Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 Skuffet over at firmabil­skatten fortsatt står i veien for elbil-mål

BEKYMRET: Ulf Tore Hekneby, direktør i Harald A. Møller, er blant dem som er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å gjøre det mer gunstig med elbil i firmabil-segmentet.

Flere uttrykker skuffelse over at regjeringen ikke har funnet gode løsninger for å elektrifisere markedet for firmabiler og leiebiler i sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

Tidligere denne uken luftet Elbilforeningen et lite knippe bekymringer rundt hva regjeringen ville gjøre – eller ikke gjøre – i sitt forslag til statsbudsjett.

Ett av punktene var dette: Legger regjeringen fram tiltak som vil øke elbilandelen for de som har firmabil og blant varebiler?

Det har vi fått fasiten på nå som regjeringens budsjettforslag er publisert – og svaret er nei.

Det opplever flere som skuffende.

Fossilbil-fordel for firmabiler

– Skatt på privat bruk av firmabil har blitt en fossilbil-fordel fordi det beregnes ut fra kjøpsprisen på bilen, til tross for at arbeidsgiver også dekker drivstoff. Skatten er uformet slik at regjeringen dytter folk over til fossil firmabil, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Også hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS, er man skuffet over at regjeringen ikke har funnet gode løsninger for å elektrifisere markedet for firmabiler og leiebiler.

– Brorparten av de som kjøper nye fossilbiler i dag, er firmabilkjøpere eller bilutleie- eller bildelingsaktører. Det er ikke noe som tyder på at dette statsbudsjettet kommer til å endre på det. Da må vi feste vår lit til SV, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS, i en pressemelding i dag.

Hekneby sikter her til at han håper at SV vil sørge for endringer på dette punktet når det endelige statsbudsjettet vedtas i Stortinget i desember.

Regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet ventes å søke støtte hos SV for å få budsjettet sitt vedtatt.

Foreslår også fossil-rabatt i trafikkforsikringsavgiften

Tidligere har firmabilbrukere som velger elbil fått en fordelaktig beskatning av firmabilen.

Dagens regjering har faset ut denne elbilfordelen, og paradoksalt nok er det nå mer fordelaktig for denne målgruppen å velge fossilbil.

Dette bildet forsterkes ytterligere også av en annen nyhet som ble kjent i dag, nemlig at fossilbiler får avgiftslette i trafikkforsikringsavgiften:

Elbilforeningen og store deler av bilbransjen har lenge ønsket seg insentiver for å få firmabilkjøpere til å velge elbil:

Dette ønsket er altså ikke innfridd i regjeringens statsbudsjett-forslag.

Etterlyser også elbil-momsfritak for utleie og bildeling

Hekneby i Møller er også skeptisk til at regjeringens statsbudsjett ikke gjør det mer attraktivt for bilutleiemarkedet å velge elektriske biler:

– Det vi trenger, er at momsfritaket for elbiler også gjelder aktører som leier ut biler og driver bildelingstjenester, sier Hekneby.

– Det er opplagt at også bildelingsselskaper og bilutleiefirmaer må stimuleres til å velge utslippsfrie biler i en helt annen grad enn i dag, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Hekneby understreker imidlertid at langt fra alt ved regjeringens budsjettforslag rundt elbilpolitikken er kritikkverdig:

– Vi må samtidig være takknemlige overfor regjeringen, som tross alt unngår å trappe opp avgiftene for elbiler inn i et nøkkelår for den norske elbilsuksessen fremover.

Langt unna klimamålet for varebilene

Stortinget har også bestemt at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025.

Så langt i 2023 er bare 33 prosent av varebilsalget elektrisk.

– Det er overraskende at regjeringen ikke varsler en miljøsatsing for varebilene. Tvert imot gjør de enkelte grep som svekker satsingen med begrunnelsen at salget går så godt. Det tyder på overraskende lave klimaambisjoner, sier Berge i Elbilforeningen.

Tidligere i år varslet myndighetene at Enova kuttet støtten til kjøp av elektriske varebiler.

Dette foreslår regjeringen for varebilene i forslaget til statsbudsjett:

Avskrivningsreglene for elektriske varebiler blir mindre lønnsomme.

Den årlige trafikkforsikringsavgiften for elektriske varebiler blir om lag 400 kroner dyrere enn for fossile varebiler.

Engangsavgiften for forurensende varebiler får fem prosent økt CO2-komponent, noe som vil øke avgiften med et par tusen kroner utover prisjustering.

Ladbare hybrider blir dyrere

Som forventet og varslet i vår gjør regjeringen nye ladbare hybrider dyrere gjennom å fjerne fradraget de har i vektfradraget i engangsavgiften.

– Dette vil svekke konkurransen for mot elbilene, og er et riktig grep. Men det er ikke sikkert det er nok for å fase ut biler med utslipp innen 2025, sier Berge.