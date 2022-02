Samarbeider med batterispesialist: Elektrisk folkesportsbil fra Lotus

KLASSISK: Dersom dette blir endelig design, bruker man mange linjer fra Esprit, som solgte svært beskjedne drøyt 10.000 eksemplarer i løpet av sine 28 år i produksjon.

Men den kommer ikke før om fire år.

Sportsbilmerket Lotus har en høy stjerne blant mange, også hos undertegnede, som har eid både en Lotus Elise og to Caterham Super Seven, som er en direkte etterfølger til Lotus Super Seven.

Lotus har alltid hatt et ekstremt fokus på lav vekt og svært sportslige biler til overkommelige priser.

Det har gjort biler fra den britiske produsenten til et alternativ for alle sportsbilentusiaster som ikke kan eller vil legge millionbeløp på bordet for å sikre seg drømmebilen.

Den første Teslaen, Roadster, var i bunn og grunn også en Lotus Elise.

SKAPTE FURORE: Tesla debuterte med Roadser, i bunn og grunn en elektrifisert Lotus Elise.

I dag er Lotus del av den kinesiske bilgiganten Geely, som også eier blant andre Polestar og Volvo.

Modellprogrammet består av den bensindrevne Emira (deres siste bensindrevne sportsbil) og den helelektriske Evija. Ingen av dem er foreløpig på gata, men kan bygges og bestilles på nettsiden.

Nå teaser de en arvtager til Elise, som ble produsert med få endringer fra 1996 til 2021. Bilen skal være klar i 2026 på og bygges på en plattform de utvikler selv, foreløpig kalt E-Sports.

Den skal selvfølgelig brukes på flere modeller internt – og til kommende Alpine A110. Franske Alpine, som ligger under Renault, men som skal styrkes enda mer som eget merke, skal som kjent også bli et helelektrisk sportsbilmerke.

ALLEREDE ELEKTRISK: Den knalltøffe Evija går under kategorien hypersportsbil. Den kan bestilles, men ingen er på veien ennå.

Lotus har foreløpig bare sendt ut en pressemelding med en skisse. De som kjenner historien, vil trekke kjensel på taklinja, vindusinnrammingen og den dype fronten med den skarpe nesa fra Lotus Esprit, som ble bygget fra 1976 til 2004. De kraftige hjulbuene derimot, vil binde den mer sammen med dagens modeller.

Partnerskap med batterispesialist

Samtidig informerer Lotus om et samarbeid med batterispesialisten Britishvolt. Sammen skal de utvikle neste generasjon battericeller. Regn med at det blir kratig søkelys på lav vekt på batteri og innkapsling.

Elmotoren blir bygget i et dedikert bakhjulsoppheng med integrert elmotor, som Lotus har kalt LEVA.

Da vil man ifølge Lotus stå friere når det kommer til plassering av batteriene, avhengig av hvilken karakteristikk man ønsker på bilen, enten flatpakket i gulvet, som gir mer nøytrale kjøreegenskaper, men som vil gi deg noe høyere sittestilling, eller pakket i høykant bak setene, slik det ble løst i Roadster. Da får man også vektfordeling mer slik man er vant til i hekkmotoriserte biler.