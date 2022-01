Elbilforeningens vintertest 2022 er i gang: Seks nye elbilmodeller får kjørt seg

KLAR FOR AVREISE: Elbilforeningens testteam og seks nye elbilmodeller i bakgrunnen, like før de forlot Oslo til fordel for norske fjellveier i morgentimene i dag. Foto: Jamieson Pothecary / Elbil.no

I fjor kjørte vi 1500 kilometer i iskalde Troms og Finnmark. I år begir vi oss ut på glattisen med seks nye elbilmodeller.

Tradisjonen har vært fast: Fem biler møtes til dyst på vinterføre. I år høynes antallet til seks biler i Elbilforeningens femte store vintertest.

– Vi fokuserer på nye modeller vi ikke tidligere har vintertestet. Med et begrenset antall biler har vi muligheten til å gå i dybden på hver enkelt bil. Vi skal gjennom en rekke forskjellige vinterøvelser – kall det gjerne «elympiske leker», sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Se hvilke biler som vintertestes i år nederst i denne artikkelen.

TESTSJEF: Ståle Frydenlund leder Elbilforeningens testsatsing. Her avbildet under fjorårets høsttest.

Nye testøvelser

Resultatet blir å finne i form av en rekke videoer og artikler på elbil.no i tiden som kommer.

– Samtlige testbiler har firehjulsdrift. I denne testen lader vi når vi kan, i tillegg til at vi tømmer bilene for minst én skikkelig 10-80-prosentøkt ved lynlader.

Bilene skal gjennom en serie nye øvelser, i tillegg til paradeøvelsene på strømforbruk og lading:

Er regenerering skummelt på glatt føre?

Hvordan oppfører bremsene seg i en kritisk situasjon?

Kommer de seg opp en seig bakke?

Hvor lang tid tar det før bilen blir varm?

Hvordan fungerer lysene?

Hvor mye strøm bruker bilen når den står stille, og fungerer som varmestue?

– I den siste kategorien handler det naturligvis om hvor godt bilen duger dersom du for eksempel blir stående lenge og vente på en kolonne til fjells vinterstid. Så langt i vinter har vi allerede gjort en god del undersøkelser rundt dette, og vi har et mål om å gi deg den beste forbrukerrådgivningen, sier Frydenlund.

Vi skal gjennom en rekke forskjellige vinterøvelse – kall det gjerne «elympiske leker» ståle frydenlund, testansvarlig

Rekkevidde på vidda

Rekkevidde er naturligvis også tema, men løftes ikke like høyt som i tidligere år.

– Årsaken er at samtlige modeller i utgangspunktet har såpass god rekkevidde at det er liten grunn til angst, nær sagt uansett. Vi vurderer naturligvis bilenes måloppnåelse mot det fabrikkoppgitte WLTP-tallet. Som kjent er det en målestokk for alle biler, men altså under optimale forhold, som ikke nødvendigvis gir noen god veiledning vinterstid.

Fjorårets store vintertest fant sted under kalde forhold i Finnmark og Troms. I år er antallet testbiler utvidet fra fem til seks. Foto: Jamieson Pothecary

I Finnmark for ett år siden, under iskalde forhold, havnet bilene mellom 55 og 65 prosent av WLTP-rekkevidde, uten noen form for forvarming.

– Forvarming blir det ikke mye av i denne testen heller. Dermed får vi estimert nedre rekkeviddenivå for bilene, og hva som skjer når du ikke har tilgang til en ladeboks på vinterdager. Basert på det fokuserer vi på hvordan man får mest mulig ut av bilen vinterstid, ved hjelp av forvarming av kupé og batteri. På den måten havner rekkevidden jevnt over langt nærmere WLTP-tallet enn vi klarte i Finnmark i fjor, sier Frydenlund.

Familievennlig

Vurderingen av rekkevidde var vesentlig annerledes da Elbilforeningens – og landets – aller første store vintertest ble gjennomført i 2018.

– Den gang hadde de fleste relativt begrenset rekkevidde, bortsett fra Opel Ampera-e. Den modellen startet for alvor ballet med skikkelig rekkevidde i kompaktklassen. Men heller ikke i 2018 hadde vi noen problemer med å få gjennomført testen.

Senere har Elbilforeningen vintertestet biler over en rekke vinterlige fjelloverganger, som Haukelifjell, Hol-Aurland og Hemsedalsfjellet – i realt vintervær.

I 2020-utgaven viste vi også at en bitteliten Skoda Citigo-e iV kan duge til den jobben, dersom man tar visse forholdsregler.

I år er det ingen småbiler i utvalget, men modeller som på ulike måter orienterer seg mot familien.

– Litt avhengig av været er planen å passere et par fjelloverganger denne gangen også. Som alltid ønsker vi oss skikkelig vintervær og kulde før vintertesten, men været er det som kjent vanskelig å forutsi, avslutter testsjef Ståle Frydenlund.

Disse bilene er med i Elbilforeningens vintertest 2022: Mercedes-Benz EQB

BMW i4

Kia EV6

NIO ES8

Skoda Enyaq

BMW iX