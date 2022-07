Goodwood Festival of Speed: Elbil satte ny rekord på verdens største bilfestival

MICRO-HYPERBILEN: Den lille «el-batmobilen», med knapt plass til én person, har likevel masse krefter. Det fikk den vist sist helg. Foto: Goodwood Festival of Speed

Med 1000 kilo, 1000 hestekrefter og 0-100 på 1,5 sekunder dro denne doningen fra alle konkurrentene. Bli med inn i verdens kanskje morsomste bilsirkus.

På verdens største årlige feiring av motorsport og bilkultur, Goodwood Festival of Speed (FOS) i England, var det nok en gang en elbil som viste seg å være den raskeste.

Kjendistungt

Årets festival gikk av stabelen i forrige uke.

Hvert år åpner Charles Henry Gordon-Lennox – 11. hertug av Richmond – portene til eiendommen Goodwood House.

Her ønsker han det råeste innen bilverdenen – både gammelt og nytt – velkommen.

I tillegg til biler, kommer eliten innen motorsport og bilbransje, samt enhver kjendis med et snev av bilinteresse.

Festival of Speed er et mekka for enhver bilentusiast. Men nå er det ikke bare det som sluker drivstoff som lager overskriftene på det tradisjonsrike biltreffet.

BILENTUSIAST: Hvert år åpner Charles Henry Gordon-Lennox, 11. hertug av Richmond, portene til huset sitt Goodwood House og inviterer eliten i bilverdenen til en fire dagers lang feiring av de råeste bilene og de tøffeste sjåførene på kloden. Foto: Dominic James

Eksklusiv bilutstilling

Det er ikke bare å stille opp med en hvilken som helst sportsbil på Goodwood. Utstillingsbilene er nøye utvalgt hvert år, basert på historikk, teknologi eller prestasjoner. Å si at utstillingen er eksklusiv er ingen overdrivelse.

For å toppe det hele, er dette ingen statisk visning. Bilene kjøres nemlig mot klokka opp en 1.8 kilometer lang bakke foran huset til hertugen.

Med Formel 1-sjåfører som Lewis Hamilton og Jenson Button bak rattet, skjønner man at bilene kjøres maksimalt uten hensyn til alder eller verdi.

LEGENDE: Tidligere Formel 1-sjåfør Jenson Button var selvsagt tilstede på årets Festival of Speed. Foto: Lou Johnsen

Økt elektrisk interesse

Goodwood har tradisjonelt vært synonymt med bensinhoder, men selve Festival of Speed har tatt store steg mot elektrifisering.

Elektriske superbiler som Audi RS e-tron GT eller Porsche Taycan GTS sidestilles nå med fossildrevne superbiler.

I 2021 introduserte Goodwood for første gang “Electric Avenue” – en hel gate dedikert til elektriske biler.

Flere nye elbilmodeller ble premiert på årets festival, som Electra Meccanica Solo, Fisker Ocean og Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance.

BILFEST: Det spares ikke på kruttet når verdens største bilfestival går av stabelen. Foto: Goodwood Festival of Speed

Festivalen regnes som en av de viktigste utstillingsarenaene for sportsbiler blant bilprodusentene, og elbilene har uten tvil slått an hos publikummet.

– Electric Avenue var en av de mest besøkte utstillingene på årets festival, og vi planlegger å utvide ytterligere til neste år, uttalte hertugen av Richmond i en pressemelding.

BAKKELØP: Hvert år kjøres det råeste i bilverdenen mot hverandre opp en 1.8 kilometers bakke. Nå er det full elbildominans. Foto: Goodwood Festival of Speed

Elektrisk banerekord

Festivalens høydepunkt gjennom fire dager er uten tvil søndagen, når verdens raskeste biler sammen med klodens dyktigste sjåfører tester seg selv og bilene i det berømte Goodwood-bakkeløpet.

Å vinne her regnes som like prestisjefylt som å vinne et Formel 1-løp, både for bilen og sjåføren.

I 2018 fikk bilverden hakeslepp da Volkswagen vant bakkeløpet med sin helelektriske ID.R.

Det var første gang en elbil vant det tradisjonsrike bakkeløpet.

I 2019 vant en elbil nok en gang, og knuste banerekorden som hadde stått siden 1999, den gang med en McLaren MP4/13 Formel 1-bil.

Og i år skjedde det igjen. Nok en gang vant en elbil, og hårfint tok den også en ny banerekord.

Tidligere Formel 1-sjåfør Max Chilton grisekjørte konseptbilen McMurtry Speirling opp bakken på 39,08 sekunder. Dermed ble det en ny banerekord med 0,01 sekunders margin.

Se den utrolige elbilen kjøre inn til en ny banerekord i videoen under:

Ukjent teknologisk vidunderbil

McMurtry Speirling er en helelektrisk prototype utviklet og bygd av McMurtry Automotive i England.

Navnet McMurtry stammer fra en kjent irsk oppfinner, Sir David McMurtry, og Speirling betyr tordensky.

Chassis og karosseri er laget av 100 prosent karbonfiber for å holde vekten på et minimum. Bilen veier knappe 1000 kilo, og produserer 746 kW per tonn – eller tusen hestekrefter.

0-100 km/t går på svimlende 1,5 sekunder, og 0-300 km/t på under ni sekunder.

Toppfarten er ukjent, men McMurtry forteller at den er “langt over” 320 km/t.

Hyperbilen, ofte omtalt som «el-batmobilen», ble målt til 250 km/t opp det trange og svingete 1.8 kilometers bakkeløpet.

NY BANEREKORD: Med 0,01 sekunder tok McMurtry en ny banerekord med hyperbilen Speirling. Foto: Goodwood Festival of Speed.

Bilen har en 60 kWt litium-ion batteripakke, som driver to elektriske motorer bak.

Ja, du leste riktig, bilen har bakhjulstrekk, ikke firehjulstrekk.

For å holde bakhjulene limt til bakken gjennom svingene finnes det to vifter som suger bilen mot bakken og kan generere 2000 kilo med marktrykk fra stillestående. Det betyr mer marktrykk enn en Formel 1-bil fra 240 km/t og oppover.

Bilen er fortsatt under utvikling, og McMurty sier den blir ikke offisielt lansert før i 2023. De forventer å utvikle den videre til å bli enda raskere.

Det spørs om det finnes andre enn Formel 1-sjåfører som er gale nok til å kjøre den.