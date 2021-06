Elbilisten 2021: Stadig flere klarer seg med bare elbil

Halvparten av alle som kjører elbil, har bare elbiler i husstanden, viser en ny spørreundersøkelse. Det er en dobling på fem år. – Endelig har vi fått en elbil som passer vårt behov, sier familien Watland.

Stadig flere klarer seg med bare elbil, viser tall fra den store undersøkelsen «Elbilisten 2021», gjennomført av Norsk elbilforening.

I 2016 svarte 26 prosent at de bare har elbiler i husholdningen i den tilsvarende undersøkelsen det året. I 2021 er tallet økt til 50 prosent.

Mye av årsaken er at det nå kommer elbiler som oppfyller en families behov for lang rekkevidde, god plass, firehjulstrekk og gjerne mulighet for å trekke tilhenger og å ta taklast.

– Ingen tvil om elbil

For familien Watland på Refstad i Oslo har ventetida vært lang. Men nå er en sliten diesel-Peugeot endelig byttet ut med en splitter ny VW ID.4.

– Vi har lenge gått og tenkt på å kjøpe elbil, men trengte en stor bil med god rekkevidde. Vi kikket litt på Audi e-tron og Tesla Model X, som guttene helst ville ha, men de ble både for dyre og for store for garasjen vår.

– Da vår gamle Peugeot 308 SW valgte å si takk for seg, ble det «bråttom». Heldigvis har det kommet noen rimeligere biler som oppfyller våre behov, sier Håvard og Solbjørg Watland, som sammen med sønnene Alvin (5), Eliot (10) og Oliver (14) koser seg med sin nyinnkjøpte VW ID.4.

De trengte både plass nok og god nok kapasitet til langturer.

– Vi har familie i Skien og i Valdres og hytte i Halden, og denne bilen har god nok rekkevidde til dit vi kjører. Så var det et kriterium at den også må kunne rekke fram til den årlige turen til Dyreparken i Kristiansand, ler Håvard.

4 av 10 greier seg med én elbil

Den samme undersøkelse fra Elbilforeningen viser at fire av ti av elbilistene bare har én bil i husholdningen.

Norsk elbilforening har i en årrekke spurt norske elbileiere om bruken av elbil, og følger dermed utviklingen nøye.

– Dette er svært godt nytt for klimapolitikken. Husholdninger uten bensin- og dieselbil, betyr husholdninger uten utslipp fra bilbruk, konstaterer generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Hun mener det er viktig å få fram fakta om bruk av elbil.

– Påstander om at elbil er bil nummer to, blir stadig mer feil når vi ser at folk bruker elbilen mest, sier Bu.

Hun peker på at den positive utviklingen om at stadig flere bare eier elbiler, er naturlig fordi elbilene blir stadig bedre, og det er kommet mange nye elbiler som har lang rekkevidde og tilleggsutstyr, som for eksempel hengerfeste. Dermed konkurrer elbilen stadig oftere mot tilsvarende bensin- og dieselbiler.

Familien Watland er et typisk eksempel på det.

– Vi er kjempefornøyd og greier oss fint med en elbil, sier de.

– Nå har vi også satt opp en lader på hytta, for vi merker at den sluker strøm i 110-sonen. Men det er ikke noe problem når vi får ladet der vi skal være.

Vent med moms på elbiler

Stortinget har vedtatt et mål om at i 2025 skal alle nye biler være elbiler. Så langt i år er elbilandelen i nybilsalget på om lag 55 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elbilandelen er likevel noe lavere i de store bilsegmentene, mens elbilen dominerer markedet for mindre biler.

Den positive utviklingen i husholdningenes bilbruk, er et godt argument for å opprettholde elbilens fritak for kjøpsavgifter en stund til, mener Elbilforeningen.

– Elbil skal være for alle, og da må det alltid lønne seg å velge en elbil når man skal kjøpe en ny bil, sier Bu.

Hun viser til at mange flere må overbevises om å velge elbil i årene som kommer for å nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, og at et virkemiddel som null moms er en effektiv måte å få dette til på.

Fakta om «Elbilisten 2021»

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466 i perioden 6. april-5. mai.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

