Nytt ladeselskap i nord: Elektrifiserer Nordland

ELEKTRIFISERER I NORD: Et helt nytt selskap gir deg strøm på bilen mens du handler. De nye lynladerne gir mer strøm enn de fleste elbiler klarer å ta i mot.

Bodø Energi og Coop Nordland starter nytt firma, satser offensivt med raske ladere og bygger stort ladenettverk.

Elbilsalget har begynt å ta av i Nord-Norge. Fra å ha hatt en andel på drøyt 16 prosent for fem år siden, er andelen i Nordland på 53 prosent så langt i år.

Og det er ikke bare privatmarkedet som er interessert i elbiler. Bedriftsmarkedet leker også med tanken om elbil neste gang flåten skal byttes.

– Men ladeangsten er fortsatt i aller høyeste grad til stede, sier Svetlana Hansen. Hun jobber i dag i Bodø Energi Kraftsalg.

Hun er leder i salg og markedsavdelingen, men trer inn i ny stilling som daglig leder i de to nystartede selskapene PWR UP og Fuel Bodø 1. februar.

Det er PWR UP som skal kurere ladeangsten for befolkningen i Nordland.

GODE NYHETER: Vi møtte Svetlana Hansen på Nordic EV Summit. Der kunne hun fortelle oss om planene med det nystartede ladeselskapet PWR UP.

Gjør noe nyttig mens du lader

– Dette er et samarbeid mellom Bodø Energi og Coop Nordland. Bodø Energi eier 51 prosent, Coop Nordland resten. Vi kommer til å begynne med lynladere på 180 kW, som kan bygges ut til mer kapasitet senere, når behovet er der.

På de stasjonene som har to CCS-uttak, får man opp til 90 kW hver, dersom det står to biler på ladestasjonen. Med stasjoner med én CHAdeMO, blir forholdet 50-60 CHAdeMO og 120-130 på CCS.

Det er ingen vits i å satse på gammel teknologi, mener Svetlana, som også tenker på at kundene skal slippe å kjede seg mens de venter på å lade bilen.

– Overgangen fra å fylle diesel til å lade strøm betyr en endret adferd. Ved å legge lynraske ladere ved Coop sine butikker, rekker man å fylle bilen mens man er inne og handler, klipper seg eller er på kafeen. De større Coop-lokasjonene har nemlig flere tilbud. Vi vil heller tilpasse oss til adferden folk allerede har. De er travle. De har ikke tid eller lyst til å sitte i bilen å vente på at den skal lades, sier Svetlana.

Ladestasjonene skal levers av Kople, som er et selskap under Ringerikskraft. PWR UP skal utvikle egen app med betalingsløsning, mens ladekartet skal være felles for hele Kople sitt nettverket.

– Det vil gi kunder bedre oversikt over tilgjengelige ladestasjoner over hele landet. I tillegg vil samarbeidet gi PWR UP sine kunder tilgang til ladere i Kople sitt nettverk gjennom roamingavtalen, sier Svetlana.

I praksis vil det bety at PWR UP sine kunder vil slippe å ha flere ulike brikker/apper til ulike ladeleverandører, og heller bruke den ene brikken på ladere til ladeleverandørene i hele Kople-nettverket.

RFID-brikken vil være mulig å bestille i PWR UP sin app når den blir lansert i begynnelsen av januar.

Tretten nå – flere senere

Svetlana mener det er en stor fordel å finne bra lokasjoner før de andre aktørene kommer på plass, og mener de har et bra konkurransefortrinn med så raske ladere.

I Ladepakke 1 har man bestemt seg for 14 lokasjoner i Nordland – alle i forbindelse med Coop-butikker. Alle skal være i drift i løpet av andre kvartal 2022.

Første lynlader ble satt opp i Andenes allerede 9. november, ved et helt nytt Coop-anlegg.

– Vi kommer tilbake med info og introduksjonstilbud, og regner med å få det på plass i begynnelsen av januar 2022, sier Svetlana.

Jobben med ønskede lokasjoner og avtaler med grunneiere for ladepakke 2 er også så smått begynt, men det er for tidlig å si hvor mange ladere det blir.