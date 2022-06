Volkswagen viser frem ID. Aero: Her er ID.-seriens første sedan

SE DEN: Den kommende sedanen i ID.-familien er forventet til Norge allerede i 2023, skal vi tro den norske Volkswagen-importøren.

Her ser du konseptutgaven, men produksjonsmodellen kan bli å finne på norske veier allerede til neste år. Og rekkevidden skal ligge på over 600 km.

I går var det verdenspremiere på ID. aero, den første helelektriske sedanen i ID.-familien, og produksjonen av biler for det norske markedet skal etter planen starte neste år, ifølge den norske importøren.

Aerodynamisk, ikke bare i navnet

– Vi har stor tro på at ID. Aero vil sparke godt fra seg i det norske markedet. Dette er en bil med et design som i høyeste grad ivaretar aerodynamikken, og rekkevidden blir på godt over 600 kilometer, skryter Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen Norge i Harald A. Møller AS, i en pressemelding.

Konseptbilen er nesten fem meter lang. Det skrånende taket med coupé-preg bidrar til å oppnå en luftmotstandskoeffisient på 0,23, noe som selvsagt bidrar positivt til rekkevidden.

Det bidrar nok også en smule at bilen har et relativt kraftig litium-ion-batteri med et netto energiinnhold på 77 kWt.

Elbil fra bunnen av

ID. Aero bygges på Volkswagens MEB-plattform, og dermed som en ren elbil fra bunnen av. Den helelektriske sedanen får et kort overheng, lang akselavstand og et romslig interiør.

Ifølge importøren skal sedanen kunne oppnå en rekkevidde på inntil 620 kilometer etter WLTP-standarden.

– Vi gleder oss enormt til vi kan lansere ID. Aero i Norge. Vi tror den kommer til å treffe eksisterende Volkswagen-kunder som i dag har vært vant med å kjøre bil med god plass, men samtidig også skape entusiasme hos nye kundegrupper, sier Edvardsen-Eibak.

Bilen vises frem med 22-tommers tofargede felger med turbindesign som er integrert i hjulbuene. På konseptbilen er de klassiske dørhåndtakene erstattet av opplyste berøringsflater.

Om disse overlever til produksjonsutgaven, gjenstår å se.

Konseptbilen du ser vises frem i fargen polar light blue metallic – mens taket er i sort høyglans.

Ellers har bilen en smal lysstripe på begge sider av den opplyste Volkswagen-logoen, og såkalt over IQ.LIGHT. Den markante bakparten på bilen har også en slående lysstripe.

ID. Aero blir Volkswagens åttende helelektriske ID.-modell i Norge siden ID.3 ble lansert i 2019, og deretter etterfulgt av ID.4, ID.4 GTX, ID.5, ID.5 GTX, ID.BUZZ, ID.BUZZ Cargo.