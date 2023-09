Parkering for elbil

Det tok ti år å passere en million solgte elbiler i USA: Hvor lang tid tror du det tok å tredoble antallet?

MOT NYE HØYDER: Elbilsalget i USA slår stadig nye rekorder. På bare ett år har landet nå gått fra to til tre millioner elbiler på veiene.

Salget av elbiler er virkelig i ferd med å løsne i USA. Men det er fortsatt langt igjen.

For å svare på spørsmålet i overskriften først:

Fra elbilene i 2011, med Nissan Leaf og etter hvert Tesla i spissen, begynte å gjøre seg gjeldende, måtte vi helt til slutten av 2021 før det faktisk var solgt en million elbiler i USA.

Så tok det bare to år før tomillioners-merket var passert – og så bare ett år før ytterligere en million solgte elbiler i USA var et faktum.

Milepælen fant sted i sommer, ifølge nettstedet Bloomberg.

Fremover: Minst en million solgte årlig

Det tok altså bare tre år å gå fra én til tre millioner elbiler i landet.

Og når det altså tok et helt tiår å nå den første, kan vi virkelig slå fast elbilsalget er i ferd med ta av i det som fremdeles omtales som verdens viktigste økonomi.

Fra juni i fjor til juni i år, kjøpte amerikanerne 977.334 helelektriske biler, ifølge tall fra Bloomberg Green.

Fortsetter denne trenden, noe alt tyder på at den vil gjøre, vil det i USA selges godt over en million elbiler i året.

Likevel hadde USA bare en elbilandel på 7 prosent av nybilsalget i første halvår i år.

Sammenlignet med Norge, er denne andelen bare for lommerusk å regne. Her var elbilandelen i første halvdel av 2023 på 83 prosent.

To sentrale drivere

Bloomberg peker på to hoveddrivere i den gryende amerikanske elbilrevolusjonen:

Staten California, som med sine langvarige tradisjoner for å hjelpe frem elbilen blant annet ved hjelp av insentiver og lovgivning, er den ene driveren.

California ble da også ble den første amerikanske delstaten som nådde det som omtales som et kritisk vippepunkt for at elbilsalget skal kunne ta av, nemlig å ta fem prosent av nybilsalget. Den milepælen nådde California i 2018.

Den andre driveren er ikke overraskende Tesla. Den amerikanske elbilprodusenten står for hele 61 prosent av elbilsalget i USA.

Mye på gang

Tesla vippet for øvrig Toyota ned fra tronen som det mestselgende bilmerket, uavhengig av drivlinje, i nettopp California.

Mens California og Tesla har vært viktige i denne første fasen, er det spennende å se hvordan elbilsatsingen i hele USA nå trappes opp.

Det kommer stadig nyheter om nye utslippsstandarder, samt opptrapping av satsingen på nasjonal produksjonskapasitet for elbiler.

Og senest denne måneden kom nyheten om en finansieringspakke for nasjonal batteriproduksjon.