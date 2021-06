Elbilisten 2021: Rekordmange planlegger elbilferie i sommer

7. Vær beredt! Du må aktivere laderen og betale for tiden du lader, uavhengig av hvor du stopper. Ladeoperatørene har ulike løsninger for betaling, og her er det fort gjort å miste oversikten. Bruker du Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til ladestasjoner i hele Norge, og slipper flere brikker og ytterligere telefonapper. Det gjør ladingen enklere.

4. Lad mens du sover Det er lurt å sjekke om du kan lade bilen der du overnatter. Husk også at lading ofte tilbys ved for eksempel kjøpesentre, museer og fornøyelsesparker.

– Bruk gjerne ElbilAppen eller ladekartet på elbil.no. Der får du oversikten over alle ladestasjonene i Norge og forslag til ladestopp basert på elbilen du kjører. Lad mens du sover om du har mulighet til det. Og når du hurtiglader, stopp når bilen har nådd 80 prosent. Det reduserer ladekøene og er bra for lommeboka, råder Christina Bu.

Etter fjorårets sommer oppga en av tre elbilister at de hadde opplevd ladekøer ofte eller alltid. Elbilforeningens generalsekretær er spent på hvordan de vil bli i år. I gjennomsnitt har det blitt færre biler per hurtiglader sammenlignet med 2020.

– En stor endring fra i fjor er at det blir mye enklere å ta elbilen på tur til Troms og Finnmark. Endelig har det kommet et grunnleggende hurtigladenettverk på plass der, så flere kan ta turen lengst nord i Norge. Det samme er i ferd med å skje langs Helgelandskysten, hvor det tidligere har vært veldig mangelfullt.

Mer spesifikt svarte 55 prosent at de ville dra på ferie med elbilen innenfor Norges grenser, mens 5 prosent svarte at de planlegger å dra på elbilferie i Norden. To prosent svarte at de planla å dra på ferie med elbilen utenfor Norden i sommer.

