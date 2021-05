Elbilferie i Norge: Turistmålene hvor du kan lade elbilen under besøket

Fortsatt er det altfor få destinasjonsladere i Norge, men de blir stadig flere. Her finner du noen av dem.

Det er ingen hemmelighet at det fortsatt er altfor få såkalte destinasjonsladere i Norge.

Destinasjonsladere? Kanskje et litt vanskelig ord, men det er enkelt og greit elbilladere som er tilgjengelig for elbilister som besøker alskens destinasjoner.

Destinasjonsladere kan du finne på for eksempel hoteller, campingplasser, fornøyelsesparker, museer, spisesteder, butikker eller kjøpesentre – eller på parkeringsplasser ved populære turområder.

Og i noen tilfeller: Ved kirkegårder.

Avlaster ladekøene og tiltrekker seg besøkende

Sommeren i år vil i likhet med fjoråret bli koronapreget. Mange vil dra på elbilferie, og de fleste av oss vil begrense oss til innenlandsturer.

Og når nesten halvparten av norske elbilister sier at de opplever kø ved hurtigladere av og til eller ofte, og hver tredje elbilist mener det er for få hurtigladere, sier det seg selv at flere destinasjonsladere rundt omkring både vil avlaste hurtigladekøene og gjøre det mer attraktivt å besøke den aktuelle destinasjonen.

– Å få på plass slike ladere er en effektiv måte å skaffe seg flere besøkende på. Og med den takten elbilutviklingen går i nå, vil stadig flere forvente at de finner ladere når de besøker ulike attraksjoner, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.

– 30 prosent kom hit med elbil i fjor

Tidligere denne våren skrev vi om den populære turistdestinasjonen Kistefos museum på Jevnaker, som fikk satt opp 60 destinasjonsladere på parkeringsplassene sine i tide til sesongstarten i slutten av mai i år.

I fjor hadde Kistefos omtrent 170.000 besøkende, og en stadig økende andel ankom i elbil.

– Kanskje så mange som 30 prosent kom hit med elbil i fjor – og det er godt mulig vi snart kan bikke 50 prosent, sa driftsleder ved Kistefos, Martin Hegglund, da vi snakket med ham nylig.

I et land som snart har 400.000 elbilister, er det ikke et øyeblikk for tidlig at museet tok denne investeringen, mener Unni Berge i Elbilforeningen.

– Dette er et smart grep av Kistefos, og det er nesten rart at de ikke har gjort det før. Våre undersøkelser viser klart at destinasjonsladere som dette er noe våre medlemmer setter veldig stor pris på når de skal på tur, sier Berge.

– Ikke minst på et sted som Kistefos, der man gjerne blir noen timer. Da er det klart man gjerne vil lade bilen mens man er der. Flere burde gjøre som Kistefos. Det å enklere kunne kjøre utslippsfritt til et så naturskjønt sted som dette, vil nok føles veldig riktig for mange.

Økning på over 45 prosent på ett år

Stadig flere norske reiselivsbedrifter har som Kistefos-museet innsett at destinasjonsladere er et must.

NHO reiseliv har gjort en undersøkelse blant nærmere 500 slike bedrifter. På spørsmål om elbillader var tilgjengelig for gjesten eller i nærheten av bedriften, svarte 45 prosent ja.

– Det er jo selvsagt opp til hvert enkelt hotell om de ønsker å tilby lading til gjestene, men vi registrerer at flere og flere gjør det, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, til NRK.

Flest slike ladere er det i Viken og Agder, med Vestland på tredjeplass, ifølge NRK. I Troms og Finnmark svarte bare 24 prosent av reiselivsbedriftene at de hadde en elbillader tilgjengelig.

En undersøkelse ladeinstallatøren DEFA gjorde blant sine hotellkunder i fjor, viste en økning i antall gjester på hotellenes ladeanlegg på over 45 prosent sammenlignet med året i forveien.

Svært varierende tilbud i Norge

Planlegger du overnattinger rundt omkring i Norge, gjør du altså klokt i å sjekke om overnattingsstedet tilbyr lading. Send gjerne e-post og spør, gjør mange nok det blir det fort litt mer fart på sakene.

Hotelldirektøren på Beitostølen Resort er en av dem som i fjor innså at å tilby elbillading var helt nødvendig.

– Vi har nå åtte ladere, men har bestilt fire til. Så i juni har vi totalt 12 ladere, sier hotelldirektør Atle Hovi.

Grunnen til det er enkel:

– Vi får nye kunder. Det siste året har vi opplevd en hyggelig vekst av kunder som kjører elbil. Så for oss er det blitt helt nødvendig å tilby ladestasjoner. Bonusen er at ladestasjonene også gir oss nye inntekter, sier Hovi.

En kjapp sjekk avslører imidlertid at det ikke står like bra til rundt omkring på norske turistmål.

Turistmagneten Røros har for eksempel bare fire hurtigladere, og 14 normalladere i skrivende stund.

Den enda større turistmagneten Geiranger har bare to hurtigladere, men har til gjengjeld 38 normalladere. Norsk Fjordsenter har sørget for hele tretti av disse.

Planlegger familien å tilbringe dagen i Dyreparken i Kristiansand bør du være tidlig ute dersom du vil lade bilen mens dere glor på dyrene og Kaptein Sabeltann. Der har de fortsatt bare 12 normalladere. (Men det finnes hurtigladere langs E18 og hurtigladere og normalladere i Kristiansand by.)

På fornøyelsesparken Tusenfryd sørøst for Oslo blir det nok også kamp om de seks normalladeplassene som er der når de forhåpentlig gjenåpner om noen uker, mens skal du til Bø Sommarland må du fortsatt belage deg på å lade andre steder enn på anleggets parkeringsplasser, for der er det foreløpig ingen.

Skal du til Kjeragbolten og Prekestolen, finner du heller ikke noen ladere der, så dagjør du lurt i å lade underveis.

Gjør du som utallige turister og drar til Bergen, finner du eksempelvis 24 normalladere på Bergen parkering i Klostergata, eller 54 normalladere på Bergen parkering Bystasjonen. I tillegg finner du naturligvis en rekke hurtigladere i Bergen.

Tips for Oslo

Skal du til Oslo med elbil er det naturlig nok mange lademuligheter, men destinasjonsladertilbudet i byen er svært varierende.

Til gjengjeld kan du uansett bruke alle de kommunale normalladerne i hovedstaden, og det gjør du slik:

For å låse opp og lade på Oslo kommunes nyere ladestolper må du bruke en RFID-brikke, for eksempel ladebrikken til Norsk elbilforening. (Oslos ladestasjoner av eldre årgang trenger du ikke ladebrikke for å bruke.)

Du betaler i prinsippet ikke for ladingen, men for parkeringen. Akkurat dette er i grunnen ikke så vesentlig, uansett må du betale, men står du på ladeplass er det ladeplikt.

Om bilen skulle bli ferdigladet mens du står der, er det ikke så farlig. Du får ikke bot så lenge du er tilkoblet laderen og har betalt for parkeringen. (Men noen steder i Oslo er det 3-timersbegrensning på parkeringsplasser med lading, noe Oslo og Akershus elbilforening har gått ut mot.)

Mange foretrekker å bruke ladebrikken til Norsk elbilforening når de lader på Oslos kommunale ladestolper. Den får du automatisk som medlem i Elbilforeningen.

Husk at brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive, for å fungere på Oslo kommunes ladestolper. Mange foretrekker også å bruke Fortum-appen. Der vil du kunne se potensiell ladehastighet og pris på lading på de aktuelle ladestolpene til Oslo kommune.

Visste du forresten at ladehastigheten på ladestolpene til Oslo kommune varierer veldig? Oslo har en hel del ladestolper som potensielt kan lade elbilen din mye raskere enn de fleste andre av kommunens ladestolper – til mer eller mindre samme pris på dagtid?

Eller at du på kveldstid kan lade på kommunens opptil 22 kW-ladere for fem kroner timen – nøyaktig samme pris som du betaler på kommunens aller tregeste 2,3 kW-ladere?

DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE SAKEN: På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger.

Merk at på kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken bare til å åpne/sette i gang selve laderen. For å betale for parkering (og dermed også ladingen), kan du bruke Oslo kommunes app «Bil i Oslo» som du finner i App Store eller i Google Play – eller du kan betale via automaten som forhåpentlig befinner seg i nærheten. Merk også at disse ladestasjonene har type 2-kontakt, og at du må ha med ladekabel med type 2 for å lade.

Kommunale destinasjonsladere i Oslo

Bygdøy er et yndet turistmål for Oslo-besøkende, og skal du på strendene langs Huk-odden, har de to parkeringsplassene der 12 normalladere hver, 24 til sammen. (Parkeringsplassen ved Bygdøy sjøbad har derimot foreløpig ingen.)

Fra Huk er det også gangavstand til en rekke severdigheter, Bygdøy byr også på Vikingskipshuset, Fram-museet, Kon-Tiki-museet, Norsk folkemuseum, Norsk maritimt museum, Bygdø Kongsgård og Oscarshall, men her er det så langt ingen destinasjonsladere. Holocaust-museet, også på Bygdøy, har derimot en håndfull.

Skal du til Holmenkollen, med Skimuseet, Frognerseteren, Tryvann og hele Nordmarka i bakevja, har kommunen til sammen et tyvetalls ladestasjoner der, blant ved Frognerseteren og utfartsparkeringsplassen ved Øvresetertjern.

Rundt den kanskje enda større gjestesamleren Vigelandsparken finner du 38 normalladere under tak på Colosseum parkering (Q-park).

Men i området rundt Frognerparken og Vigelandsmuseet finner du også et 50-talls kommunale normalladere fordelt på omkringliggende gater og parkeringsplasser. Et par steinkast fra hovedinngangen til Frognerparken finner du også en hurtigladestasjon i Neuberggata med seks hurtigladere og åtte semihurtigladere.

Ladeparadiset på Vulkan

Området rundt Vulkan ved Akerselva, med blant annet Mathallen, tiltrekker seg stadig flere besøkende. På Vulkan P-hus finner du en av Norges største ansamling av ladere: Her er det 102 ladepunkter med opptil 22 kW.

(Den aller største ansamlingen av ladere finner du for øvrig på Gardermoen. Parkeringsplassene der har per dags dato til sammen 729 normalladepunkt, men bare seks hurtigladere.)

Og på andre siden av elven har du jo Grünerløkka, som også har blitt en turistmagnet de senere åra. Gateparkerer du i Seilduksgata, finner du 16 kommunale 22 kW-punkter der.

Drar du ikke over elva, men heller vil sole deg på St. Hanshaugen, er det også 13 friske 22 kW-ladere i Stensgata.

Badelysten elbilist på Oslo-besøk?

Hvis du derimot skal innta Nordmarka fra Sognsvann-området, eller rett og slett bare vil ta en dukkert i selve Sognsvann, kan det være greit å vite at det på den gedigne parkeringsplassen til dette ekstremt populære området ikke finnes en eneste elbillader.

Kanskje da Østmarka og for eksempel Østensjøvannet frister mer?

På Haraløkka parkeringsplass på Østensjø finner du raske kommunale ladere. Der er det 26 ladere som gir opptil 22 kW effekt, og 20 som bare gir 3,6 kW. Men heller ikke her er det merket på laderne hvilke ladere som gir hva, det må du inn på Fortum-appen for å sjekke.

Foretrekker du saltvann, har også den flotte badestranda Hvervenbukta 12 kommunale destinasjonsladere. Drar du videre til minst like flotte Ingierstrand, får du derimot ikke ladet elbilen, på tross av stor parkeringsplass.

Her er en oversikt over Oslo kommunes 11-22 kW-ladepunkt (Dette er altså bare de som har høyere effekt enn de fleste andre kommunale laderne i Oslo):