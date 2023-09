Nybilsalget i august 2023: Økt elbilandel, men nedgangstider preger salget

TILBAKE PÅ FØRSTEPLASSEN: Teslas Model Y er igjen Norges desidert mest solgte bil. Men bilsalget totalt går ned, selv om elbilandelen i nybilsalget øker noe i august.

Elbilandelen i nybilsalget i august var på 83,5 prosent. Det er den høyeste elbilandelen siden rekorden i mars på 86,8 prosent. Men bilsalget totalt har gått ned ti prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

I dag kom augusttallene for nybilsalget fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

De viser at så langt i år er totalsalget gått ned 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og det til tross for at det nesten ikke ble solgt biler i januar i år.

Se topp 10-lista over de mest solgte bilmodellene og andre ferske tall og lister lenger ned i artikkelen.

Til sammen ble det registrert 11 083 nye personbiler i august, og det er 10,4 prosent færre enn i fjor, viser tallene fra OFV.

Salget av nye fossile biler har gått ned med 26 prosent siden i fjor, mens gladnyheten er at elbiler har økt med 3,1 prosent.

– Vi burde hatt elbilandel på over 90 prosent

En elbilandel blant nye biler i august på 83,5 prosent, er likevel ikke nok til å gjøre Elbilforeningen fornøyd:

– I 2023 som helhet burde elbilandelen passere 90 prosent for at Norge skulle være i rute i å nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025. Ingenting tyder på at vi klarer det, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

I forkant av regjeringens budsjettkonferanse denne uken sendte organisasjonen et bekymringsbrev til klima- og miljøministeren der de påpekte at over tid er trenden for elbilandel i nybilsalget stagnasjon siden januar 2022.

Les mer om det her:

Går det mot en dårlig høst for bilsalget?

Flere ting tyder nå på en dårlig høst for bilsalget. En rekke bilforhandlere forteller at salget går dårlig på grunn av høyere renter og prisvekst.

– Registreringstakten var svært lav de første to månedene, men tok seg opp til mer normalt nivå frem til og med juli. August-registreringene viser tegn på tøffere økonomiske tider og det har nok fått mange til å tenke seg om flere ganger før de velger å kjøpe en ny bil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

En rekke elbilmodeller har imidlertid fått kuttet prisene i år og lavere strømpriser gjør det billigere å være elbilist.

– De siste månedene har markedet vært mer kampanjedrevet enn vi har sett på mange år. Nå ser det ut til at tilbudet av nye leveringsklare biler er større enn etterspørselen. Mange av nybilregistreringene så langt i år er biler som ble bestilt av kunder for lenge siden, og bransjen melder om færre nye kunder i bilbutikkene for tiden, sier Solberg Thorsen.

I august er det totale bilsalget for måneden gått ned med 10 prosent sammenlignet med august i fjor.

Dette skyldes i hovedsak en nedgang for fossile biler på 41 prosent, mens elbilsalget i august er uendret fra august i fjor.

Elbilandeler, august 2023:

Personbiler: 83,5 %

Personbiler, privatkjøp: 92 %

Personbiler, næring (leasing og firmabil): 74,1 %

Varebiler: 32,5 %

Elbilandeler så langt i 2023 (1.jan – 31.aug):

Personbiler: 83 %

Personbiler, privatkjøp: 93,8 %

Personbiler, næring (leasing og firmabil): 68,3 %

Varebiler: 34 %

Mest solgte bilmodell, august 2023:

1. Tesla Model Y: 1452

2. Volkswagen ID.4: 712*

3. Skoda Enyaq: 704

4. Polestar Polestar 2: 444

5. Toyota bZ4X: 416

6. Volvo XC40: 389

7. Ford Mustang Mach-E: 373

8. Toyota Yaris: 353**

9. Nissan Ariya: 324

10. Toyota RAV4: 260

Etter å ha vært ute av topp 10-lista i juli, er altså Tesla Model Y tilbake på topp 10 i august som Norges desidert mest solgte bil, og vil trolig gå forbi sin egen salgsrekord fra i fjor innen utgangen av september.

Mest solgte bilmodell så langt i 2023 (1.jan – 31.aug):

1. Tesla Model Y: 17102

2. Volkswagen ID.4: 5575*

3. Skoda Enyaq: 3665

4. Volvo XC40: 3487

5. Toyota bZ4X: 3014

6. Volkswagen ID.3: 2466

7. Toyota Yaris: 2353**

8. Toyota RAV4: 2285

9. Ford Mustang Mach-E: 2135

10. Audi Q4 e-tron: 1980

* inkl. ID.4 GTX

** inkl. Toyota Yaris Cross

Fylkesoversikt over elbilandelen i nybilsalget, august 2023:

Fylke August 2023 (personbiler) August 2023 (varebiler) Østfold 80,1 % 22,8 % Akershus 84,8 % 38,4 % Oslo 84,9 % 42,4 % Hedmark 79,3 % 19,3 % Oppland 78,2 % 21,5 % Buskerud 81,8 % 28,9 % Vestfold 79,8 % 15,8 % Telemark 80,3 % 23,7 % Aust-Agder 80,5 % 12,7 % Vest-Agder 79,9 % 20,0 % Rogaland 82,7 % 35,6 % Hordaland 89,1 % 45,2 % Sogn og Fjordane 83,6 % 47,3 % Møre og Romsdal 85,6 % 33,3 % Trøndelag 88,6 % 44,1 % Nordland 87,4 % 29,2 % Troms 82,1 % 23,4 % Finnmark 47,4 % 20,8 %

Finnmark har altså lavest elbilandel for personbiler i august med 47,4 prosent, mens Hordaland har den høyeste elbilandelen med 89,1 prosent.

Elvarebilandelen er fortsatt lav, med 32,5 prosent i august.

Det er stor forskjell på by og land, ettersom den er rundt 40 prosent i storbyfylkene (Oslo, Vestland, Trøndelag og Rogaland) og Akershus – og om lag 20 prosent i de øvrige fylkene.