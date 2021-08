Elbilsalget i Sverige: Eksplosiv økning

Kraftig oppsving etter nyttår.

Det har ikke vært ikke like lett å få svenskene over på elbil som her hjemme, for å si det forsiktig.

Grunnen er enkel. De har alltid hatt lave avgifter på biler. Det har så langt medført at elbilene er vesentlig dyrere enn de fossildrevne alternativene.

Økte avgifter på fossilbiler

For å få elbilene litt mer «spiselige» har svenske myndigheter innført et svært innfløkt bonus/malus-system som fikk ytterligere en justering 1. april i år – til fordel for elbiler, og med innstramninger for alle andre drivlinjer.

Nå får svenskene tilbake 70.000 kroner når de kjøper en elbil.

Ladbare biler får maksimalt 45.000 kroner i bonus, avhengig av hvor «rene» bilene er.

Samtidig får fossilbilene en årlig såkalt «malus» – altså avgift – de tre første årene, avhengig av hvor mye CO2 bilen slipper ut.

Hvert gram mellom 90 og 130 gram avgiftsbelegges med 107 kroner. Fra 130 gram og oppover blir prisen 132 kroner.

Systemet kan minne litt om avgiften vi hadde på effekt i Norge for noen år siden, bortsett fra at denne ble lagt som avgift på nybil.

For dieselbiler får man dessuten et tillegg som beregnes ut fra CO2-utslipp ved blandet kjøring multiplisert med 13,52.

En dieselbil er derfor en dårlig idé i Sverige om dagen.

Malus-avgiften betales i tre år fra bilen er førstegangsregistrert, og er uavhengig av hvor mye du faktisk kjører.

Svenskene fikk også en kraftig innstramning på firmabilbeskatningen, noe som har medført at mange har løpt til forhandlerne og kjøpt elbiler før regelen trer i kraft.

Best i EU

Endringene har gjort at Sverige er best i Europa på salg av elbiler og ladbare hybrider i juni.

I alt ble det solgt 8.687 elektriske biler. Det er 24 prosent av totalmarkedet.

– Det skyldes først og fremst de nye avgiftsendringene, sier teknisk sjef Anders Norèn i bransjeorganisasjonen Bil Sweden.

Han gleder seg over tallene, men tror de er noe kunstige på grunn av økt salg før avgiftsendringene.

Noe av det samme så man før avgiftsendringene i april:

– Det er blitt et helt annet klima i media rundt elbiler, sier Magnus Johansson, leder i ElbilSverige, som er Elbilforeningens søsterorganisasjon i vårt naboland i øst.

Han tror at mange nybilkjøpere nå kanskje engster seg for annenhåndsverdien på en fossilbil blir i fremtiden.

– Vi ser at det er en økning, ikke bare i byene, men også ute i distriktene. I de mest øde strøkene i Norrlands innland må enkelte reise 20 mil for å få fylt drivstoff. Mange der opplever at elbilen er bedre siden den kan få drivstoff hjemme.

Sjekk prisforskjellene

Til tross for høye priser, passerte Sverige 100.000 registrerte elbiler ved nyttår.

Likevel har de utfordringer med å få salget skikkelig i gang. Eksemplene nedenfor kan si noe om hvorfor, men husk at du nå kan trekke fra 70.000 kroner på summene på de svenske elbilprisene.

Tesla Model 3 er den mest populære bilen i Sverige. Der koster Standard Range med tohjulstrekk 88.000 kroner mer enn toppmolellen Performance i Norge.

Det er utfordrende for mange å velge Kia E-Niro til 484.900 svenske kroner når hybriden ved siden av i utstillingslokalet koster 287.800.

En VW ID.4 GTX koster 563.900 svenske kroner, mens en firehjulsdreven Tiguan koster 355.900.

Audi e-tron er en av storselgerne i Norge. En 55 Quattro koster fra 901.500 svenske kroner, mens en Q7 55 Quattro koster 153.000 mindre.

