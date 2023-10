Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024: Elbilforeningen oppgitt over fossil­rabatt i milliard­klassen

OPPGITT: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen rister på hodet over regjeringens fossilreduksjon i trafikkforsikringsavgiften.

Regjeringen foreslår å sette ned trafikkforsikrings-avgiften – men utrolig nok bare for forurensende biler.



Dette kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, som ble offentligjort fredag morgen.

– Klimafiendtlig og uforståelig at bilen må forurense for å få avgiftslette, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, om regjeringens forslag.

For å få folk til å gå over til elbil, ga man lenge miljørabatt også i trafikkforsikringsavgiften, men nå har elbiler samme avgiftsnivå som fossilbiler.

Snur miljøprinsipp på hodet

Regjeringen foreslår nå altså å snu dette på hodet – og gi rabatt på forurensing.

– Skal man sette ned denne avgiften, så bør man gjøre det også til dem som har tatt et klimavennlig valg. Det er uforståelig at man gir avgiftslette for å eie en Porsche Cayenne, men ikke for å eie en Nissan Leaf, sier Berge.

– Dette forurensende prinsippet ønsker regjeringen å bruke godt over en milliard kroner på – og det skjer altså etter nok en sommer der globale temperaturrekorder er smadret, fortsetter Berge.

Konklusjonen fra Elbilforeningen er klokkeklar:

– Dette bør Stortinget avvise.

Regjeringen foreslår å sette ned satsen for trafikkforsikringsavgift (for noen år siden kjent som «årsavgiften») for fossilbiler fra 8,38 kroner per dag, til 7,60 kroner per dag.

For elbiler går den derimot opp til 8,70 kroner per dag.

Helårskostnaden for avgiftsrabatten til fossilbiler er på 1,45 milliarder kroner.