll enn biler med forbrenningsmotor.

Den åpenbare fordelen er at klimaanlegget kan stå på uten at motoren er i gang.

I de fleste elbiler kan du også aktivere klimaanlegget mens bilen står parkert eller står på ladestasjonen – alt via app.

FULL OVERSIKT: På skjermen kan forbipasserende se at kjæledyret har det bra alene i bilen.

Men det er elbiler som har funksjoner for klimakontroll som spesifikt er rettet mot våre pelskledde venner.

Tesla har hatt funksjonen Dog Mode i sine biler siden 2018. Her vil klimaanlegget automatisk opprettholde komfortabel temperatur i bilen når den er parkert og låst.

Og hvis hunden er uheldig, eller veldig smart, og trykker på vindusåpneren med potene – vil ikke dette fungere i denne modusen.

Men like viktig, kanskje, er at infotainment-skjermen gir beskjed til omverdenen om hva slags temperatur som er i bilen, slik at forbipasserende kanskje ikke setter i gang en full redningsaksjon.

Flere andre bilfabrikanter melder at liknende funksjoner er på vei.

Og selv om de fleste elbiler i dag ikke har spesifikk dyrefunksjon på plass, gir de tekniske mulighetene rom for mye av det samme.

Klimakontroll er effektivt

Til nå er det kun, etter vår informasjon, Tesla, Nio og Xpeng som har en konkret klimafunksjon for dyr.

Nio kaller sin funksjon Pet Mode, og den fungerer på samme måte som Teslas Dog Mode. Hvis dyret er alene i bilen, holdes kupeen temperert og vinduer kan ikke åpnes.

Samtidig informerer skjermene i bilen forbipasserende om temperaturen i bilen og at funksjonen er aktiv.

Nio har Pet Mode på modellene ET5, EL6, EL7 og ET7.

KJØLEDYR FOR KJÆLEDYR: Både NIO ET5 og Tesla Model 3 har funksjoner for å holde bilens kupé kjølig mens dyr er alene i bilen.

Volvos nyeste flaggskip, EX90, har radarsensorer som skal fange opp selv den minste bevegelse på under én millimeter, ifølge bilprodusenten.

Varslingssystemet vil på den måten fange opp en hunds bevegelser – eller i verste scenario et sovende barn – øyeblikkelig.

Når du prøver å låse bilen, vil radarsystemet sjekke om bilen er tom for mennesker eller dyr, før den tillater at bilen låses.

Klimasystemet vil også forbli påskrudd dersom noen oppdages i kupeen eller bagasjerommet.

Systemet vil også inkluderes i senere nylanseringer fra Volvo.

Polestar 4 får Animal Mode

Polestar bekrefter til elbil.no at Polestar 4 får en funksjon som er rettet mot dyr, som de kaller Animal Mode.

Fra før har Polestar 3 en liknende løsning som Volvo EX90, med radarsensorer som oppdager den minste bevegelse i kupeen.

Systemet er også koblet opp mot klimaanlegget for å hindre heteslag eller hypotermi.

Under er en liste over bilmerker med funksjoner rettet mot dyr og klimakontroll:

Tesla har Dog Mode på alle sine modeller.

har Dog Mode på alle sine modeller. Nio har Pet Mode på modellene ET5, EL6, EL7 og ET7.

har Pet Mode på modellene ET5, EL6, EL7 og ET7. Xpeng har Pet Mode på modellen G9.

har Pet Mode på modellen G9. Volvo har automatisk varslingssystem som gir beskjed om noe er gjenglemt i bilen. Dette er også koblet opp mot klimaanlegget.

har automatisk varslingssystem som gir beskjed om noe er gjenglemt i bilen. Dette er også koblet opp mot klimaanlegget. Polestar 3 får radarsensorer inne i kupeen som oppdager bevegelser som er mindre enn millimeteren, for å beskytte mot uhell der barn eller kjæledyr forlates i bilen. Polestar 4 får Animal Mode.

får radarsensorer inne i kupeen som oppdager bevegelser som er mindre enn millimeteren, for å beskytte mot uhell der barn eller kjæledyr forlates i bilen. Polestar 4 får Animal Mode. Mercedes gir mulighet for å klimatisere kupeen gjennom MBUX eller appen Mercedes me. Kupeen kan holdes temperert i inntil 50 minutter.

gir mulighet for å klimatisere kupeen gjennom MBUX eller appen Mercedes me. Kupeen kan holdes temperert i inntil 50 minutter. Volkswagen har kjølemodus på alle ID.-modellene. Her kan du sette på 30 minutter kjølemodus når du går ut av bilen. Det er viktig å skru av kupeovervåkingen slik at bevegelser inne i bilen ikke utløser alarmen.

har kjølemodus på alle ID.-modellene. Her kan du sette på 30 minutter kjølemodus når du går ut av bilen. Det er viktig å skru av kupeovervåkingen slik at bevegelser inne i bilen ikke utløser alarmen. Ford har fjernstartfunksjon som kan benyttes i korte ærend. Klimakontrollen opprettholder da kald luft i hele kupeen, mens bilen er låst. Man kan også låse bilen (mens den er på) og skru av tidtaker for kjøretøy i SYNC-4 – da forhindrer man at bilen slår seg automatisk av etter 30 min.

har fjernstartfunksjon som kan benyttes i korte ærend. Klimakontrollen opprettholder da kald luft i hele kupeen, mens bilen er låst. Man kan også låse bilen (mens den er på) og skru av tidtaker for kjøretøy i SYNC-4 – da forhindrer man at bilen slår seg automatisk av etter 30 min. Porsche Taycan har både klimatisering via app eller parkeringsklimatisering. Førstnevnte er det viktige i denne sammenhengen, siden det kan planlegges eller gjøres sporadisk.

har både klimatisering via app eller parkeringsklimatisering. Førstnevnte er det viktige i denne sammenhengen, siden det kan planlegges eller gjøres sporadisk. Audi og Skoda har kun forhåndsinnstilt avklimatisering på alle sine biler.

og har kun forhåndsinnstilt avklimatisering på alle sine biler. Toyota bZ4X har mulighet til å forhåndsstarte klimaanlegget med nøkkel eller app.

har mulighet til å forhåndsstarte klimaanlegget med nøkkel eller app. Hongqi E-HS9 har mulighet for å styre klimakontroll i bilen når den er parkert.

har mulighet for å styre klimakontroll i bilen når den er parkert. BYD har mulighet til å styre klimaet mens bilen er låst via app.