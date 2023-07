Hevdet de hadde tusenvis av nordmenn på venteliste: Elbil-produsenten Byton er konkurs

KONKURS: Den kinesiske elbilprodusenten Byton skal nå være historie. Elbilmerket nådde dermed aldri serieproduksjonsstadiet.

Fra scenen i Oslo hevdet selskapet å ha 11.000 nordmenn på venteliste. Senere skal de ha hevdet at tallet var 16.000. Nå skal det et mirakel til dersom ikke Byton glir ut av elbilhistorien – uten å ha nådd serieproduksjon.

Ifølge nettstedet InsideEVs er elbilprodusenten Byton nå slått konkurs.

Ivrige i Norge

Vinteren 2019 sto markedssjefen og en av gründerne bak Byton, Henrik Wenders, på scenen under Nordic EV Summit i Oslo.

Der fortalte han blant annet at 11.000 nordmenn står på venteliste for Byton M-Byte, selskapets første elbil:

Da var elbilmodellen – en romslig og eksklusiv SUV på størrelse med Audi e-tron – ventet til norske kunder året etter.

Før dette igjen, nemlig i 2018, hadde kineserne vist frem en tilsynelatende fiks ferdig elektrisk SUV på bryggekanten i Oslo, noe som var sjelden kost den gangen.

Konkursen skal være meldt inn i hjemlandet Kina, måneden etter at to andre Byton-tilknyttede firmaer – Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co. og Nanjing Zhixing Electric Vehicle Co. – kjørte i grøfta på samme måte, følger Finansavisen opp med onsdag.

Senere skal Byton ifølge Finansavisen ha hevdet å ha 16.000 norske kunder på venteliste for M-Byte-modellen.

Prisene skulle begynne et sted på i underkant av 400.000 kroner, ble det lovet da Byton-sjefen gjestet Nordic EV Summit i Oslo.

Våren 2020 kunne svenske Hedin Automotive, som blant annet eier Bavaria-kjeden, bekrefte at selskapet skulle importere Byton til Norge.

Men det blir altså aldri noe av. M-Byte og Byton-bilmerket nådde aldri serieproduksjon.